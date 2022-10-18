https://ria.ru/20221018/bezrukov-1824789609.html

Безруков "поблагодарил" Канаду за санкции в день своего рождения

Безруков "поблагодарил" Канаду за санкции в день своего рождения - РИА Новости, 18.10.2022

Безруков "поблагодарил" Канаду за санкции в день своего рождения

Актер театра и кино, народный артист РФ Сергей Безруков отнесся к введенным против него накануне канадским санкциям с юмором, поблагодарив Канаду за такой... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T10:05

2022-10-18T10:05

2022-10-18T10:05

культура

сергей безруков

владимир машков

канада

россия

telegram (приложение)

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765021524_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_2d4c988801e8f8bf5a326c688793ccf2.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Актер театра и кино, народный артист РФ Сергей Безруков отнесся к введенным против него накануне канадским санкциям с юмором, поблагодарив Канаду за такой подарок на день рождения.Во вторник, 18 октября, Безруков отмечает свое 49-летие."Первой с днем рождения меня поздравила Канада! Проснулся и прочитал их "сердечные пожелания". Спасибо, что не забыли и подготовились", - пишет актер в своем Telegram-канале.В понедельник Канада расширила санкции против России, под новые санкции попали, в частности, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков. Всего в санкционный список внесли 34 физлица и одно юрлицо из РФ. Они обвиняются в "распространении дезинформации".

https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804153127.html

канада

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей безруков, владимир машков, канада, россия, telegram (приложение), санкции