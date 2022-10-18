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Безруков "поблагодарил" Канаду за санкции в день своего рождения - РИА Новости, 18.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221018/bezrukov-1824789609.html
Безруков "поблагодарил" Канаду за санкции в день своего рождения
Безруков "поблагодарил" Канаду за санкции в день своего рождения - РИА Новости, 18.10.2022
Безруков "поблагодарил" Канаду за санкции в день своего рождения
Актер театра и кино, народный артист РФ Сергей Безруков отнесся к введенным против него накануне канадским санкциям с юмором, поблагодарив Канаду за такой... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:05
2022-10-18T10:05
культура
сергей безруков
владимир машков
канада
россия
telegram (приложение)
санкции
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Актер театра и кино, народный артист РФ Сергей Безруков отнесся к введенным против него накануне канадским санкциям с юмором, поблагодарив Канаду за такой подарок на день рождения.Во вторник, 18 октября, Безруков отмечает свое 49-летие."Первой с днем рождения меня поздравила Канада! Проснулся и прочитал их "сердечные пожелания". Спасибо, что не забыли и подготовились", - пишет актер в своем Telegram-канале.В понедельник Канада расширила санкции против России, под новые санкции попали, в частности, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков. Всего в санкционный список внесли 34 физлица и одно юрлицо из РФ. Они обвиняются в "распространении дезинформации".
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сергей безруков, владимир машков, канада, россия, telegram (приложение), санкции
Культура, Сергей Безруков, Владимир Машков, Канада, Россия, Telegram (приложение), Санкции
10:05 18.10.2022
 
Безруков "поблагодарил" Канаду за санкции в день своего рождения

Актер Сергей Безруков "поблагодарил" Канаду за санкции в день своего рождения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСергей Безруков
Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Безруков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Актер театра и кино, народный артист РФ Сергей Безруков отнесся к введенным против него накануне канадским санкциям с юмором, поблагодарив Канаду за такой подарок на день рождения.
Во вторник, 18 октября, Безруков отмечает свое 49-летие.
"Первой с днем рождения меня поздравила Канада! Проснулся и прочитал их "сердечные пожелания". Спасибо, что не забыли и подготовились", - пишет актер в своем Telegram-канале.
В понедельник Канада расширила санкции против России, под новые санкции попали, в частности, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков. Всего в санкционный список внесли 34 физлица и одно юрлицо из РФ. Они обвиняются в "распространении дезинформации".
Художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 22:36Культура
ЕС ввел санкции против Безрукова и Машкова
 
КультураСергей БезруковВладимир МашковКанадаРоссияTelegram (приложение)Санкции
 
 
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