https://ria.ru/20221018/bezrukov-1824789609.html
Безруков "поблагодарил" Канаду за санкции в день своего рождения
Безруков "поблагодарил" Канаду за санкции в день своего рождения - РИА Новости, 18.10.2022
Безруков "поблагодарил" Канаду за санкции в день своего рождения
Актер театра и кино, народный артист РФ Сергей Безруков отнесся к введенным против него накануне канадским санкциям с юмором, поблагодарив Канаду за такой... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:05
2022-10-18T10:05
2022-10-18T10:05
культура
сергей безруков
владимир машков
канада
россия
telegram (приложение)
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765021524_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_2d4c988801e8f8bf5a326c688793ccf2.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Актер театра и кино, народный артист РФ Сергей Безруков отнесся к введенным против него накануне канадским санкциям с юмором, поблагодарив Канаду за такой подарок на день рождения.Во вторник, 18 октября, Безруков отмечает свое 49-летие."Первой с днем рождения меня поздравила Канада! Проснулся и прочитал их "сердечные пожелания". Спасибо, что не забыли и подготовились", - пишет актер в своем Telegram-канале.В понедельник Канада расширила санкции против России, под новые санкции попали, в частности, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков. Всего в санкционный список внесли 34 физлица и одно юрлицо из РФ. Они обвиняются в "распространении дезинформации".
https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804153127.html
канада
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765021524_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3b38cb9d51002fdd206ed23bd82c60bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей безруков, владимир машков, канада, россия, telegram (приложение), санкции
Культура, Сергей Безруков, Владимир Машков, Канада, Россия, Telegram (приложение), Санкции
Безруков "поблагодарил" Канаду за санкции в день своего рождения
Актер Сергей Безруков "поблагодарил" Канаду за санкции в день своего рождения