https://ria.ru/20221018/bezopasnost-1824763328.html
"Ростех" сообщил, какие снаряды получила новая противотанковая пушка 2С25М
"Ростех" сообщил, какие снаряды получила новая противотанковая пушка 2С25М - РИА Новости, 18.10.2022
"Ростех" сообщил, какие снаряды получила новая противотанковая пушка 2С25М
Новая российская самоходная противотанковая пушка 2С25М получила снаряды с дистанционным подрывом, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T03:38
2022-10-18T03:38
2022-10-18T03:38
новое оружие россии
безопасность
технологии
бекхан оздоев
ростех
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Новая российская самоходная противотанковая пушка 2С25М получила снаряды с дистанционным подрывом, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.Оздоев добавил, что комплекс вооружения 2С25М также предусматривает использование современных бронебойно-подкалиберных, кумулятивных и осколочно-фугасных снарядов с дальностью поражения целей прямой наводкой до 5 километров.По данным открытых источников, снаряды с дистанционным подрывом взрываются в необходимой точке траектории, рассчитанной системой управления огнем (СУО) самоходного орудия.Это, например, позволяет эффективно поражать живую силу противника, укрывшуюся в траншее – снаряд взрывается в тот момент, когда достигает в полете точки ровно над траншеей. В результате солдаты противника оказываются открыты для поражающих факторов в виде осколков, фугасного действия и ударной волны.Есть разные принципы управляемого подрыва снарядов. Один из принципов предполагает, что время подрыва снаряда, рассчитанное СУО для конкретной цели, вводится в боеприпас с помощью специального устройства – программатора, который обычно расположен на конце ствола орудия. Другой способ – время подрыва снаряда передается по лазерному лучу через специальный датчик на дне боеприпаса.
https://ria.ru/20220819/elektrodvigatel-1810833827.html
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безопасность, технологии, бекхан оздоев, ростех
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Бекхан Оздоев, Ростех
"Ростех" сообщил, какие снаряды получила новая противотанковая пушка 2С25М
"Ростех": новая противотанковая пушка 2С25М получила снаряды с дистанционным подрывом
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Новая российская самоходная противотанковая пушка 2С25М получила снаряды с дистанционным подрывом, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.
"В отличие от предшественника, новая версия машины получила возможность вести огонь осколочно-фугасными боеприпасами с дистанционным подрывом, что значительно повысило эффективность борьбы с легкими укреплениями и живой силой противника", - сказал он.
Оздоев добавил, что комплекс вооружения 2С25М также предусматривает использование современных бронебойно-подкалиберных, кумулятивных и осколочно-фугасных снарядов с дальностью поражения целей прямой наводкой до 5 километров.
По данным открытых источников, снаряды с дистанционным подрывом взрываются в необходимой точке траектории, рассчитанной системой управления огнем (СУО) самоходного орудия.
Это, например, позволяет эффективно поражать живую силу противника, укрывшуюся в траншее – снаряд взрывается в тот момент, когда достигает в полете точки ровно над траншеей. В результате солдаты противника оказываются открыты для поражающих факторов в виде осколков, фугасного действия и ударной волны.
Есть разные принципы управляемого подрыва снарядов. Один из принципов предполагает, что время подрыва снаряда, рассчитанное СУО для конкретной цели, вводится в боеприпас с помощью специального устройства – программатора, который обычно расположен на конце ствола орудия. Другой способ – время подрыва снаряда передается по лазерному лучу через специальный датчик на дне боеприпаса.