12:14 18.10.2022 (обновлено: 12:22 18.10.2022)
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о покупке дронов у Ирана
Песков переадресовал в Минобороны вопрос, покупала ли Россия беспилотники у Ирана
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Кремль не располагает информацией о покупке Россией дронов у Ирана, все вопросы можно задать Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, мы не располагаем такой информацией, используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями, все остальные вопросы можно адресовать в Минобороны", - сказал Песков журналистам.
Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау, который участвует во встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, заявил, что Евросоюз проведет расследование, применяет ли Россия иранские ударные дроны на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине.