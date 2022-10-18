https://ria.ru/20221018/bespilotniki-1824832788.html

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о покупке дронов у Ирана

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о покупке дронов у Ирана - РИА Новости, 18.10.2022

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о покупке дронов у Ирана

Кремль не располагает информацией о покупке Россией дронов у Ирана, все вопросы можно задать Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T12:14

2022-10-18T12:14

2022-10-18T12:22

иран

россия

технологии

дмитрий песков

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Кремль не располагает информацией о покупке Россией дронов у Ирана, все вопросы можно задать Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, мы не располагаем такой информацией, используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями, все остальные вопросы можно адресовать в Минобороны", - сказал Песков журналистам.Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау, который участвует во встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, заявил, что Евросоюз проведет расследование, применяет ли Россия иранские ударные дроны на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине.

https://ria.ru/20221012/drony-1823440057.html

иран

россия

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Кирилл Волков

иран, россия, технологии, дмитрий песков, вооруженные силы рф