Рейтинг@Mail.ru
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о покупке дронов у Ирана - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221018/bespilotniki-1824832788.html
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о покупке дронов у Ирана
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о покупке дронов у Ирана - РИА Новости, 18.10.2022
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о покупке дронов у Ирана
Кремль не располагает информацией о покупке Россией дронов у Ирана, все вопросы можно задать Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:14
2022-10-18T12:22
иран
россия
технологии
дмитрий песков
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:16:3267:1854_1920x0_80_0_0_baadfcf00357647ab7c34eae7a98a8db.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Кремль не располагает информацией о покупке Россией дронов у Ирана, все вопросы можно задать Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, мы не располагаем такой информацией, используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями, все остальные вопросы можно адресовать в Минобороны", - сказал Песков журналистам.Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау, который участвует во встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, заявил, что Евросоюз проведет расследование, применяет ли Россия иранские ударные дроны на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине.
https://ria.ru/20221012/drony-1823440057.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_de6a162923f704a209f663fca31c6dd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, россия, технологии, дмитрий песков, вооруженные силы рф
Иран, Россия, Технологии, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ
12:14 18.10.2022 (обновлено: 12:22 18.10.2022)
 
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о покупке дронов у Ирана

Песков переадресовал в Минобороны вопрос, покупала ли Россия беспилотники у Ирана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Кремль не располагает информацией о покупке Россией дронов у Ирана, все вопросы можно задать Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, мы не располагаем такой информацией, используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями, все остальные вопросы можно адресовать в Минобороны", - сказал Песков журналистам.
Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау, который участвует во встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, заявил, что Евросоюз проведет расследование, применяет ли Россия иранские ударные дроны на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине.
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 16:51
Белоруссия отрицает слухи об использовании иранских дронов с ее территории
 
ИранРоссияТехнологииДмитрий ПесковВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала