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Берлускони рассказал об обмене подарками с Путиным - РИА Новости, 18.10.2022
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Берлускони рассказал об обмене подарками с Путиным
Берлускони рассказал об обмене подарками с Путиным - РИА Новости, 18.10.2022
Берлускони рассказал об обмене подарками с Путиным
Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони заявил, что президент России Владимир Путин назвал его "первым из пяти своих настоящих... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T23:33
2022-10-18T23:33
в мире
сильвио берлускони
антонио таяни
владимир путин
украина
россия
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РИМ, 18 окт - РИА Новости. Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони заявил, что президент России Владимир Путин назвал его "первым из пяти своих настоящих друзей".Ранее во вторник информационное агентство LaPresse сообщило, что Берлускони на встрече с депутатами своей партии рассказал, что помирился с Путиным, с которым его связывала многолетняя дружба.В июне итальянский политик с огорчением говорил, что звонил Путину дважды, но не получил ответа. В апреле Берлускони заявил, что "разочарован и огорчен" Путиным из-за боевых действий на Украине.После публикации заметки LaPresse "Вперед, Италия" выпустила опровержение этой информации. Источники в партии сообщили, что Берлускони рассказал старую историю, произошедшую несколько лет назад. Аналогичную версию высказал "правая рука" Берлускони, вице-президент "Вперед, Италия" Антонио Таяни, который сказал, что этот эпизод имел место в 2008 году.Позднее LaPresse опубликовало аудиозапись выступления Берлускони, настаивая на своей версии. В минутном ролике Берлускони говорит об озабоченности ситуацией на Украине, а после фразы про обмен письмами и напитками заявил, что Путин назвал его "первым из пяти своих настоящих друзей".
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в мире, сильвио берлускони, антонио таяни, владимир путин, украина, россия
В мире, Сильвио Берлускони, Антонио Таяни, Владимир Путин, Украина, Россия
23:33 18.10.2022
 
Берлускони рассказал об обмене подарками с Путиным

Экс-премьер Италии Берлускони рассказал об обмене подарками с Путиным

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкВладимир Путин и председатель партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлусконии во время встречи в павильоне международного аэропорта "Фьюмичино" в Риме. 5 июля 2019
Владимир Путин и председатель партии Вперед, Италия Сильвио Берлусконии во время встречи в павильоне международного аэропорта Фьюмичино в Риме. 5 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и председатель партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлусконии во время встречи в павильоне международного аэропорта "Фьюмичино" в Риме. 5 июля 2019. Архивное фото
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РИМ, 18 окт - РИА Новости. Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони заявил, что президент России Владимир Путин назвал его "первым из пяти своих настоящих друзей".
Ранее во вторник информационное агентство LaPresse сообщило, что Берлускони на встрече с депутатами своей партии рассказал, что помирился с Путиным, с которым его связывала многолетняя дружба.
"Я восстановил отношения с Путиным. Он прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения. Я ответил бутылками "Ламбруско" и таким же милым письмом. Я знал его как человека мирного и благоразумного", - сказал Берлускони, согласно сообщению агентства.
В июне итальянский политик с огорчением говорил, что звонил Путину дважды, но не получил ответа. В апреле Берлускони заявил, что "разочарован и огорчен" Путиным из-за боевых действий на Украине.
После публикации заметки LaPresse "Вперед, Италия" выпустила опровержение этой информации. Источники в партии сообщили, что Берлускони рассказал старую историю, произошедшую несколько лет назад. Аналогичную версию высказал "правая рука" Берлускони, вице-президент "Вперед, Италия" Антонио Таяни, который сказал, что этот эпизод имел место в 2008 году.
Позднее LaPresse опубликовало аудиозапись выступления Берлускони, настаивая на своей версии. В минутном ролике Берлускони говорит об озабоченности ситуацией на Украине, а после фразы про обмен письмами и напитками заявил, что Путин назвал его "первым из пяти своих настоящих друзей".
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 18:25Специальная военная операция на Украине
Берлускони заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне
 
В миреСильвио БерлускониАнтонио ТаяниВладимир ПутинУкраинаРоссия
 
 
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