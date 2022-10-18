Берлускони рассказал об обмене подарками с Путиным
Экс-премьер Италии Берлускони рассказал об обмене подарками с Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкВладимир Путин и председатель партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлусконии во время встречи в павильоне международного аэропорта "Фьюмичино" в Риме. 5 июля 2019
Владимир Путин и председатель партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлусконии во время встречи в павильоне международного аэропорта "Фьюмичино" в Риме. 5 июля 2019. Архивное фото
РИМ, 18 окт - РИА Новости. Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони заявил, что президент России Владимир Путин назвал его "первым из пяти своих настоящих друзей".
Ранее во вторник информационное агентство LaPresse сообщило, что Берлускони на встрече с депутатами своей партии рассказал, что помирился с Путиным, с которым его связывала многолетняя дружба.
"Я восстановил отношения с Путиным. Он прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения. Я ответил бутылками "Ламбруско" и таким же милым письмом. Я знал его как человека мирного и благоразумного", - сказал Берлускони, согласно сообщению агентства.
В июне итальянский политик с огорчением говорил, что звонил Путину дважды, но не получил ответа. В апреле Берлускони заявил, что "разочарован и огорчен" Путиным из-за боевых действий на Украине.
После публикации заметки LaPresse "Вперед, Италия" выпустила опровержение этой информации. Источники в партии сообщили, что Берлускони рассказал старую историю, произошедшую несколько лет назад. Аналогичную версию высказал "правая рука" Берлускони, вице-президент "Вперед, Италия" Антонио Таяни, который сказал, что этот эпизод имел место в 2008 году.
Позднее LaPresse опубликовало аудиозапись выступления Берлускони, настаивая на своей версии. В минутном ролике Берлускони говорит об озабоченности ситуацией на Украине, а после фразы про обмен письмами и напитками заявил, что Путин назвал его "первым из пяти своих настоящих друзей".