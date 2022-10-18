https://ria.ru/20221018/berluskoni-1825003634.html

Берлускони рассказал об обмене подарками с Путиным

Берлускони рассказал об обмене подарками с Путиным - РИА Новости, 18.10.2022

Берлускони рассказал об обмене подарками с Путиным

Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони заявил, что президент России Владимир Путин назвал его "первым из пяти своих настоящих... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T23:33

2022-10-18T23:33

2022-10-18T23:33

в мире

сильвио берлускони

антонио таяни

владимир путин

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РИМ, 18 окт - РИА Новости. Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони заявил, что президент России Владимир Путин назвал его "первым из пяти своих настоящих друзей".Ранее во вторник информационное агентство LaPresse сообщило, что Берлускони на встрече с депутатами своей партии рассказал, что помирился с Путиным, с которым его связывала многолетняя дружба.В июне итальянский политик с огорчением говорил, что звонил Путину дважды, но не получил ответа. В апреле Берлускони заявил, что "разочарован и огорчен" Путиным из-за боевых действий на Украине.После публикации заметки LaPresse "Вперед, Италия" выпустила опровержение этой информации. Источники в партии сообщили, что Берлускони рассказал старую историю, произошедшую несколько лет назад. Аналогичную версию высказал "правая рука" Берлускони, вице-президент "Вперед, Италия" Антонио Таяни, который сказал, что этот эпизод имел место в 2008 году.Позднее LaPresse опубликовало аудиозапись выступления Берлускони, настаивая на своей версии. В минутном ролике Берлускони говорит об озабоченности ситуацией на Украине, а после фразы про обмен письмами и напитками заявил, что Путин назвал его "первым из пяти своих настоящих друзей".

https://ria.ru/20221018/nato-1824950735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сильвио берлускони, антонио таяни, владимир путин, украина, россия