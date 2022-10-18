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При обстреле белгородского села Глотово пострадал мужчина - РИА Новости, 18.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221018/belgorod-1824848523.html
При обстреле белгородского села Глотово пострадал мужчина
При обстреле белгородского села Глотово пострадал мужчина - РИА Новости, 18.10.2022
При обстреле белгородского села Глотово пострадал мужчина
В селе Глотово в Белгородской области мужчина пострадал из-за обстрела ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T13:06
2022-10-18T14:41
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 18 окт — РИА Новости. В селе Глотово в Белгородской области мужчина пострадал из-за обстрела ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в селе Мокрая Орловка украинские боевики попали по территорию молочного комплекса, уточнил глава региона. По предварительной информации, пострадавших в населенном пункте нет.Гладков добавил, что снаряды задели две линии электропередачи, из-за чего без света остались села Безымено и Дунайка. На место происшествия выехали аварийные бригады.Помимо этого, Украина обстреляла железнодорожную станцию в Белгородском районе. Удар повредил контактную сеть, движение поездов пришлось временно приостановить. При этом других видимых повреждений нет, подчеркнул губернатор. Аварийные службы устраняют последствия атаки.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.В минувшую среду Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины. Ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. Осколки снарядов нашли на 15 улицах города, повреждены пять автомобилей. В четверг многоэтажный дом в Белгороде пострадал из-за падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские войска. В пятницу вечером после обстрела города загорелась подстанция 110 киловатт, энергетики восстановили электроснабжение в тот же день. В субботу один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района, пожар потушили.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Специальная военная операция на Украине
13:06 18.10.2022 (обновлено: 14:41 18.10.2022)
 
При обстреле белгородского села Глотово пострадал мужчина

Губернатор Гладков: при обстреле Грайворонского округа в селе Глотово пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 18 окт — РИА Новости. В селе Глотово в Белгородской области мужчина пострадал из-за обстрела ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Несколько сел Грайворонского городского округа подверглись минометному обстрелу. <...> В результате обстрела Глотова есть пострадавший мужчина. Доставлен в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал Гладков.

Кроме того, в селе Мокрая Орловка украинские боевики попали по территорию молочного комплекса, уточнил глава региона. По предварительной информации, пострадавших в населенном пункте нет.
Гладков добавил, что снаряды задели две линии электропередачи, из-за чего без света остались села Безымено и Дунайка. На место происшествия выехали аварийные бригады.
Последствия обстрела поселка Теткино Курской области - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 11:55В России
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Помимо этого, Украина обстреляла железнодорожную станцию в Белгородском районе.
"Есть пострадавший, мужчина с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — заявил Гладков.
Удар повредил контактную сеть, движение поездов пришлось временно приостановить. При этом других видимых повреждений нет, подчеркнул губернатор. Аварийные службы устраняют последствия атаки.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
В минувшую среду Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины. Ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. Осколки снарядов нашли на 15 улицах города, повреждены пять автомобилей. В четверг многоэтажный дом в Белгороде пострадал из-за падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские войска. В пятницу вечером после обстрела города загорелась подстанция 110 киловатт, энергетики восстановили электроснабжение в тот же день. В субботу один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района, пожар потушили.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
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