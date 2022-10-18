https://ria.ru/20221018/belgorod-1824848523.html

При обстреле белгородского села Глотово пострадал мужчина

При обстреле белгородского села Глотово пострадал мужчина - РИА Новости, 18.10.2022

При обстреле белгородского села Глотово пострадал мужчина

В селе Глотово в Белгородской области мужчина пострадал из-за обстрела ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T13:06

2022-10-18T13:06

2022-10-18T14:41

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 18 окт — РИА Новости. В селе Глотово в Белгородской области мужчина пострадал из-за обстрела ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в селе Мокрая Орловка украинские боевики попали по территорию молочного комплекса, уточнил глава региона. По предварительной информации, пострадавших в населенном пункте нет.Гладков добавил, что снаряды задели две линии электропередачи, из-за чего без света остались села Безымено и Дунайка. На место происшествия выехали аварийные бригады.Помимо этого, Украина обстреляла железнодорожную станцию в Белгородском районе. Удар повредил контактную сеть, движение поездов пришлось временно приостановить. При этом других видимых повреждений нет, подчеркнул губернатор. Аварийные службы устраняют последствия атаки.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.В минувшую среду Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины. Ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. Осколки снарядов нашли на 15 улицах города, повреждены пять автомобилей. В четверг многоэтажный дом в Белгороде пострадал из-за падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские войска. В пятницу вечером после обстрела города загорелась подстанция 110 киловатт, энергетики восстановили электроснабжение в тот же день. В субботу один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района, пожар потушили.

https://radiosputnik.ria.ru/20221018/obstrel-1824826192.html

https://ria.ru/20221018/kursk-1824850638.html

белгородская область

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район