03:01 18.10.2022 (обновлено: 06:32 18.10.2022)
Американский журналист заявил о лжи западных СМИ после поездки в Белгород
Американский журналист Ланкастер обвинил западные СМИ в замалчивании обстрелов Белгорода
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкЖилой дом на улице Губкина в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ
Жилой дом на улице Губкина в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Журналист из США Патрик Ланкастер побывал в Белгороде и пришел к выводу, что западные СМИ замалчивают обстрелы города. Репортаж опубликован на YouTube.
Корреспондент посетил жилой дом, который пострадал из падения осколков сбитой ракеты РСЗО, запущенной украинскими военными.
"Мы приехали в Белгород, чтобы увидеть разрушения и ущерб, который был нанесен гражданским строениям. Ведущие СМИ (на Западе. — Прим. Ред.) не покажут эту сторону. Они не покажут атаки российских городов со стороны Украины. Они покажут лишь ту сторону, которая выгодна Украине", — заявил Ланкастер.
По его словам, ремонт здания идет полным ходом, и россияне делают все возможное для ликвидации последствий обстрелов.
"Не будьте стадом, которое слепо верит тому, что им скажут ведущие СМИ. Откройте глаза и посмотрите на ситуацию с обеих сторон", — обратился к своей аудитории журналист.
В прошлый четверг в Белгороде пострадал многоэтажный дом из падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские военные. Мэр города Антон Иванов уточнил, повреждения получил жилой дом на улице Губкина, 42г — пострадал верхний этаж, а также два автомобиля. Как сообщил журналистам заместитель главы региона Константин Полежаев, пострадавших нет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на месте оценил степень повреждения здания и подчеркнул, что последует поэтапная работа по восстановлению жилого дома и после проведения экспертизы жители смогут вернуться.