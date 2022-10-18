https://ria.ru/20221018/belgorod-1824761952.html

Американский журналист заявил о лжи западных СМИ после поездки в Белгород

Американский журналист заявил о лжи западных СМИ после поездки в Белгород - РИА Новости, 18.10.2022

Американский журналист заявил о лжи западных СМИ после поездки в Белгород

Журналист из США Патрик Ланкастер побывал в Белгороде и пришел к выводу, что западные СМИ замалчивают обстрелы города. Репортаж опубликован на YouTube. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T03:01

2022-10-18T03:01

2022-10-18T06:32

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Журналист из США Патрик Ланкастер побывал в Белгороде и пришел к выводу, что западные СМИ замалчивают обстрелы города. Репортаж опубликован на YouTube.Корреспондент посетил жилой дом, который пострадал из падения осколков сбитой ракеты РСЗО, запущенной украинскими военными.По его словам, ремонт здания идет полным ходом, и россияне делают все возможное для ликвидации последствий обстрелов.В прошлый четверг в Белгороде пострадал многоэтажный дом из падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские военные. Мэр города Антон Иванов уточнил, повреждения получил жилой дом на улице Губкина, 42г — пострадал верхний этаж, а также два автомобиля. Как сообщил журналистам заместитель главы региона Константин Полежаев, пострадавших нет.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на месте оценил степень повреждения здания и подчеркнул, что последует поэтапная работа по восстановлению жилого дома и после проведения экспертизы жители смогут вернуться.

https://ria.ru/20221014/belgorod-1824210526.html

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в мире, антон иванов, вячеслав гладков, украина, сша, белгород, youtube, патрик ланкастер