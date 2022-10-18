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Американский журналист заявил о лжи западных СМИ после поездки в Белгород - РИА Новости, 18.10.2022
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Американский журналист заявил о лжи западных СМИ после поездки в Белгород
Американский журналист заявил о лжи западных СМИ после поездки в Белгород - РИА Новости, 18.10.2022
Американский журналист заявил о лжи западных СМИ после поездки в Белгород
Журналист из США Патрик Ланкастер побывал в Белгороде и пришел к выводу, что западные СМИ замалчивают обстрелы города. Репортаж опубликован на YouTube. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T03:01
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в мире
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Журналист из США Патрик Ланкастер побывал в Белгороде и пришел к выводу, что западные СМИ замалчивают обстрелы города. Репортаж опубликован на YouTube.Корреспондент посетил жилой дом, который пострадал из падения осколков сбитой ракеты РСЗО, запущенной украинскими военными.По его словам, ремонт здания идет полным ходом, и россияне делают все возможное для ликвидации последствий обстрелов.В прошлый четверг в Белгороде пострадал многоэтажный дом из падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские военные. Мэр города Антон Иванов уточнил, повреждения получил жилой дом на улице Губкина, 42г — пострадал верхний этаж, а также два автомобиля. Как сообщил журналистам заместитель главы региона Константин Полежаев, пострадавших нет.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на месте оценил степень повреждения здания и подчеркнул, что последует поэтапная работа по восстановлению жилого дома и после проведения экспертизы жители смогут вернуться.
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в мире, антон иванов, вячеслав гладков, украина, сша, белгород, youtube, патрик ланкастер
В мире, Антон Иванов, Вячеслав Гладков, Украина, США, Белгород, YouTube, Патрик Ланкастер
03:01 18.10.2022 (обновлено: 06:32 18.10.2022)
 
Американский журналист заявил о лжи западных СМИ после поездки в Белгород

Американский журналист Ланкастер обвинил западные СМИ в замалчивании обстрелов Белгорода

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкЖилой дом на улице Губкина в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ
Жилой дом на улице Губкина в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Жилой дом на улице Губкина в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Журналист из США Патрик Ланкастер побывал в Белгороде и пришел к выводу, что западные СМИ замалчивают обстрелы города. Репортаж опубликован на YouTube.
Корреспондент посетил жилой дом, который пострадал из падения осколков сбитой ракеты РСЗО, запущенной украинскими военными.
"Мы приехали в Белгород, чтобы увидеть разрушения и ущерб, который был нанесен гражданским строениям. Ведущие СМИ (на Западе. — Прим. Ред.) не покажут эту сторону. Они не покажут атаки российских городов со стороны Украины. Они покажут лишь ту сторону, которая выгодна Украине", — заявил Ланкастер.
По его словам, ремонт здания идет полным ходом, и россияне делают все возможное для ликвидации последствий обстрелов.
"Не будьте стадом, которое слепо верит тому, что им скажут ведущие СМИ. Откройте глаза и посмотрите на ситуацию с обеих сторон", — обратился к своей аудитории журналист.
В прошлый четверг в Белгороде пострадал многоэтажный дом из падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские военные. Мэр города Антон Иванов уточнил, повреждения получил жилой дом на улице Губкина, 42г — пострадал верхний этаж, а также два автомобиля. Как сообщил журналистам заместитель главы региона Константин Полежаев, пострадавших нет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на месте оценил степень повреждения здания и подчеркнул, что последует поэтапная работа по восстановлению жилого дома и после проведения экспертизы жители смогут вернуться.
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В миреАнтон ИвановВячеслав ГладковУкраинаСШАБелгородYouTubeПатрик Ланкастер
 
 
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