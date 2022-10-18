https://ria.ru/20221018/bayden-1824963745.html
Байден застыл во время вопросов журналистов
Байден застыл во время вопросов журналистов - РИА Новости, 18.10.2022
Байден застыл во время вопросов журналистов
Президент США Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию после выступления по вопросу студенческих долгов. Видео инцидента опубликовал канал PBS. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T19:03
2022-10-18T19:03
2022-10-18T20:21
в мире
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барак обама
владимир путин
сша
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию после выступления по вопросу студенческих долгов. Видео инцидента опубликовал канал PBS.После завершения речи к нему обратились с вопросами журналисты, во время которых глава американского государства застыл в неестественной позе с отсутствующим выражением лица.На просьбы репортеров пришлось отвечать министру образования Мигелю Кардоне, также участвовавшему в мероприятии.Это далеко не первый случай, когда замечают странное поведение Байдена, которому в этом году исполнится 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
https://ria.ru/20221018/bayden-1824884528.html
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в мире, джо байден, барак обама, владимир путин, сша, сирия, ливия
В мире, Джо Байден, Барак Обама, Владимир Путин, США, Сирия, Ливия
19:03 18.10.2022 (обновлено: 20:21 18.10.2022)
Байден застыл во время вопросов журналистов
Байден замер в неестественной позе после вопросов журналистов