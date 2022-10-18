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"Отличная работа, Джо": американцев разозлило заявление Байдена - РИА Новости, 18.10.2022
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"Отличная работа, Джо": американцев разозлило заявление Байдена
"Отличная работа, Джо": американцев разозлило заявление Байдена - РИА Новости, 18.10.2022
"Отличная работа, Джо": американцев разозлило заявление Байдена
Пользователи Twitter выразили негодование из-за слов президента США Джо Байдена о том, что бензин в Калифорнии всегда стоил семь долларов за галлон, сообщает... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:03
2022-10-18T13:47
в мире
цены на нефть
джо байден
калифорния
сша
лос-анджелес
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter выразили негодование из-за слов президента США Джо Байдена о том, что бензин в Калифорнии всегда стоил семь долларов за галлон, сообщает Fox News.Репортер, которому удалось взять у президента небольшое интервью, задал вопрос о такой цене на топливо в Калифорнии, на что Байден ответил: "в этом регионе это всегда было проблемой". Затем он добавил, что цены на жилье — самый важный вопрос, который нужно решать в срочном порядке.Пользователей Twitter смутил факт того, что лидер США решил избежать разговора о ценах на топливо и сменил тему."Байденизм в самом разгаре в Лос-Анджелесе. Высокие цены на бензин — это жилищная проблема?" — написал Джеймс Галлагер, представитель партии республиканцев."Извините, господин президент, но в Калифорнии бензин стоил семь долларов за галлон не всегда. На самом деле, до того, как вы стали президентом, цена даже в пять долларов считалась очень высокой", — заявил кандидат в сенат от республиканцев Марк Мейзер."Вы явно не имеете понятия о том, как ваша политика разрушает эту нацию", — добавил он."Байден не сделал ничего, чтобы остановить это безумие!" — сообщил Скотт Боу, кандидат в сенат. Он также подчеркнул, что средняя по стране цена на бензин подскочила почти до четырех долларов, однако в Калифорнии галлон стоит семь."Хорошая работа, Байден, спасибо за помощь в достижении рекордно высоких цен", — с сарказмом отметила председатель Республиканской партии Калифорнии Джессика Миллан.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://radiosputnik.ria.ru/20221018/1824759505.html
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в мире, цены на нефть, джо байден, калифорния, сша, лос-анджелес, twitter
В мире, Цены на нефть, Джо Байден, Калифорния, США, Лос-Анджелес, Twitter
11:03 18.10.2022 (обновлено: 13:47 18.10.2022)
 
"Отличная работа, Джо": американцев разозлило заявление Байдена

Заявление Байдена о ценах на бензин вызвало недовольство у пользователей Twitter

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter выразили негодование из-за слов президента США Джо Байдена о том, что бензин в Калифорнии всегда стоил семь долларов за галлон, сообщает Fox News.
Репортер, которому удалось взять у президента небольшое интервью, задал вопрос о такой цене на топливо в Калифорнии, на что Байден ответил: "в этом регионе это всегда было проблемой". Затем он добавил, что цены на жилье — самый важный вопрос, который нужно решать в срочном порядке.
Пользователей Twitter смутил факт того, что лидер США решил избежать разговора о ценах на топливо и сменил тему.
"Байденизм в самом разгаре в Лос-Анджелесе. Высокие цены на бензин — это жилищная проблема?" — написал Джеймс Галлагер, представитель партии республиканцев.
"Извините, господин президент, но в Калифорнии бензин стоил семь долларов за галлон не всегда. На самом деле, до того, как вы стали президентом, цена даже в пять долларов считалась очень высокой", — заявил кандидат в сенат от республиканцев Марк Мейзер.
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"Вы явно не имеете понятия о том, как ваша политика разрушает эту нацию", — добавил он.
"Байден не сделал ничего, чтобы остановить это безумие!" — сообщил Скотт Боу, кандидат в сенат. Он также подчеркнул, что средняя по стране цена на бензин подскочила почти до четырех долларов, однако в Калифорнии галлон стоит семь.
"Хорошая работа, Байден, спасибо за помощь в достижении рекордно высоких цен", — с сарказмом отметила председатель Республиканской партии Калифорнии Джессика Миллан.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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В миреЦены на нефтьДжо БайденКалифорнияСШАЛос-АнджелесTwitter
 
 
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