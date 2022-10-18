https://ria.ru/20221018/bayden-1824809072.html

"Отличная работа, Джо": американцев разозлило заявление Байдена

"Отличная работа, Джо": американцев разозлило заявление Байдена - РИА Новости, 18.10.2022

"Отличная работа, Джо": американцев разозлило заявление Байдена

Пользователи Twitter выразили негодование из-за слов президента США Джо Байдена о том, что бензин в Калифорнии всегда стоил семь долларов за галлон, сообщает... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:03

2022-10-18T11:03

2022-10-18T13:47

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter выразили негодование из-за слов президента США Джо Байдена о том, что бензин в Калифорнии всегда стоил семь долларов за галлон, сообщает Fox News.Репортер, которому удалось взять у президента небольшое интервью, задал вопрос о такой цене на топливо в Калифорнии, на что Байден ответил: "в этом регионе это всегда было проблемой". Затем он добавил, что цены на жилье — самый важный вопрос, который нужно решать в срочном порядке.Пользователей Twitter смутил факт того, что лидер США решил избежать разговора о ценах на топливо и сменил тему."Байденизм в самом разгаре в Лос-Анджелесе. Высокие цены на бензин — это жилищная проблема?" — написал Джеймс Галлагер, представитель партии республиканцев."Извините, господин президент, но в Калифорнии бензин стоил семь долларов за галлон не всегда. На самом деле, до того, как вы стали президентом, цена даже в пять долларов считалась очень высокой", — заявил кандидат в сенат от республиканцев Марк Мейзер."Вы явно не имеете понятия о том, как ваша политика разрушает эту нацию", — добавил он."Байден не сделал ничего, чтобы остановить это безумие!" — сообщил Скотт Боу, кандидат в сенат. Он также подчеркнул, что средняя по стране цена на бензин подскочила почти до четырех долларов, однако в Калифорнии галлон стоит семь."Хорошая работа, Байден, спасибо за помощь в достижении рекордно высоких цен", — с сарказмом отметила председатель Республиканской партии Калифорнии Джессика Миллан.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://radiosputnik.ria.ru/20221018/1824759505.html

https://ria.ru/20221017/bayden-1824740550.html

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в мире, цены на нефть, джо байден, калифорния, сша, лос-анджелес, twitter