https://ria.ru/20221018/avtovaz-1824764762.html

В "АвтоВАЗ" рассказали об обслуживании снятого с производства Lada Xray

В "АвтоВАЗ" рассказали об обслуживании снятого с производства Lada Xray - РИА Новости, 18.10.2022

В "АвтоВАЗ" рассказали об обслуживании снятого с производства Lada Xray

Проблем с обслуживанием автомобилей Lada Xray у их владельцев не будет: гарантийное и постгарантийное обслуживание продолжится, несмотря на снятие модели с... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T04:12

2022-10-18T04:12

2022-10-18T04:12

авто

автоваз

lada xray

россия

экономика

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Проблем с обслуживанием автомобилей Lada Xray у их владельцев не будет: гарантийное и постгарантийное обслуживание продолжится, несмотря на снятие модели с производства, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.В сентябре в компании объявили, что не планируют возобновлять производство Lada Xray из-за высокой доли импортируемых компонентов."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс 2% к 2020 году).

https://ria.ru/20220929/avtovaz-1820225809.html

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авто, автоваз, lada xray, россия, экономика