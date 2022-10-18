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В "АвтоВАЗ" рассказали об обслуживании снятого с производства Lada Xray - РИА Новости, 18.10.2022
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В "АвтоВАЗ" рассказали об обслуживании снятого с производства Lada Xray
В "АвтоВАЗ" рассказали об обслуживании снятого с производства Lada Xray - РИА Новости, 18.10.2022
В "АвтоВАЗ" рассказали об обслуживании снятого с производства Lada Xray
Проблем с обслуживанием автомобилей Lada Xray у их владельцев не будет: гарантийное и постгарантийное обслуживание продолжится, несмотря на снятие модели с... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T04:12
2022-10-18T04:12
авто
автоваз
lada xray
россия
экономика
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Проблем с обслуживанием автомобилей Lada Xray у их владельцев не будет: гарантийное и постгарантийное обслуживание продолжится, несмотря на снятие модели с производства, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.В сентябре в компании объявили, что не планируют возобновлять производство Lada Xray из-за высокой доли импортируемых компонентов."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс 2% к 2020 году).
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авто, автоваз, lada xray, россия, экономика
Авто, АвтоВАЗ, Lada Xray, Россия, Экономика
04:12 18.10.2022
 
В "АвтоВАЗ" рассказали об обслуживании снятого с производства Lada Xray

"АвтоВАЗ": проблем с обслуживанием снятого с производства автомобиля Lada Xray не будет

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкАвтомобиль LADA XRAY Cross на Московском международном автомобильном салоне 2018
Автомобиль LADA XRAY Cross на Московском международном автомобильном салоне 2018 - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автомобиль LADA XRAY Cross на Московском международном автомобильном салоне 2018. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Проблем с обслуживанием автомобилей Lada Xray у их владельцев не будет: гарантийное и постгарантийное обслуживание продолжится, несмотря на снятие модели с производства, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
"Гарантия продолжает действовать для автомобилей на гарантии, постгарантийное обслуживание продолжится в течение всего срока службы товара", - сообщили в "АвтоВАЗе", отвечая на вопрос о гарантийном и постгарантийном обслуживании Lada Xray.
В сентябре в компании объявили, что не планируют возобновлять производство Lada Xray из-за высокой доли импортируемых компонентов.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс 2% к 2020 году).
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АвтоАвтоВАЗLada XrayРоссияЭкономика
 
 
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