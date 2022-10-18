https://ria.ru/20221018/avariya-1824990111.html

Автомобиль полиции столкнулся с легковушкой в Москве

Автомобиль полиции столкнулся с легковушкой в Москве - РИА Новости, 18.10.2022

Автомобиль полиции столкнулся с легковушкой в Москве

Машина полиции столкнулась с легковым авто в центре Москвы, двух человек, в том числе правоохранителя, осматривают медики, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T21:49

2022-10-18T21:49

2022-10-18T21:49

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Машина полиции столкнулась с легковым авто в центре Москвы, двух человек, в том числе правоохранителя, осматривают медики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По данным полиции, авария произошла на улице Красная Пресня во вторник около 20.00."Произошло ДТП - столкновение двух легковых автомашин, одна из которых является служебной машиной патрульно-постовой службы полиции. По предварительным данным, двух человек осматривают медики. Возможно направление в медучреждение. Один из них является сотрудником полиции", - рассказал собеседник агентства.На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства аварии, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221017/avariya-1824562776.html

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происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф