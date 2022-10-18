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Автомобиль полиции столкнулся с легковушкой в Москве - РИА Новости, 18.10.2022
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Автомобиль полиции столкнулся с легковушкой в Москве
Автомобиль полиции столкнулся с легковушкой в Москве - РИА Новости, 18.10.2022
Автомобиль полиции столкнулся с легковушкой в Москве
Машина полиции столкнулась с легковым авто в центре Москвы, двух человек, в том числе правоохранителя, осматривают медики, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T21:49
2022-10-18T21:49
происшествия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Машина полиции столкнулась с легковым авто в центре Москвы, двух человек, в том числе правоохранителя, осматривают медики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По данным полиции, авария произошла на улице Красная Пресня во вторник около 20.00."Произошло ДТП - столкновение двух легковых автомашин, одна из которых является служебной машиной патрульно-постовой службы полиции. По предварительным данным, двух человек осматривают медики. Возможно направление в медучреждение. Один из них является сотрудником полиции", - рассказал собеседник агентства.На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства аварии, добавили в пресс-службе.
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происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Москва, ГИБДД МВД РФ
21:49 18.10.2022
 
Автомобиль полиции столкнулся с легковушкой в Москве

ГУ МВД Москвы: автомобиль полиции столкнулся с легковушкой в центре города

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Машина полиции столкнулась с легковым авто в центре Москвы, двух человек, в том числе правоохранителя, осматривают медики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным полиции, авария произошла на улице Красная Пресня во вторник около 20.00.
"Произошло ДТП - столкновение двух легковых автомашин, одна из которых является служебной машиной патрульно-постовой службы полиции. По предварительным данным, двух человек осматривают медики. Возможно направление в медучреждение. Один из них является сотрудником полиции", - рассказал собеседник агентства.
На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства аварии, добавили в пресс-службе.
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 12:12
Бывший замглавы столичной ГИБДД погиб в аварии, сообщил источник
 
ПроисшествияАвтоМоскваГИБДД МВД РФ
 
 
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