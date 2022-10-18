https://ria.ru/20221018/avaibilety-1824550122.html

Эксперты рассказали, на сколько за месяц подешевели авиабилеты за рубеж

Эксперты рассказали, на сколько за месяц подешевели авиабилеты за рубеж - РИА Новости, 18.10.2022

Эксперты рассказали, на сколько за месяц подешевели авиабилеты за рубеж

Эксперты рассказали, как осенью менялась стоимость авиабилетов за рубеж, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T06:12

2022-10-18T06:12

2022-10-18T06:12

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куда можно лететь

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали, как осенью менялась стоимость авиабилетов за рубеж, сообщает АТОР.За последние три недели цена проездных документов на рейсы из России за границу снизилась в три, а то и в тридцать раз, и по многим направлениям вернулась к докризисной, отмечают эксперты ассоциации.Так, 26 сентября самое доступное по цене предложение из Москвы в Ереван оценивалось в 380 тысяч рублей. Билеты на 26 октября по этому направлению стоят от 13 тысяч рублей со стыковкой в Сочи.Перелет в Ташкент стоил от 322 тысяч рублей, а на 26 октября есть предложения за 18,6 тысячи рублей.Попасть в Алма-Ату в конце сентября можно было как минимум за 64 тысячи рублей, причем с двумя стыковками, а сейчас — за 19,6 тысяч без пересадок.В Тбилиси прямых рейсов нет, но перелет с одной пересадкой обойдется в конце октября в 22,4 тысячи рублей. Билеты на 26 сентября стоили от 179 тысяч, причем предполагалось две стыковки. На более удобные рейсы проездные документы были раскуплены.Перелет из Москвы в Дубай, который три недели назад был доступен только с двумя стыковками за 173 тысячи рублей, сейчас обойдется как минимум в 34,7 тысяч. Прямой перелет можно забронировать за 81 тысячу рублей.Подешевели билеты и в Стамбул. В конце сентября купить их на прямые рейсы в Стамбул было невозможно, цена на стыковочные перелеты начиналась от 178 тысяч рублей. Сейчас билет, предусматривающий пересадку, можно купить за 20 тысяч рублей, без нее — от 26 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220423/alma-ata-1784792130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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