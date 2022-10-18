https://ria.ru/20221018/asean-1824992561.html

Единство блока будет укрепляться, заявили страны АСЕАН

Единство блока будет укрепляться, заявили страны АСЕАН - РИА Новости, 18.10.2022

Единство блока будет укрепляться, заявили страны АСЕАН

Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) продолжат крепить единство регионального блока и "АСЕАНо-центричность" международных отношений в... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T22:09

2022-10-18T22:09

2022-10-18T22:09

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ПНОМПЕНЬ (Камбоджа), 18 окт – РИА Новости. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) продолжат крепить единство регионального блока и "АСЕАНо-центричность" международных отношений в регионе, несмотря на геополитические вызовы и серьезные проблемы в самом блоке.Об этом заявили во вторник в столице Камбоджи редакторам региональных СМИ и иностранным корреспондентам, освещающим деятельность АСЕАН, представители камбоджийского председательства и региональные эксперты, собравшиеся на круглый стол "АСЕАН и разрушительный мир". В мероприятии, которое проводилось Институтом экономических исследований АСЕАН и Восточной Азии, принял участие корреспондент РИА Новости.Камбоджа осуществляет в 2022 году переходящее председательство в региональном блоке, в который входят 10 стран: Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Бруней, Индонезия, Вьетнам, Филиппины, Лаос и Мьянма.Вызовы сегодняшнего и завтрашнего дняЭксперты и старшие функционеры АСЕАН отметили, что, помимо проблем сегодняшнего дня, таких, как растущие на фоне процесса восстановления экономик стран после пандемии COVID-19 и геополитических вызовов кризисные явления в сферах энергетики, продовольствия и поставок, а также продолжающийся более полутора лет политический кризис в Мьянме, одной из стран блока, перед сообществом стран ЮВА стоят и куда более долгосрочные проблемы, такие, как растущее соперничество мировых держав в регионе, в особенности острое в отношениях между США и Китаем, и сложности с достижением как целей "зеленого разворота" и борьбы с климатическими изменениями, так и в выполнении повестки устойчивого развития в ранее принятые блоком сроки.В АСЕАН принят основательный, неспешный и всегда совместный подход к решению проблем, напомнил участникам круглого стола генеральный директор департамента АСЕАН министерства иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Камбоджа, и старшее должностное лицо камбоджийского председательства в АСЕАН Сим Вериак."В последнее время слышно много разговоров о том, что в АСЕАН могут только говорить, и не могут делать что-либо практическое. Это неправда. АСЕАН – это не говорильня, а организация, в которой придерживаются принципа консенсуса в принятии решений, и вместе строят этот консенсус для каждой обсуждаемой проблемы", - сказал он.Несмотря на то, что поиски консенсуса могут занимать немало времени, особенно в случаях, когда обсуждаются сложные вопросы, и каждая из стран блока имеет по ним собственное мнение, полезность конечного результата таких усилий для стран блока обычно перевешивает фактор времени, продолжил дипломат."Есть такая пословица: если хочешь идти быстро, иди один, если хочешь пройти большое расстояние, возьми с собой друзей. АСЕАН хочет пройти большое расстояние вместе, как единый блок. Несмотря на все проблемы, мы в АСЕАН сейчас составляем программу на период после 2025 года и решаем, быть ей 20-летней или нам следует, так сказать, сверить часы через 10 лет после ее принятия", - добавил Сим Вериак.О том, что путь будет трудным и непохожим ни на что, с чем сталкивались страны АСЕАН в последние десятилетия, рассказал собравшимся Лоренс Андерсон, старший научный сотрудник и преподаватель сингапурского Института международных отношений, в прошлом – посол Сингапура в Саудовской Аравии и Камбодже и один из основных авторов концептуальных документов АСЕАНовского регионального форума по безопасности (АРФ), членами которого являются все страны АСЕАН и диалоговые партнеры блока, в том числе Китай, Россия, США и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.В связи с этим, продолжил он, АСЕАН следует привести свою нормативную базу в соответствие с новыми условиями."Речь не идет о масштабных поправках к Хартии (уставу) АСЕАН. Скорее, о прописывании совершенно ясным и неоднозначным текстом некоторых определений и положений нормативных и программных документов блока", - сказал он.Например, в документах должно быть четкое определение центральности АСЕАН в регионе, которая состоит не только в том, что диалоговые площадки, такие, как АРФ и Восточноазиатский саммит (ВАС) сами по себе АСЕАНо-центричны, так как созданы АСЕАН, добавил Андерсон, которого поддержал и другой эксперт, доктор Чеанг Ваннарит, глава камбоджийского Института АСЕАН и председатель консультативного совета парламента королевства Камбоджа."Например, должно быть ясно сказано: АСЕАН является центральной организацией, принимающим решения, которые касаются региона Юго-Восточной Азии, и никто извне не может навязывать АСЕАН свою волю в таких вопросах", - сформулировал он.Кризис в Мьянме и будущее АСЕАНТекущий кризис в Мьянме, где 1 февраля 2021 года пришло к власти военное правительство, отстранившее и арестовавшее гражданских лидеров по подозрению в фальсификации выборов 2020 года, откровенно обсуждали в своих выступлениях все участники круглого стола – как функционеры и эксперты, так и журналисты. Правда, условием взаимной откровенности стала договоренность не публиковать прямых цитат из выступлений друг друга.Общая дискуссия после выступлений экспертов по этому вопросу привела к ряду общих выводов: после полутора лет интенсивного противостояния, начавшегося тогда, когда вооруженные силы Мьянмы жестко подавляли мирные демонстрации граждан страны против военного правления, что подтолкнуло оппозицию к переходу к вооруженной борьбе, стороны конфликта настолько прониклись ненавистью друг к другу, что сами между собой договориться о мире не смогут. В силу этого необходимо усилить работу АСЕАН, связанную с выполнением принятого в апреле 2021 года общего документа "Консенсус АСЕАН из пяти пунктов" по мирному разрешению кризиса в Мьянме. Это последний документ по Мьянме, принятый в АСЕАН с участием самой Мьянмы, так как с весны 2021 года в АСЕАН регулярно отказывают военным Мьянме в участии в саммитах и форумах блока.От экспертов прозвучало предложение о том, что специального представителя-переговорщика, призывающего Мьянму к выполнению решений о мирных переговорах всех сторон конфликта, как этого требует "Консенсус", следует сделать представителем АСЕАН по Мьянме: в настоящее время он действует в статусе представителя от председательства блока, а не от всей организации. Эксперты также высказались за приглашение к участию в работе по переговорам с властями Мьянмы представителей стран-диалоговых партнеров АСЕАН, в первую очередь тех, к чьему мнению прислушиваются в Нейпьидо: Китая, России, и Индии.

https://ria.ru/20221005/asean-1821619708.html

https://ria.ru/20221005/asean-1821610113.html

https://ria.ru/20220601/asean-1792264621.html

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в мире, справки, мьянма, камбоджа, китай, высший арбитражный суд рф