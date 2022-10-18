В Госдепе оценили возможность работы Арктического совета без России
Госдеп: большую часть проектов Арктического совета можно реализовывать и без России
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкСамка белого медведя с медвежонком на острове Гукера в составе архипелага Земля Франца-Иосифа
Самка белого медведя с медвежонком на острове Гукера в составе архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. Арктический совет, членом которого является Россия, способен продолжать реализацию подавляющего большинства своих проектов и без участия Москвы, заявил в понедельник советник госдепартамента США Дерек Шолле.
"От 60 до 75% проектов Арктического совета, в том числе в таких областях, как образование и рыболовство, могут реализовываться и без участия России", - сказал Шолле в ходе онлайн-брифинга для журналистов.
При этом он добавил, что на данном этапе Вашингтон рассматривает возможности лишь для очень ограниченного взаимодействия в Москвой в рамках данного региона. "Недавние действия России оказали новое давление на регион, для которого с давних времен было характерно сотрудничество", - прокомментировал Шолле.
"Лишь за последние несколько лет Россия инвестировала миллиарды долларов в милитаризацию Арктики, строила и модернизировала базы, расширяла свой ледокольный флот, а также испытывала новые опасные системы вооружений в регионе", - добавил высокопоставленный американский дипломат.
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