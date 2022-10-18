https://ria.ru/20221018/arktika-1824757444.html

В Госдепе оценили возможность работы Арктического совета без России

В Госдепе оценили возможность работы Арктического совета без России - РИА Новости, 18.10.2022

В Госдепе оценили возможность работы Арктического совета без России

Арктический совет, членом которого является Россия, способен продолжать реализацию подавляющего большинства своих проектов и без участия Москвы, заявил в... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T01:03

2022-10-18T01:03

2022-10-18T01:03

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арктический совет

государственный департамент сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. Арктический совет, членом которого является Россия, способен продолжать реализацию подавляющего большинства своих проектов и без участия Москвы, заявил в понедельник советник госдепартамента США Дерек Шолле.При этом он добавил, что на данном этапе Вашингтон рассматривает возможности лишь для очень ограниченного взаимодействия в Москвой в рамках данного региона. "Недавние действия России оказали новое давление на регион, для которого с давних времен было характерно сотрудничество", - прокомментировал Шолле.Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Канады с целью сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В его состав входят еще семь приарктических стран: Россия, США, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.

https://ria.ru/20221012/arktika-1823507875.html

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россия, сша, арктический совет, государственный департамент сша, в мире