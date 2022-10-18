https://ria.ru/20221018/apellyatsiya-1824790708.html
Прокуратура обжаловала приговор совладельцу "Зимней вишни" Вишневскому
Прокуратура обжаловала приговор совладельцу "Зимней вишни" Вишневскому - РИА Новости, 18.10.2022
Прокуратура обжаловала приговор совладельцу "Зимней вишни" Вишневскому
Прокуратура подала апелляцию на приговор совладельцу ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Кемерово. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:10
2022-10-18T10:10
2022-10-18T10:10
происшествия
кемерово
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
александр мамонтов
пожар в торговом центре в кемерово
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КЕМЕРОВО, 18 окт – РИА Новости. Прокуратура подала апелляцию на приговор совладельцу ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Кемерово.Центральный райсуд Кемерово 7 октября приговорил Вишневского к восьми годам колонии строгого режима за дачу взятки Госстройнадзору при реконструкции торгового центра, пожар в котором унес 60 жизней. Также он должен выплатить штраф в трехкратном размере суммы взятки - 21 миллион рублей. Гособвинитель просил для Вишневского 10 лет лишения свободы и 490 миллионов рублей штрафа."Прокуратурой подано апелляционное представление на приговор суда в отношении Вишневского. В поданном представлении прокуратура выражает несогласие с вынесенным приговором", – сообщили в суде.Адвокат Вишневского после приговора заявил РИА Новости, что "велика вероятность", что обжаловать его защита не будет. Всего СК расследовал четыре дела о пожаре в "Зимней вишне". Двенадцати фигурантам двух дел Заводский и Центральный районный суды Кемерово назначили наказания от 5 до 18 лет лишения свободы. По делу экс-главы ГУМЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева приговор еще не вынесен.
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происшествия, кемерово, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), александр мамонтов, пожар в торговом центре в кемерово
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Мамонтов, Пожар в торговом центре в Кемерово
Прокуратура обжаловала приговор совладельцу "Зимней вишни" Вишневскому
Прокуратура подала апелляцию на приговор совладельцу ТЦ "Зимняя вишня" Вишневскому