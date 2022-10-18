https://ria.ru/20221018/apellyatsiya-1824790708.html

Прокуратура обжаловала приговор совладельцу "Зимней вишни" Вишневскому

Прокуратура обжаловала приговор совладельцу "Зимней вишни" Вишневскому - РИА Новости, 18.10.2022

Прокуратура обжаловала приговор совладельцу "Зимней вишни" Вишневскому

Прокуратура подала апелляцию на приговор совладельцу ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Кемерово. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T10:10

2022-10-18T10:10

2022-10-18T10:10

происшествия

кемерово

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

александр мамонтов

пожар в торговом центре в кемерово

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КЕМЕРОВО, 18 окт – РИА Новости. Прокуратура подала апелляцию на приговор совладельцу ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Кемерово.Центральный райсуд Кемерово 7 октября приговорил Вишневского к восьми годам колонии строгого режима за дачу взятки Госстройнадзору при реконструкции торгового центра, пожар в котором унес 60 жизней. Также он должен выплатить штраф в трехкратном размере суммы взятки - 21 миллион рублей. Гособвинитель просил для Вишневского 10 лет лишения свободы и 490 миллионов рублей штрафа."Прокуратурой подано апелляционное представление на приговор суда в отношении Вишневского. В поданном представлении прокуратура выражает несогласие с вынесенным приговором", – сообщили в суде.Адвокат Вишневского после приговора заявил РИА Новости, что "велика вероятность", что обжаловать его защита не будет. Всего СК расследовал четыре дела о пожаре в "Зимней вишне". Двенадцати фигурантам двух дел Заводский и Центральный районный суды Кемерово назначили наказания от 5 до 18 лет лишения свободы. По делу экс-главы ГУМЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева приговор еще не вынесен.

https://ria.ru/20220112/pozhar-1767451699.html

https://ria.ru/20221018/eysk-1824789897.html

кемерово

кемеровская область

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происшествия, кемерово, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), александр мамонтов, пожар в торговом центре в кемерово