Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура обжаловала приговор совладельцу "Зимней вишни" Вишневскому - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221018/apellyatsiya-1824790708.html
Прокуратура обжаловала приговор совладельцу "Зимней вишни" Вишневскому
Прокуратура обжаловала приговор совладельцу "Зимней вишни" Вишневскому - РИА Новости, 18.10.2022
Прокуратура обжаловала приговор совладельцу "Зимней вишни" Вишневскому
Прокуратура подала апелляцию на приговор совладельцу ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Кемерово. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:10
2022-10-18T10:10
происшествия
кемерово
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
александр мамонтов
пожар в торговом центре в кемерово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807139410_0:111:2905:1745_1920x0_80_0_0_f57c46d3323120940b82159ecb504bd9.jpg
КЕМЕРОВО, 18 окт – РИА Новости. Прокуратура подала апелляцию на приговор совладельцу ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Кемерово.Центральный райсуд Кемерово 7 октября приговорил Вишневского к восьми годам колонии строгого режима за дачу взятки Госстройнадзору при реконструкции торгового центра, пожар в котором унес 60 жизней. Также он должен выплатить штраф в трехкратном размере суммы взятки - 21 миллион рублей. Гособвинитель просил для Вишневского 10 лет лишения свободы и 490 миллионов рублей штрафа."Прокуратурой подано апелляционное представление на приговор суда в отношении Вишневского. В поданном представлении прокуратура выражает несогласие с вынесенным приговором", – сообщили в суде.Адвокат Вишневского после приговора заявил РИА Новости, что "велика вероятность", что обжаловать его защита не будет.&nbsp;Всего СК расследовал четыре дела о пожаре в "Зимней вишне". Двенадцати фигурантам двух дел Заводский и Центральный районный суды Кемерово назначили наказания от 5 до 18 лет лишения свободы. По делу экс-главы ГУМЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева приговор еще не вынесен.
https://ria.ru/20220112/pozhar-1767451699.html
https://ria.ru/20221018/eysk-1824789897.html
кемерово
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807139410_0:0:2414:1810_1920x0_80_0_0_fba5c13910943200b8b9f600e9956ba9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемерово, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), александр мамонтов, пожар в торговом центре в кемерово
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Мамонтов, Пожар в торговом центре в Кемерово
10:10 18.10.2022
 
Прокуратура обжаловала приговор совладельцу "Зимней вишни" Вишневскому

Прокуратура подала апелляцию на приговор совладельцу ТЦ "Зимняя вишня" Вишневскому

© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в медиабанкУдостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ
Удостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в медиабанк
Удостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 18 окт – РИА Новости. Прокуратура подала апелляцию на приговор совладельцу ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Кемерово.
Центральный райсуд Кемерово 7 октября приговорил Вишневского к восьми годам колонии строгого режима за дачу взятки Госстройнадзору при реконструкции торгового центра, пожар в котором унес 60 жизней. Также он должен выплатить штраф в трехкратном размере суммы взятки - 21 миллион рублей. Гособвинитель просил для Вишневского 10 лет лишения свободы и 490 миллионов рублей штрафа.
Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 10:49
Потерявшая в "Зимней вишне" двух дочерей женщина вновь стала мамой
"Прокуратурой подано апелляционное представление на приговор суда в отношении Вишневского. В поданном представлении прокуратура выражает несогласие с вынесенным приговором", – сообщили в суде.
Адвокат Вишневского после приговора заявил РИА Новости, что "велика вероятность", что обжаловать его защита не будет.
 Всего СК расследовал четыре дела о пожаре в "Зимней вишне". Двенадцати фигурантам двух дел Заводский и Центральный районный суды Кемерово назначили наказания от 5 до 18 лет лишения свободы. По делу экс-главы ГУМЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева приговор еще не вынесен.
Многоэтажный дом, повреждённый в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 10:06
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с Су-34 в Ейске
 
ПроисшествияКемеровоКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)Александр МамонтовПожар в торговом центре в Кемерово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала