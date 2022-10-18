https://ria.ru/20221018/amerika-1824717827.html

Не только саудиты: США теряют еще одну ключевую страну исламского мира

Не только саудиты: США теряют еще одну ключевую страну исламского мира - РИА Новости, 18.10.2022

Не только саудиты: США теряют еще одну ключевую страну исламского мира

Только в прошлый понедельник Джо Байден подписал новую Стратегию национальной безопасности США, в которой назвал Россию и Китай главными угрозами, на которые... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T08:00

2022-10-18T08:00

2022-10-18T08:07

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Только в прошлый понедельник Джо Байден подписал новую Стратегию национальной безопасности США, в которой назвал Россию и Китай главными угрозами, на которые Америка будет отвечать укреплением своих альянсов и партнерств по всему миру. И спустя всего два дня президент США добился заметного успеха в этом важном деле.Выступая в Калифорнии на встрече с местным активом демократической партии, Байден заявил, что провел более 225 часов в прямых консультациях с руководителями других стран из числа союзников по НАТО и членов ЕС. Столько сил пришлось потратить, по его словам, "просто на то, чтобы удержать вместе" коалицию стран по вопросам поддержки Украины. Понятно, что сплочение против "русской угрозы" требует много усилий — слишком дорого (причем не только в финансовом смысле) обходится Европе разрыв с Россией. Приходится все время подчеркивать, что русские грозят всем ядерной бомбой, нагнетая и так растущее напряжение. Байден в последнее время не раз говорил о возможности применения Путиным ядерного оружия, а ведь есть еще и постоянные страшилки про иранскую ядерную программу (возобновление сделки о контроле над которой сейчас как раз зависло), да и от КНДР американцы ждут возобновления ядерных испытаний. В общем, мысли о ядерной угрозе не оставляли Байдена и в Калифорнии — и он вдруг выдал такое: "Я думаю, что Пакистан, возможно, является одной из самых опасных наций в мире. Ядерное оружие без какой-либо сплоченности".Эта фраза сама по себе стала политическим ядерным взрывом: глава сверхдержавы заявляет о том, что от пятой страны в мире по населению и шестой по ядерному потенциалу исходит угроза миру! Более того, Пакистан — единственная мусульманская страна, обладающая ядерным оружием, и другие исламские страны относятся к пакистанской ядерной бомбе как к общеисламскому достоянию. Хотя само появление атомного оружия у Пакистана стало ответом на соответствующую индийскую программу. Еще в 60-е годы, до создания бомбы, Зульфикар Бхутто заявил: неправильно, что атомное оружие есть у христиан, буддистов, иудеев и скоро будет у индуистов, а мусульмане им не обладают. В итоге к концу XX века Пакистан обзавелся собственным ядерным оружием — несмотря на все недовольство Запада. И вот теперь США называет его одной из самых опасных стран мира — то есть ставит на одну доску с "ужасной" Россией и враждебной КНДР?В Исламабаде были, мягко говоря, очень удивлены словами американского президента — премьер-министр Шехбаз Шариф заявил, что его страна является "ответственным ядерным государством":"Мы гордимся тем, что наши ядерные активы имеют наилучшие гарантии в соответствии с требованиями МАГАТЭ. Мы относимся к этим мерам безопасности со всей серьезностью. Пусть ни у кого не будет никаких сомнений на этот счет".Американского посла вызвали в МИД, где ему заявили официальный протест, а в Вашингтоне тут же попытались все замять. "США уверены в решимости Пакистана защитить ядерные активы", — сообщили в Госдепартаменте, а пресс-секретарь Байдена сказала, что президент "рассматривает безопасный и процветающий Пакистан как критически важный для интересов США".И хотя глава пакистанского МИД Билавал Бхутто-Зардари (внук того самого Бхутто — инициатора ядерного проекта) заявил: "будем считать, что это недоразумение, возникшее от недопонимания наших региональных проблем", осадочек остался, причем огромных размеров.Да, у Пакистана все непросто не только с внешней, но и с внутренней ситуацией — особенно последние полгода, после того как был смещен премьер-министр Имран Хан. Который прямо обвинил США как в заговоре против него, так и в стремлении подчинить себе Пакистан — и сейчас борется за возвращение к власти, требуя провести внеочередные выборы. В любом случае у Имран Хана хорошие шансы рано или поздно вернутся к власти.Но межклановая и политическая борьба — обычное дело для Пакистана, и само по себе это не могло служить основанием для столь алармистского заявления Байдена. Тем более что буквально накануне в Вашингтоне принимали главнокомандующего пакистанской армией генерала Камара Баджва — самого сильного человека исламской республики, главу армии, контролирующей не только атомное оружие, но и само государство (пакистанская армия имеет ключевое влияние на власть и политические процессы).В чем же тогда причина неожиданного заявления Байдена? Списать все на возрастные проблемы — мол, Байден порой забывается и проговаривает вслух мысли, не предназначенные для публичного обсуждения, — не получится. Все очень серьезно, так что должна быть какая-то явная причина.И она есть: Штаты осознают, что они теряют исламский мир. Да, уже не отдельные его страны, а исламский мир как таковой. Это было заметно уже давно, но в этом году процесс вышел на поверхность. Проблемы с Турцией (нараставшие после неудачной попытки переворота в 2016-м), напряжение с Саудовской Аравией (дошедшее на прошлой неделе до обещания последствий и намерения пересмотреть отношения с ней), непонимание с Пакистаном. А ведь эти три страны не просто рядовые исламские страны — это три ключевых государства полуторамиллиардного мусульманского мира. Турция — член НАТО, Саудовская Аравия — лидер арабского мира и самая богатая исламская страна, Пакистан — единственная ядерная и вторая по численности населения страна. Хотя отношения внутри треугольника Анкара — Эр-Рияд — Исламабад не всегда ровные (есть соперничество между Эрдоганом и саудитами, но у Пакистана близкие связи с обеими странами), одновременное ухудшение атмосферы в отношениях со всеми тремя абсолютно невыгодно американцам. Однако именно это и происходит.Но не потому, что "коллективный Байден" делает это намеренно — просто там нервничают, обнаруживая, что не только инициатива, но и контроль над геополитической игрой утекает из их рук. Хотя на словах и хорохорятся: мы сплотили весь мир против "агрессивной" России и готовы дать отпор ревизионистскому Китаю, в реальности ситуация прямо противоположная.Исламский мир с самого начала нашей спецоперации отказался встать на сторону Запада — так поступили ключевые мусульманские страны (а премьер Пакистана Имран Хан, вообще, по случайному совпадению оказался в Кремле как раз 24 февраля). Чем дальше, тем заметнее это становилось, и недавнее решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти (вопреки просьбам США) стало лишь подтверждением этому.А Пакистан — в прошлом один из ближайших военных партнеров США (ведь именно с его территории они вели войну против СССР в Афганистане) — все последние годы все с большим интересом смотрел в сторону Москвы. Рост теснейших пакистано-китайских связей также не способствовал сохранению американцами своих позиций, а бесславное завершение американской оккупации Афганистана укрепило в Пакистане настроения на поворот в сторону от англосаксов.Конечно, позиции США и Великобритании в Пакистане все еще очень сильны, особенно в той же пакистанской армии. Но генералы прекрасно видят, как все меняется — не только в регионе, но и в мире. И вот уже Россия продает Пакистану свое оружие (что стало своеобразным ответом на увеличение американских поставок нашему главному партнеру — Индии), и вот уже Пакистан входит в российско-китайский ШОС (вместе с Индией), и вот уже проект строительства Россией газопровода "Пакистанский поток" (идущего от южных портов на север страны) становится все ближе к осуществлению. Да и вопрос с трубопроводом из России через Среднюю Азию в Пакистан рано или поздно будет решен — как только совместными усилиями удастся наладить мирную жизнь в Афганистане (а для этого нужно в том числе лишить англосаксов возможности провоцировать внутриафганские противоречия). То есть у Пакистана есть серьезнейшие аргументы в пользу сближения с Россией, как и у немалой части исламского мира.Поэтому, несмотря на смену власти в Исламабаде, Путин в этом году уже трижды общался с пакистанскими премьерами: кроме февральской встречи в Москве с Имран Ханом, он за последний месяц дважды виделся с Шехбазом Шарифом (в сентябре была отдельная встреча в Самарканде, а потом они общались в кулуарах саммита в Астане). То есть интерес Пакистана к России не зависит от внутриполитических раскладов — и у двух ядерных держав есть общие интересы и проекты.Не говоря уже о том, что обе наши страны американцы называют "самыми опасными странами мира": в нынешних условиях глобальной трансформации из уст США для всего остального мира это звучит как комплимент. Потому что все понимают, что на самом деле имеется в виду — "опасными для мира" по-американски.

https://ria.ru/20221015/pakistan-1824308294.html

https://ria.ru/20221013/ssha-1823499031.html

https://ria.ru/20221012/emiraty-1823208166.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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авторы, сша, россия, нато, евросоюз, магатэ, в мире, пакистан