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Суд оштрафовал Amazon за неудаление информации о наркотиках - РИА Новости, 18.10.2022
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Суд оштрафовал Amazon за неудаление информации о наркотиках
Суд оштрафовал Amazon за неудаление информации о наркотиках - РИА Новости, 18.10.2022
Суд оштрафовал Amazon за неудаление информации о наркотиках
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Amazon за неудаление информации о местах покупки наркотиков, передает... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:55
2022-10-18T11:55
происшествия
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москва
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Amazon за неудаление информации о местах покупки наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Как следует из материалов дела, поводом стали интернет-страницы, которые содержат информацию о местах приобретения наркотических средств и их прекурсоров. Уведомление об удалении было направлено компании 21 раз.Ранее утром суд оштрафовал Amazon на 1 миллион рублей за неудаление запрещенной информации о способах совершения самоубийства – это был первый подобный штраф компании в России.
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Ольга Фомченкова
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происшествия, amazon.com, inc., москва
Происшествия, Amazon.com, Inc., Москва
11:55 18.10.2022
 
Суд оштрафовал Amazon за неудаление информации о наркотиках

Суд оштрафовал Amazon на три миллиона рублей за неудаление информации о наркотиках

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Amazon за неудаление информации о местах покупки наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Amazon.com, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Как следует из материалов дела, поводом стали интернет-страницы, которые содержат информацию о местах приобретения наркотических средств и их прекурсоров. Уведомление об удалении было направлено компании 21 раз.
Ранее утром суд оштрафовал Amazon на 1 миллион рублей за неудаление запрещенной информации о способах совершения самоубийства – это был первый подобный штраф компании в России.
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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