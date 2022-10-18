https://ria.ru/20221018/amazon-1824826338.html
Суд оштрафовал Amazon за неудаление информации о наркотиках
Суд оштрафовал Amazon за неудаление информации о наркотиках - РИА Новости, 18.10.2022
Суд оштрафовал Amazon за неудаление информации о наркотиках
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Amazon за неудаление информации о местах покупки наркотиков, передает... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:55
2022-10-18T11:55
2022-10-18T11:55
происшествия
amazon.com, inc.
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Amazon за неудаление информации о местах покупки наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Как следует из материалов дела, поводом стали интернет-страницы, которые содержат информацию о местах приобретения наркотических средств и их прекурсоров. Уведомление об удалении было направлено компании 21 раз.Ранее утром суд оштрафовал Amazon на 1 миллион рублей за неудаление запрещенной информации о способах совершения самоубийства – это был первый подобный штраф компании в России.
https://ria.ru/20221004/tiktok-1821365976.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, amazon.com, inc., москва
Происшествия, Amazon.com, Inc., Москва
Суд оштрафовал Amazon за неудаление информации о наркотиках
Суд оштрафовал Amazon на три миллиона рублей за неудаление информации о наркотиках
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Amazon за неудаление информации о местах покупки наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Amazon.com, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Как следует из материалов дела, поводом стали интернет-страницы, которые содержат информацию о местах приобретения наркотических средств и их прекурсоров. Уведомление об удалении было направлено компании 21 раз.
Ранее утром суд оштрафовал Amazon на 1 миллион рублей за неудаление запрещенной информации о способах совершения самоубийства – это был первый подобный штраф компании в России.