https://ria.ru/20221018/amazon-1824826338.html

Суд оштрафовал Amazon за неудаление информации о наркотиках

Суд оштрафовал Amazon за неудаление информации о наркотиках - РИА Новости, 18.10.2022

Суд оштрафовал Amazon за неудаление информации о наркотиках

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Amazon за неудаление информации о местах покупки наркотиков, передает... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:55

2022-10-18T11:55

2022-10-18T11:55

происшествия

amazon.com, inc.

москва

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Amazon за неудаление информации о местах покупки наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Как следует из материалов дела, поводом стали интернет-страницы, которые содержат информацию о местах приобретения наркотических средств и их прекурсоров. Уведомление об удалении было направлено компании 21 раз.Ранее утром суд оштрафовал Amazon на 1 миллион рублей за неудаление запрещенной информации о способах совершения самоубийства – это был первый подобный штраф компании в России.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, amazon.com, inc., москва