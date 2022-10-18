https://ria.ru/20221018/alyaska-1824760918.html

Эксперт рассказал об одном из последствий продажи Аляски США

Эксперт рассказал об одном из последствий продажи Аляски США - РИА Новости, 18.10.2022

Эксперт рассказал об одном из последствий продажи Аляски США

Нынешние проблемы с Арктикой не были бы такими острыми, если бы Российская империя 155 лет назад не продала бы США Аляску, считает директор Дальневосточного... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T02:11

2022-10-18T02:11

2022-10-18T02:11

в мире

александр абрамов

аляска

сша

арктика

дальневосточный федеральный университет

александр ii

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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт - РИА Новости. Нынешние проблемы с Арктикой не были бы такими острыми, если бы Российская империя 155 лет назад не продала бы США Аляску, считает директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Дальневосточного федерального университета Александр Абрамов.Аляска была продана Соединенным Штатам Америки при российском императоре Александре II в 1867 году. Стоимость сделки составила 7,2 миллиона долларов. 18 октября 1867 года Соединенные Штаты официально вступили во владение Аляской. В США 18 октября отмечается День Аляски (Alaska Day). В самом штате официальным праздником считается день подписания договора. Этот день именуется Днем Сьюарда (Seward's Day) и отмечается в последний понедельник марта.Он напомнил, что кроме Аляски были и другие территории, которые были переданы и проданы Штатам в тот момент."Российская империя одной из первых поддерживала Штаты, и во время гражданской войны, и во время освободительной войны отправляла эскадру в поддержку Соединенных Штатов, поддерживала свободолюбивое движение на той территории. Это бурная противоречивая история. Но случилось то, что случилось, история не имеет сослагательного наклонения, и сейчас это лишь констатация факта, который произошел 155 лет назад", - добавил Абрамов.

https://ria.ru/20221018/alyaska-1824760373.html

аляска

сша

арктика

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в мире, александр абрамов, аляска, сша, арктика, дальневосточный федеральный университет, александр ii