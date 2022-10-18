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Эксперт рассказал об одном из последствий продажи Аляски США - РИА Новости, 18.10.2022
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Эксперт рассказал об одном из последствий продажи Аляски США
Эксперт рассказал об одном из последствий продажи Аляски США - РИА Новости, 18.10.2022
Эксперт рассказал об одном из последствий продажи Аляски США
Нынешние проблемы с Арктикой не были бы такими острыми, если бы Российская империя 155 лет назад не продала бы США Аляску, считает директор Дальневосточного... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T02:11
2022-10-18T02:11
в мире
александр абрамов
аляска
сша
арктика
дальневосточный федеральный университет
александр ii
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт - РИА Новости. Нынешние проблемы с Арктикой не были бы такими острыми, если бы Российская империя 155 лет назад не продала бы США Аляску, считает директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Дальневосточного федерального университета Александр Абрамов.Аляска была продана Соединенным Штатам Америки при российском императоре Александре II в 1867 году. Стоимость сделки составила 7,2 миллиона долларов. 18 октября 1867 года Соединенные Штаты официально вступили во владение Аляской. В США 18 октября отмечается День Аляски (Alaska Day). В самом штате официальным праздником считается день подписания договора. Этот день именуется Днем Сьюарда (Seward's Day) и отмечается в последний понедельник марта.Он напомнил, что кроме Аляски были и другие территории, которые были переданы и проданы Штатам в тот момент."Российская империя одной из первых поддерживала Штаты, и во время гражданской войны, и во время освободительной войны отправляла эскадру в поддержку Соединенных Штатов, поддерживала свободолюбивое движение на той территории. Это бурная противоречивая история. Но случилось то, что случилось, история не имеет сослагательного наклонения, и сейчас это лишь констатация факта, который произошел 155 лет назад", - добавил Абрамов.
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в мире, александр абрамов, аляска, сша, арктика, дальневосточный федеральный университет, александр ii
В мире, Александр Абрамов, Аляска, США, Арктика, Дальневосточный федеральный университет, Александр II
02:11 18.10.2022
 
Эксперт рассказал об одном из последствий продажи Аляски США

В ДФУ заявили, что проблемы с Арктикой не были бы столь острыми, если бы не продажа Аляски

CC BY-SA 2.0 / Joseph / The Russian Orthodox CathedralРусская православная церковь на Аляске
Русская православная церковь на Аляске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
CC BY-SA 2.0 / Joseph / The Russian Orthodox Cathedral
Русская православная церковь на Аляске. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт - РИА Новости. Нынешние проблемы с Арктикой не были бы такими острыми, если бы Российская империя 155 лет назад не продала бы США Аляску, считает директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Дальневосточного федерального университета Александр Абрамов.
Аляска была продана Соединенным Штатам Америки при российском императоре Александре II в 1867 году. Стоимость сделки составила 7,2 миллиона долларов. 18 октября 1867 года Соединенные Штаты официально вступили во владение Аляской. В США 18 октября отмечается День Аляски (Alaska Day). В самом штате официальным праздником считается день подписания договора. Этот день именуется Днем Сьюарда (Seward's Day) и отмечается в последний понедельник марта.
"Если говорить последствиях решения, если бы Аляска осталась в ведении Российской империи, а потом в ведении Советского Союза, то проблемы с Арктикой, которые сейчас возникают, не были бы такими острыми. И положение США было бы совершенно другим", - сказал РИА Новости Абрамов.
Он напомнил, что кроме Аляски были и другие территории, которые были переданы и проданы Штатам в тот момент.
"Российская империя одной из первых поддерживала Штаты, и во время гражданской войны, и во время освободительной войны отправляла эскадру в поддержку Соединенных Штатов, поддерживала свободолюбивое движение на той территории. Это бурная противоречивая история. Но случилось то, что случилось, история не имеет сослагательного наклонения, и сейчас это лишь констатация факта, который произошел 155 лет назад", - добавил Абрамов.
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В миреАлександр АбрамовАляскаСШААрктикаДальневосточный федеральный университетАлександр II
 
 
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