https://ria.ru/20221018/albom-1824880792.html
Азаров подарил Путину альбом с фотовыставки жен участников спецоперации
Азаров подарил Путину альбом с фотовыставки жен участников спецоперации - РИА Новости, 18.10.2022
Азаров подарил Путину альбом с фотовыставки жен участников спецоперации
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил президенту России Владимиру Путину альбом, созданный после проведения фотовыставки по инициативе жен... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:50
2022-10-18T14:50
2022-10-18T15:16
специальная военная операция на украине
общество
самарская область
дмитрий азаров
владимир путин
самара
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил президенту России Владимиру Путину альбом, созданный после проведения фотовыставки по инициативе жен военнослужащих в поддержку мужей-участников спецоперации.Путин во вторник встретился с Азаровым. По словам губернатора, в регионе проходит много акций в поддержку специальной военной операции и Вооруженных сил России. Об одной из таких акций он рассказал отдельно."Эту акцию провели женщины-жены офицеров и солдат. Они назвали ее "Жены героев". Владимир Владимирович, они захотели и провели фотовыставку на улицах Самары, женсовет второй гвардейской армии так решил. Конечно, они тем самым поддержали своих мужей, бойцов. Они сказали: "Пусть парни знают, и враг знает, что за каждым нашим бойцом стоит сильная и любящая российская женщина, а значит, вся страна", - сказал Азаров и вручил главе государства альбом с выставки, где на фото женщины запечатлены в военных кителях."В кителях своих мужей и в платьях", - отметил президент, рассматривая фотографии, и похвалил их.Азаров добавил, что сейчас акция уже нашла отклик в других воинских подразделениях Самарской области и за ее пределами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, самарская область, дмитрий азаров, владимир путин, самара
Специальная военная операция на Украине, Общество, Самарская область, Дмитрий Азаров, Владимир Путин, Самара
14:50 18.10.2022 (обновлено: 15:16 18.10.2022)
Азаров подарил Путину альбом с фотовыставки жен участников спецоперации
Самарский губернатор Азаров подарил Путину альбом с выставки жен участников спецоперации
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил президенту России Владимиру Путину альбом, созданный после проведения фотовыставки по инициативе жен военнослужащих в поддержку мужей-участников спецоперации.
Путин во вторник встретился с Азаровым. По словам губернатора, в регионе проходит много акций в поддержку специальной военной операции и Вооруженных сил России. Об одной из таких акций он рассказал отдельно.
"Эту акцию провели женщины-жены офицеров и солдат. Они назвали ее "Жены героев". Владимир Владимирович, они захотели и провели фотовыставку на улицах Самары, женсовет второй гвардейской армии так решил. Конечно, они тем самым поддержали своих мужей, бойцов. Они сказали: "Пусть парни знают, и враг знает, что за каждым нашим бойцом стоит сильная и любящая российская женщина, а значит, вся страна", - сказал Азаров и вручил главе государства альбом с выставки, где на фото женщины запечатлены в военных кителях.
"В кителях своих мужей и в платьях", - отметил президент, рассматривая фотографии, и похвалил их.
Азаров добавил, что сейчас акция уже нашла отклик в других воинских подразделениях Самарской области и за ее пределами.