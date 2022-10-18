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Азаров подарил Путину альбом с фотовыставки жен участников спецоперации

Азаров подарил Путину альбом с фотовыставки жен участников спецоперации - РИА Новости, 18.10.2022

Азаров подарил Путину альбом с фотовыставки жен участников спецоперации

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил президенту России Владимиру Путину альбом, созданный после проведения фотовыставки по инициативе жен... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T14:50

2022-10-18T14:50

2022-10-18T15:16

специальная военная операция на украине

общество

самарская область

дмитрий азаров

владимир путин

самара

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил президенту России Владимиру Путину альбом, созданный после проведения фотовыставки по инициативе жен военнослужащих в поддержку мужей-участников спецоперации.Путин во вторник встретился с Азаровым. По словам губернатора, в регионе проходит много акций в поддержку специальной военной операции и Вооруженных сил России. Об одной из таких акций он рассказал отдельно."Эту акцию провели женщины-жены офицеров и солдат. Они назвали ее "Жены героев". Владимир Владимирович, они захотели и провели фотовыставку на улицах Самары, женсовет второй гвардейской армии так решил. Конечно, они тем самым поддержали своих мужей, бойцов. Они сказали: "Пусть парни знают, и враг знает, что за каждым нашим бойцом стоит сильная и любящая российская женщина, а значит, вся страна", - сказал Азаров и вручил главе государства альбом с выставки, где на фото женщины запечатлены в военных кителях."В кителях своих мужей и в платьях", - отметил президент, рассматривая фотографии, и похвалил их.Азаров добавил, что сейчас акция уже нашла отклик в других воинских подразделениях Самарской области и за ее пределами.

самарская область

самара

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, самарская область, дмитрий азаров, владимир путин, самара