Рейтинг@Mail.ru
Госдума поддержала в I чтении введение акциза на сладкие напитки - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221018/aktsiz-1824904916.html
Госдума поддержала в I чтении введение акциза на сладкие напитки
Госдума поддержала в I чтении введение акциза на сладкие напитки - РИА Новости, 18.10.2022
Госдума поддержала в I чтении введение акциза на сладкие напитки
Госдума приняла в первом чтении бюджетообразующий законопроект, который вводит с 1 января 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T16:14
2022-10-18T16:14
россия
госдума рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении бюджетообразующий законопроект, который вводит с 1 января 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр.Согласно документу, внесенному правительством РФ, подакцизными станут безалкогольные напитки с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ, содержание которых превышает 5 граммов на 100 миллилитров напитка.Также к подакцизным товарам отнесены напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5%, и напитки на спиртосодержащем сырье с объемной долей этилового спирта не более 1,2%.При этом не будут облагаться акцизом специализированные напитки, прошедшие госрегистрацию и включенные в единый реестр специализированной пищевой продукции; а также напитки брожения, квасы с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2% включительно, соки, нектары, сокосодержащие напитки и морсы.Ожидается, что дополнительные доходы федерального бюджета от акцизов на сахаросодержащие напитки составят около 35 миллиардов рублей в год. Эти средства планируется направить на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом.
https://ria.ru/20221004/vino-1821438317.html
https://ria.ru/20220927/vodka-1819752200.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11fcee32a349e70e28388757e02aba7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, экономика
Россия, Госдума РФ, Экономика
16:14 18.10.2022
 
Госдума поддержала в I чтении введение акциза на сладкие напитки

Госдума приняла в I чтении законопроект о введении с 2023 года акциза на сладкие напитки

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении бюджетообразующий законопроект, который вводит с 1 января 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр.
Согласно документу, внесенному правительством РФ, подакцизными станут безалкогольные напитки с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ, содержание которых превышает 5 граммов на 100 миллилитров напитка.
Шампанское - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 14:45
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на игристое вино
Также к подакцизным товарам отнесены напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5%, и напитки на спиртосодержащем сырье с объемной долей этилового спирта не более 1,2%.
При этом не будут облагаться акцизом специализированные напитки, прошедшие госрегистрацию и включенные в единый реестр специализированной пищевой продукции; а также напитки брожения, квасы с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2% включительно, соки, нектары, сокосодержащие напитки и морсы.
Ожидается, что дополнительные доходы федерального бюджета от акцизов на сахаросодержащие напитки составят около 35 миллиардов рублей в год. Эти средства планируется направить на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом.
Алкогольная продукция на полках в одном из магазинов в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 12:47
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку
 
РоссияГосдума РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала