https://ria.ru/20221018/aktsiz-1824904916.html
Госдума поддержала в I чтении введение акциза на сладкие напитки
Госдума поддержала в I чтении введение акциза на сладкие напитки - РИА Новости, 18.10.2022
Госдума поддержала в I чтении введение акциза на сладкие напитки
Госдума приняла в первом чтении бюджетообразующий законопроект, который вводит с 1 января 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T16:14
2022-10-18T16:14
2022-10-18T16:14
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении бюджетообразующий законопроект, который вводит с 1 января 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр.Согласно документу, внесенному правительством РФ, подакцизными станут безалкогольные напитки с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ, содержание которых превышает 5 граммов на 100 миллилитров напитка.Также к подакцизным товарам отнесены напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5%, и напитки на спиртосодержащем сырье с объемной долей этилового спирта не более 1,2%.При этом не будут облагаться акцизом специализированные напитки, прошедшие госрегистрацию и включенные в единый реестр специализированной пищевой продукции; а также напитки брожения, квасы с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2% включительно, соки, нектары, сокосодержащие напитки и морсы.Ожидается, что дополнительные доходы федерального бюджета от акцизов на сахаросодержащие напитки составят около 35 миллиардов рублей в год. Эти средства планируется направить на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом.
https://ria.ru/20221004/vino-1821438317.html
https://ria.ru/20220927/vodka-1819752200.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, госдума рф, экономика
Россия, Госдума РФ, Экономика
Госдума поддержала в I чтении введение акциза на сладкие напитки
Госдума приняла в I чтении законопроект о введении с 2023 года акциза на сладкие напитки
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении бюджетообразующий законопроект, который вводит с 1 января 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр.
Согласно документу, внесенному правительством РФ
, подакцизными станут безалкогольные напитки с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ, содержание которых превышает 5 граммов на 100 миллилитров напитка.
Также к подакцизным товарам отнесены напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5%, и напитки на спиртосодержащем сырье с объемной долей этилового спирта не более 1,2%.
При этом не будут облагаться акцизом специализированные напитки, прошедшие госрегистрацию и включенные в единый реестр специализированной пищевой продукции; а также напитки брожения, квасы с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2% включительно, соки, нектары, сокосодержащие напитки и морсы.
Ожидается, что дополнительные доходы федерального бюджета от акцизов на сахаросодержащие напитки составят около 35 миллиардов рублей в год. Эти средства планируется направить на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом.