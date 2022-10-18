https://ria.ru/20221018/aktsiz-1824904916.html

Госдума поддержала в I чтении введение акциза на сладкие напитки

Госдума поддержала в I чтении введение акциза на сладкие напитки - РИА Новости, 18.10.2022

Госдума поддержала в I чтении введение акциза на сладкие напитки

Госдума приняла в первом чтении бюджетообразующий законопроект, который вводит с 1 января 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T16:14

2022-10-18T16:14

2022-10-18T16:14

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении бюджетообразующий законопроект, который вводит с 1 января 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр.Согласно документу, внесенному правительством РФ, подакцизными станут безалкогольные напитки с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ, содержание которых превышает 5 граммов на 100 миллилитров напитка.Также к подакцизным товарам отнесены напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5%, и напитки на спиртосодержащем сырье с объемной долей этилового спирта не более 1,2%.При этом не будут облагаться акцизом специализированные напитки, прошедшие госрегистрацию и включенные в единый реестр специализированной пищевой продукции; а также напитки брожения, квасы с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2% включительно, соки, нектары, сокосодержащие напитки и морсы.Ожидается, что дополнительные доходы федерального бюджета от акцизов на сахаросодержащие напитки составят около 35 миллиардов рублей в год. Эти средства планируется направить на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом.

https://ria.ru/20221004/vino-1821438317.html

https://ria.ru/20220927/vodka-1819752200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф, экономика