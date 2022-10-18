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"Сколково" и Минпромторг запустят акселератор дизайн-центров электроники - РИА Новости, 18.10.2022
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"Сколково" и Минпромторг запустят акселератор дизайн-центров электроники
"Сколково" и Минпромторг запустят акселератор дизайн-центров электроники - РИА Новости, 18.10.2022
"Сколково" и Минпромторг запустят акселератор дизайн-центров электроники
Фонд "Сколково" совместно с Минпромторгом РФ запускают акселератор для малых и средних дизайн-центров электроники, направленный на поддержку проектирования... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:30
2022-10-18T14:30
фонд "сколково"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
россия
технологии
сколково
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Фонд "Сколково" совместно с Минпромторгом РФ запускают акселератор для малых и средних дизайн-центров электроники, направленный на поддержку проектирования микроэлектронных устройств и электронной компонентной базы; сумма финансирования акселератора на 2022-2023 годы составит 1 миллиард рублей, сообщает Фонд.Дизайн-центры, прошедшие отбор в акселератор, получат право подать заявку на гранты "Сколково", экспертную поддержку, помощь в доступе к технологиям и индустриальным сервисам, в изготовлении прототипов и образцов изделий, организации логистики, испытаний, оформлении прав интеллектуальной собственности, налаживании взаимодействия с потенциальными заказчиками. Участие в акселераторе бесплатное."Сумма финансирования акселератора на 2022 и 2023 годы составит 1 миллиард рублей. Эта мера поддержки должна способствовать созданию более комфортных условий для появления новых дизайн-центров электроники и развития уже существующих компаний", - приводятся в сообщении слова замглавы Минпромторга Василия Шпака.Грант "Сколково" позволит дизайн-центру выполнить комплексный проект, включающий НИОКР, а также мероприятия по коммерциализации продукции."Новый инструмент от "Сколково" и Минпромторга предполагает два вида финансовой поддержки – гранты на НИОКР до 50 миллионов рублей с собственным финансированием не менее 20% и гранты для финансирования расходов дизайн-центров на прототипирование, защиту интеллектуальной собственности, испытания и сертификацию, покупку комплектующих и другие цели в размере от 500 тысяч рублей до 10 миллионов рублей. Помимо финансовой поддержки, Фонд "Сколково" обеспечит малым дизайн-центрам содействие в поиске заказчиков", - прокомментировал председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов.Финансирование покроет до 100 % бюджета заявки в первый год и 80 % со второго года. Длительность НИОКР на обе программы составляет до 24 месяцев, при этом длительность проекта может составлять не более 36 месяцев. В числе поддерживаемых технологических направлений: новые микропроцессорные архитектуры, электронная компонентная база и её составные части, программно-аппаратные комплексы, изделия оптоэлектроники, радиофотоники и фотоники, медтехника, автомобильная электроника и другие.Чтобы подать заявку на грант, дизайн-центр должен относиться к категории МСП с выручкой за текущий или предыдущий финансовый годы не менее 1 миллиона рублей или инвестициями на сумму не менее 500 тысяч рублей, с количеством разработчиков от трех до 100 человек. Участник должен осуществлять НИОКР по приоритетным направлениям, включая сквозные проекты, согласно действующей стратегии развития.
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фонд "сколково", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, россия, технологии, сколково
Фонд "Сколково", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика, Россия, Технологии, Сколково
14:30 18.10.2022
 

"Сколково" и Минпромторг запустят акселератор дизайн-центров электроники

© Фото : Фонд "Сколково""Сколково" и Минпромторг запустят акселератор дизайн-центров электроники
Сколково и Минпромторг запустят акселератор дизайн-центров электроники - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : Фонд "Сколково"
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Фонд "Сколково" совместно с Минпромторгом РФ запускают акселератор для малых и средних дизайн-центров электроники, направленный на поддержку проектирования микроэлектронных устройств и электронной компонентной базы; сумма финансирования акселератора на 2022-2023 годы составит 1 миллиард рублей, сообщает Фонд.
Дизайн-центры, прошедшие отбор в акселератор, получат право подать заявку на гранты "Сколково", экспертную поддержку, помощь в доступе к технологиям и индустриальным сервисам, в изготовлении прототипов и образцов изделий, организации логистики, испытаний, оформлении прав интеллектуальной собственности, налаживании взаимодействия с потенциальными заказчиками. Участие в акселераторе бесплатное.
© Фото : Фонд "Сколково""Сколково" и Минпромторг запустят акселератор дизайн-центров электроники
Сколково и Минпромторг запустят акселератор дизайн-центров электроники - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : Фонд "Сколково"
"Сколково" и Минпромторг запустят акселератор дизайн-центров электроники
"Сумма финансирования акселератора на 2022 и 2023 годы составит 1 миллиард рублей. Эта мера поддержки должна способствовать созданию более комфортных условий для появления новых дизайн-центров электроники и развития уже существующих компаний", - приводятся в сообщении слова замглавы Минпромторга Василия Шпака.
Грант "Сколково" позволит дизайн-центру выполнить комплексный проект, включающий НИОКР, а также мероприятия по коммерциализации продукции.
"Новый инструмент от "Сколково" и Минпромторга предполагает два вида финансовой поддержки – гранты на НИОКР до 50 миллионов рублей с собственным финансированием не менее 20% и гранты для финансирования расходов дизайн-центров на прототипирование, защиту интеллектуальной собственности, испытания и сертификацию, покупку комплектующих и другие цели в размере от 500 тысяч рублей до 10 миллионов рублей. Помимо финансовой поддержки, Фонд "Сколково" обеспечит малым дизайн-центрам содействие в поиске заказчиков", - прокомментировал председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов.
Председатель правления Фонда Сколково Игорь Дроздов на сессии Социокультурное развитие регионов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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Финансирование покроет до 100 % бюджета заявки в первый год и 80 % со второго года. Длительность НИОКР на обе программы составляет до 24 месяцев, при этом длительность проекта может составлять не более 36 месяцев. В числе поддерживаемых технологических направлений: новые микропроцессорные архитектуры, электронная компонентная база и её составные части, программно-аппаратные комплексы, изделия оптоэлектроники, радиофотоники и фотоники, медтехника, автомобильная электроника и другие.
Чтобы подать заявку на грант, дизайн-центр должен относиться к категории МСП с выручкой за текущий или предыдущий финансовый годы не менее 1 миллиона рублей или инвестициями на сумму не менее 500 тысяч рублей, с количеством разработчиков от трех до 100 человек. Участник должен осуществлять НИОКР по приоритетным направлениям, включая сквозные проекты, согласно действующей стратегии развития.
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Фонд "Сколково"Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ЭкономикаРоссияТехнологииСколково
 
 
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