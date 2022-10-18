https://ria.ru/20221018/akselerator-1824874330.html

"Сколково" и Минпромторг запустят акселератор дизайн-центров электроники

"Сколково" и Минпромторг запустят акселератор дизайн-центров электроники - РИА Новости, 18.10.2022

"Сколково" и Минпромторг запустят акселератор дизайн-центров электроники

Фонд "Сколково" совместно с Минпромторгом РФ запускают акселератор для малых и средних дизайн-центров электроники, направленный на поддержку проектирования... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T14:30

2022-10-18T14:30

2022-10-18T14:30

фонд "сколково"

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

россия

технологии

сколково

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Фонд "Сколково" совместно с Минпромторгом РФ запускают акселератор для малых и средних дизайн-центров электроники, направленный на поддержку проектирования микроэлектронных устройств и электронной компонентной базы; сумма финансирования акселератора на 2022-2023 годы составит 1 миллиард рублей, сообщает Фонд.Дизайн-центры, прошедшие отбор в акселератор, получат право подать заявку на гранты "Сколково", экспертную поддержку, помощь в доступе к технологиям и индустриальным сервисам, в изготовлении прототипов и образцов изделий, организации логистики, испытаний, оформлении прав интеллектуальной собственности, налаживании взаимодействия с потенциальными заказчиками. Участие в акселераторе бесплатное."Сумма финансирования акселератора на 2022 и 2023 годы составит 1 миллиард рублей. Эта мера поддержки должна способствовать созданию более комфортных условий для появления новых дизайн-центров электроники и развития уже существующих компаний", - приводятся в сообщении слова замглавы Минпромторга Василия Шпака.Грант "Сколково" позволит дизайн-центру выполнить комплексный проект, включающий НИОКР, а также мероприятия по коммерциализации продукции."Новый инструмент от "Сколково" и Минпромторга предполагает два вида финансовой поддержки – гранты на НИОКР до 50 миллионов рублей с собственным финансированием не менее 20% и гранты для финансирования расходов дизайн-центров на прототипирование, защиту интеллектуальной собственности, испытания и сертификацию, покупку комплектующих и другие цели в размере от 500 тысяч рублей до 10 миллионов рублей. Помимо финансовой поддержки, Фонд "Сколково" обеспечит малым дизайн-центрам содействие в поиске заказчиков", - прокомментировал председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов.Финансирование покроет до 100 % бюджета заявки в первый год и 80 % со второго года. Длительность НИОКР на обе программы составляет до 24 месяцев, при этом длительность проекта может составлять не более 36 месяцев. В числе поддерживаемых технологических направлений: новые микропроцессорные архитектуры, электронная компонентная база и её составные части, программно-аппаратные комплексы, изделия оптоэлектроники, радиофотоники и фотоники, медтехника, автомобильная электроника и другие.Чтобы подать заявку на грант, дизайн-центр должен относиться к категории МСП с выручкой за текущий или предыдущий финансовый годы не менее 1 миллиона рублей или инвестициями на сумму не менее 500 тысяч рублей, с количеством разработчиков от трех до 100 человек. Участник должен осуществлять НИОКР по приоритетным направлениям, включая сквозные проекты, согласно действующей стратегии развития.

https://ria.ru/20220906/rezidenty-1814833361.html

https://ria.ru/20220928/kovorking-1820194821.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фонд "сколково", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, россия, технологии, сколково