https://ria.ru/20221018/afrika-1824971129.html

Журналисты ведущих СМИ Африки присоединились к проекту SputnikPro

Журналисты ведущих СМИ Африки присоединились к проекту SputnikPro - РИА Новости, 18.10.2022

Журналисты ведущих СМИ Африки присоединились к проекту SputnikPro

В штаб-квартире Международного информационного агентства и радио Sputnik в Москве стартовала специализированная сессия просветительского проекта SputnikPro для... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T19:34

2022-10-18T19:34

2022-10-18T19:34

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В штаб-квартире Международного информационного агентства и радио Sputnik в Москве стартовала специализированная сессия просветительского проекта SputnikPro для молодых журналистов из стран Африки. Среди 15 участников модуля – теле- и радиоведущие, корреспонденты, продюсеры крупнейших африканских медиахолдингов. Их ждет насыщенная неделя – лекции и мастер-классы от ведущих медиаэкспертов Sputnik, общение с коллегами из разных стран, а также знакомство с культурной жизнью Москвы.В числе гостей – кенийская телерадиовещательная корпорация KBC, информационное агентство Нигерии, замбийская газета Zambia Daily Mail, телерадиовещательная корпорация Намибии NBC, эфиопское информационное агентство ENA, юарская медиагруппа Independent Media, тунисская радиостанция Radio Sabra FM, телерадиовещательная корпорация Камеруна и др."Мы впервые после окончания пандемии проводим специализированную очную сессию SputnikPro для журналистов из Африки. Приятно, что участвуют крупнейшие африканские СМИ с многомиллионными аудиториями. Таким образом мы восстанавливаем полноценный прямой медиадиалог России и африканских стран", – отметил директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков."Сегодня у нас начались лекции о том, как производить и продвигать контент. Ценным оказался мастер-класс по производству видео - как сделать видео простым, коротким и при этом вирусным. Я в восторге от того, что это все проходит очно в Москве. Это потрясающе красивый город", – поделилась первыми впечатлениями корреспондент и ведущая новостей Камерунской телерадиовещательной компании (CRTV) Эмануэлла Вьемний."Я счастлива оказаться на этой программе по обмену опытом. Будучи корреспондентом газеты Zambia Daily Mail, я также снимаю фоторепортажи. Поэтому я больше всего жду мастер-класс по фотожурналистике, интересно увидеть, как работают коллеги из информационного агентства Sputnik", – отметила Кристин Чихан из Замбии."Печатная пресса сейчас в кризисе по всему миру. Когда мы сообщаем новость в газетах, она уже устаревает. Поэтому ми ищем новую модель. Важно понять, как привлекать аудиторию, как делать экономически успешное медиа. Поэтому мне интересно посмотреть изнутри, как работает информационное агентство Sputnik", – рассказала о своих ожиданиях корреспондент газеты The Insight Newspaper (Гана) Гифти Агиеман.Очный модуль SputnikPro для журналистов из стран Африки реализуются при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20221010/universitet-1822889942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

африка, нигерия, москва, технологии, медиа, медиа - общество, sputnik, миа "россия сегодня"