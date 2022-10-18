https://ria.ru/20221018/afrika-1824877940.html

Военные на учениях США устроили пять переворотов в Африке, сообщили СМИ

Военные на учениях США устроили пять переворотов в Африке, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2022

Военные на учениях США устроили пять переворотов в Африке, сообщили СМИ

Африканские военные, принимавшие участие в американских учениях, с 2015 года устроили пять государственных переворотов на африканском континенте, сообщает... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T14:40

2022-10-18T14:40

2022-10-18T14:40

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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Африканские военные, принимавшие участие в американских учениях, с 2015 года устроили пять государственных переворотов на африканском континенте, сообщает журнал Rolling Stone.Как отмечает издание, военные принимали участие в учениях Flintlock Африканского командования вооруженных сил США."Учения, проводящиеся командованием специальных операций США в Африке (SOCAFRICA) Flintlock может, и не являются инкубатором мятежей, но недавние путчисты были одними из самых известных их участников. Офицеры, принявшие участие всего в двух учениях Flintlock, совершили пять переворотов с 2015 года", - утверждает издание.По данным журнала, генерал Буркина-Фасо Жильбер Дьендере и глава правительства переходного периода страны подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба принимали участие в учениях Flintlock 2010 года. Дьендере принимал участие в перевороте в стране в 2015 году, а Дамиба - в январе этого года.Как отмечает издание со ссылкой на данные африканского командования вооружёнными силами США (АФРИКОМ), полковник Мамади Думбуя из Гвинеи и вице-президент Мали Ассими Гоита, совершившие перевороты в 2021 году, были участниками учений Flintlock в 2019 году. Кроме того, АФРИКОМ сообщил, что с 2008 года обучаемые в США африканские военные предприняли девять попыток переворота в пяти западноафриканских странах, из них восемь были успешными.Как заявил журналу командующий силами SOCAFRICA контр-адмирал Милтон Сэндс, основная причина переворотов не связана с американскими учениями, а заключается в том, что США сотрудничают с репрессивными режимами, которые не всегда соответствуют "правам и воле своего народа".

https://ria.ru/20221018/kizige-1824724012.html

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в мире, космос - риа наука, африка, сша, вооруженные силы сша, буркина-фасо