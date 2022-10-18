https://ria.ru/20221018/afganistan-1824763750.html

Блинкен рассказал, что надеялся сохранить посольство США в Кабуле

Блинкен рассказал, что надеялся сохранить посольство США в Кабуле - РИА Новости, 18.10.2022

Блинкен рассказал, что надеялся сохранить посольство США в Кабуле

Госсекретарь Энтони Блинкен в интервью для документального фильма о первом годе президентства Джо Байдена признал, что падение афганского режима стало... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T03:49

2022-10-18T03:49

2022-10-18T03:49

в мире

энтони блинкен

джо байден

мохаммад хасан ахунд

афганистан

кабул (город)

сша

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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен в интервью для документального фильма о первом годе президентства Джо Байдена признал, что падение афганского режима стало неожиданностью для нынешней американской администрации, и лично он исходил из того, что в Кабуле сохранятся условия для внушительного дипломатического присутствия США.Фильм "Год первый: политическая одиссея", который планируется к показу на стриминговом сервисе HBO в среду, описывает фиаско ухода из Афганистана как одну из главных неудач начала правления Байдена, наряду с неожиданным всплеском коронавируса.Авторы фильма предположили, что уроки Афганистана пошли впрок администрации Байдена, которая, как они отметили, проявила "гипербдительность" в кризисе на Украине и смогла реабилитироваться во внешнеполитической сфере.В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября 2021 года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20221013/afganistan-1823581744.html

афганистан

кабул (город)

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в мире, энтони блинкен, джо байден, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), сша, hbo, талибан, оон