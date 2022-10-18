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Блинкен рассказал, что надеялся сохранить посольство США в Кабуле - РИА Новости, 18.10.2022
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Блинкен рассказал, что надеялся сохранить посольство США в Кабуле
Блинкен рассказал, что надеялся сохранить посольство США в Кабуле - РИА Новости, 18.10.2022
Блинкен рассказал, что надеялся сохранить посольство США в Кабуле
Госсекретарь Энтони Блинкен в интервью для документального фильма о первом годе президентства Джо Байдена признал, что падение афганского режима стало... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T03:49
2022-10-18T03:49
в мире
энтони блинкен
джо байден
мохаммад хасан ахунд
афганистан
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен в интервью для документального фильма о первом годе президентства Джо Байдена признал, что падение афганского режима стало неожиданностью для нынешней американской администрации, и лично он исходил из того, что в Кабуле сохранятся условия для внушительного дипломатического присутствия США.Фильм "Год первый: политическая одиссея", который планируется к показу на стриминговом сервисе HBO в среду, описывает фиаско ухода из Афганистана как одну из главных неудач начала правления Байдена, наряду с неожиданным всплеском коронавируса.Авторы фильма предположили, что уроки Афганистана пошли впрок администрации Байдена, которая, как они отметили, проявила "гипербдительность" в кризисе на Украине и смогла реабилитироваться во внешнеполитической сфере.В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября 2021 года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, энтони блинкен, джо байден, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), сша, hbo, талибан, оон
В мире, Энтони Блинкен, Джо Байден, Мохаммад Хасан Ахунд, Афганистан, Кабул (город), США, HBO, Талибан, ООН
03:49 18.10.2022
 
Блинкен рассказал, что надеялся сохранить посольство США в Кабуле

Госсекретарь Блинкен рассказал, что США рассчитывали на сохранение посольства в Кабуле

© AP Photo / Rahmat GulВертолет США Chinook пролетает над посольством США в Кабуле
Вертолет США Chinook пролетает над посольством США в Кабуле - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Rahmat Gul
Вертолет США Chinook пролетает над посольством США в Кабуле. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен в интервью для документального фильма о первом годе президентства Джо Байдена признал, что падение афганского режима стало неожиданностью для нынешней американской администрации, и лично он исходил из того, что в Кабуле сохранятся условия для внушительного дипломатического присутствия США.
Фильм "Год первый: политическая одиссея", который планируется к показу на стриминговом сервисе HBO в среду, описывает фиаско ухода из Афганистана как одну из главных неудач начала правления Байдена, наряду с неожиданным всплеском коронавируса.
"Я искренне считал, что у нас будет уверенное посольское присутствие в Кабуле совершенно точно в течение (2021) года и в значительной части следующего года. Все, что мы делали и планировали, опиралось на такие ожидания", - приводит выдержки из интервью Блинкена издание Politico.
Авторы фильма предположили, что уроки Афганистана пошли впрок администрации Байдена, которая, как они отметили, проявила "гипербдительность" в кризисе на Украине и смогла реабилитироваться во внешнеполитической сфере.
В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября 2021 года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреЭнтони БлинкенДжо БайденМохаммад Хасан АхундАфганистанКабул (город)СШАHBOТалибанООН
 
 
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