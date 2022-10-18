https://ria.ru/20221018/aeroflot-1824848984.html
Глава "Аэрофлота" рассказал о новых зарубежных направлениях
Глава "Аэрофлота" рассказал о новых зарубежных направлениях - РИА Новости, 18.10.2022
Глава "Аэрофлота" рассказал о новых зарубежных направлениях
Российская авиакомпания "Аэрофлот" рассматривает новые международные рынки, в том числе Африку, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский в ходе... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T13:48
2022-10-18T13:48
2022-10-18T13:48
туризм
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туристы
африка
аэрофлот
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779433645_0:315:3081:2048_1920x0_80_0_0_a648a026439b1b932774dfcfd93449d4.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" рассматривает новые международные рынки, в том числе Африку, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике."Мы сконцентрированы на приоритетных международных рынках, хотя для себя рассматриваем и постоянно "мониторим" новые направления. Африка — это один из потенциальных рынков, за которыми мы тоже следим", — сказал Александровский.Ранее он также сообщил, что пассажиропоток группы "Аэрофлот" по итогам первых трёх кварталов года составил 31,3 миллиона человек по сравнению с 34,1 миллиона годом ранее (то есть снизился на восемь процентов).Российские авиакомпании на данный момент летают в ограниченное число стран из-за санкций. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с нашими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских лайнеров.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
https://ria.ru/20221009/aeroflot-1822552814.html
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779433645_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_8b4e95fc363e8a33d36536e5ee7a8e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, африка, аэрофлот, совет федерации рф, авиакомпании
Туризм, Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Новости - Туризм, туристы, Африка, Аэрофлот, Совет Федерации РФ, авиакомпании
Глава "Аэрофлота" рассказал о новых зарубежных направлениях
"Аэрофлот" рассматривает новые зарубежные направления, в том числе Африку
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" рассматривает новые международные рынки, в том числе Африку, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.
"Мы сконцентрированы на приоритетных международных рынках, хотя для себя рассматриваем и постоянно "мониторим" новые направления. Африка — это один из потенциальных рынков, за которыми мы тоже следим", — сказал Александровский.
Ранее он также сообщил, что пассажиропоток группы "Аэрофлот" по итогам первых трёх кварталов года составил 31,3 миллиона человек по сравнению с 34,1 миллиона годом ранее (то есть снизился на восемь процентов).
Российские авиакомпании на данный момент летают в ограниченное число стран из-за санкций. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с нашими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских лайнеров.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.