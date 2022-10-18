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Глава "Аэрофлота" рассказал о новых зарубежных направлениях - РИА Новости, 18.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221018/aeroflot-1824848984.html
Глава "Аэрофлота" рассказал о новых зарубежных направлениях
Глава "Аэрофлота" рассказал о новых зарубежных направлениях - РИА Новости, 18.10.2022
Глава "Аэрофлота" рассказал о новых зарубежных направлениях
Российская авиакомпания "Аэрофлот" рассматривает новые международные рынки, в том числе Африку, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский в ходе... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T13:48
2022-10-18T13:48
туризм
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" рассматривает новые международные рынки, в том числе Африку, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике."Мы сконцентрированы на приоритетных международных рынках, хотя для себя рассматриваем и постоянно "мониторим" новые направления. Африка — это один из потенциальных рынков, за которыми мы тоже следим", — сказал Александровский.Ранее он также сообщил, что пассажиропоток группы "Аэрофлот" по итогам первых трёх кварталов года составил 31,3 миллиона человек по сравнению с 34,1 миллиона годом ранее (то есть снизился на восемь процентов).Российские авиакомпании на данный момент летают в ограниченное число стран из-за санкций. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с нашими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских лайнеров.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
https://ria.ru/20221009/aeroflot-1822552814.html
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туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, африка, аэрофлот, совет федерации рф, авиакомпании
Туризм, Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Новости - Туризм, туристы, Африка, Аэрофлот, Совет Федерации РФ, авиакомпании
13:48 18.10.2022
 
Глава "Аэрофлота" рассказал о новых зарубежных направлениях

"Аэрофлот" рассматривает новые зарубежные направления, в том числе Африку

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофолот" в аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпании Аэрофолот в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" рассматривает новые международные рынки, в том числе Африку, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.
"Мы сконцентрированы на приоритетных международных рынках, хотя для себя рассматриваем и постоянно "мониторим" новые направления. Африка — это один из потенциальных рынков, за которыми мы тоже следим", — сказал Александровский.
Ранее он также сообщил, что пассажиропоток группы "Аэрофлот" по итогам первых трёх кварталов года составил 31,3 миллиона человек по сравнению с 34,1 миллиона годом ранее (то есть снизился на восемь процентов).
Российские авиакомпании на данный момент летают в ограниченное число стран из-за санкций. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с нашими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских лайнеров.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 01:12Туризм
"Аэрофлот" возобновляет рейсы на Шри-Ланку
 
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