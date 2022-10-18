https://ria.ru/20221018/aeroflot-1824848984.html

Глава "Аэрофлота" рассказал о новых зарубежных направлениях

Глава "Аэрофлота" рассказал о новых зарубежных направлениях - РИА Новости, 18.10.2022

Глава "Аэрофлота" рассказал о новых зарубежных направлениях

Российская авиакомпания "Аэрофлот" рассматривает новые международные рынки, в том числе Африку, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский в ходе... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T13:48

2022-10-18T13:48

2022-10-18T13:48

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" рассматривает новые международные рынки, в том числе Африку, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике."Мы сконцентрированы на приоритетных международных рынках, хотя для себя рассматриваем и постоянно "мониторим" новые направления. Африка — это один из потенциальных рынков, за которыми мы тоже следим", — сказал Александровский.Ранее он также сообщил, что пассажиропоток группы "Аэрофлот" по итогам первых трёх кварталов года составил 31,3 миллиона человек по сравнению с 34,1 миллиона годом ранее (то есть снизился на восемь процентов).Российские авиакомпании на данный момент летают в ограниченное число стран из-за санкций. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с нашими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских лайнеров.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.

https://ria.ru/20221009/aeroflot-1822552814.html

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Лана Баева

туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, африка, аэрофлот, совет федерации рф, авиакомпании