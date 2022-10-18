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Глава "Аэрофлота" рассказал, сколько компании нужно пилотов - РИА Новости, 18.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221018/aeroflot-1824841273.html
Глава "Аэрофлота" рассказал, сколько компании нужно пилотов
Глава "Аэрофлота" рассказал, сколько компании нужно пилотов - РИА Новости, 18.10.2022
Глава "Аэрофлота" рассказал, сколько компании нужно пилотов
"Аэрофлоту" дополнительно потребуется порядка 3,5 тысячи пилотов под пополнение парка российскими самолетами, сообщил гендиректор компании Сергей... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:28
2022-10-18T18:28
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
аэрофлот
совет федерации рф
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
авиакомпании
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. "Аэрофлоту" дополнительно потребуется порядка 3,5 тысячи пилотов под пополнение парка российскими самолетами, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") и "Аэрофлот" в начале сентября на ВЭФ подписали соглашение о намерениях по приобретению 339 самолетов российского производства в 2023-2030 годах. Первые твердые контракты планируется заключить уже в этом году."Предполагается, что нам дополнительно потребуется порядка 3,5 тысяч пилотов под увеличение парка за счет отечественных воздушных судов", — сказал Александровский.
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туризм, новости - туризм, туристы, аэрофлот, совет федерации рф, объединенная авиастроительная корпорация (оак), авиакомпании, самолеты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Аэрофлот, Совет Федерации РФ, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), авиакомпании, Самолеты
18:28 18.10.2022
 
Глава "Аэрофлота" рассказал, сколько компании нужно пилотов

"Аэрофлоту" потребуется порядка 3,5 тысячи пилотов под увеличение парка самолетов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЗанятия на тренажере для пилотов
Занятия на тренажере для пилотов - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. "Аэрофлоту" дополнительно потребуется порядка 3,5 тысячи пилотов под пополнение парка российскими самолетами, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") и "Аэрофлот" в начале сентября на ВЭФ подписали соглашение о намерениях по приобретению 339 самолетов российского производства в 2023-2030 годах. Первые твердые контракты планируется заключить уже в этом году.
"Предполагается, что нам дополнительно потребуется порядка 3,5 тысяч пилотов под увеличение парка за счет отечественных воздушных судов", — сказал Александровский.
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