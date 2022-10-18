https://ria.ru/20221018/aeroflot-1824841273.html

Глава "Аэрофлота" рассказал, сколько компании нужно пилотов

Глава "Аэрофлота" рассказал, сколько компании нужно пилотов - РИА Новости, 18.10.2022

Глава "Аэрофлота" рассказал, сколько компании нужно пилотов

"Аэрофлоту" дополнительно потребуется порядка 3,5 тысячи пилотов под пополнение парка российскими самолетами, сообщил гендиректор компании Сергей... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T18:28

2022-10-18T18:28

2022-10-18T18:28

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. "Аэрофлоту" дополнительно потребуется порядка 3,5 тысячи пилотов под пополнение парка российскими самолетами, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") и "Аэрофлот" в начале сентября на ВЭФ подписали соглашение о намерениях по приобретению 339 самолетов российского производства в 2023-2030 годах. Первые твердые контракты планируется заключить уже в этом году."Предполагается, что нам дополнительно потребуется порядка 3,5 тысяч пилотов под увеличение парка за счет отечественных воздушных судов", — сказал Александровский.

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, аэрофлот, совет федерации рф, объединенная авиастроительная корпорация (оак), авиакомпании, самолеты