https://ria.ru/20221017/znaki-1824495509.html
Пленный майор: ВСУ наносили на технику знаки Z для прорыва из Мариуполя
Пленный майор: ВСУ наносили на технику знаки Z для прорыва из Мариуполя - РИА Новости, 17.10.2022
Пленный майор: ВСУ наносили на технику знаки Z для прорыва из Мариуполя
Украинские военные наносили на свою технику опознавательные знаки российских войск, когда в апреле готовили прорыв из Мариуполя, рассказал РИА Новости майор... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T06:30
2022-10-17T06:30
2022-10-17T10:29
специальная военная операция на украине
мариуполь
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 окт — РИА Новости. Украинские военные наносили на свою технику опознавательные знаки российских войск, когда в апреле готовили прорыв из Мариуполя, рассказал РИА Новости майор морской пехоты ВСУ Николай Мищенко, находящийся в заключении."Командиром батальона был дан приказ нарисовать на всей технике "зетки", дабы сойти за противника, а также нацепить на всех военнослужащих белые повязки", — сказал он.По словам майора, так украинские бойцы рассчитывали рассчитывали на скорости проскочить российские блокпосты, но это им не удалось. На прорыв они пошли десятого апреля."Перекрасили технику, нацепили на себя ленточки белые. Случилось то, что неорганизованность, что командир бригады выскочил первый и поехал, и началась суматоха, он попал в плен. И не получился прорыв, пошли бомбежки, и машин осталось все меньше и меньше для выхода", — пояснил Мищенко.Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. Но на заводе "Азовсталь" оставались заблокированными более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов националистического батальона "Азов"*. В середине мая националисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении города.С конца сентября более 400 боевиков "Азова" доставили в следственные изоляторы на территории России, они они дают показания о совершенных ими преступлениях в отношении мирных граждан.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20221016/plennye-1824357253.html
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РИА Новости
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мариуполь, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Вооруженные силы Украины
06:30 17.10.2022 (обновлено: 10:29 17.10.2022)
Пленный майор: ВСУ наносили на технику знаки Z для прорыва из Мариуполя
Пленный майор Мищенко: ВСУ наносили на технику знаки Z для прорыва в сторону Запорожья
ДОНЕЦК, 17 окт — РИА Новости. Украинские военные наносили на свою технику опознавательные знаки российских войск, когда в апреле готовили прорыв из Мариуполя, рассказал РИА Новости майор морской пехоты ВСУ Николай Мищенко, находящийся в заключении.
"Командиром батальона был дан приказ нарисовать на всей технике "зетки", дабы сойти за противника, а также нацепить на всех военнослужащих белые повязки", — сказал он.
По словам майора, так украинские бойцы рассчитывали рассчитывали на скорости проскочить российские блокпосты, но это им не удалось. На прорыв они пошли десятого апреля.
"Перекрасили технику, нацепили на себя ленточки белые. Случилось то, что неорганизованность, что командир бригады выскочил первый и поехал, и началась суматоха, он попал в плен. И не получился прорыв, пошли бомбежки, и машин осталось все меньше и меньше для выхода", — пояснил Мищенко.
Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь
7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. Но на заводе "Азовсталь" оставались заблокированными более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов националистического батальона "Азов"*. В середине мая националисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении города.
С конца сентября более 400 боевиков "Азова" доставили в следственные изоляторы на территории России, они они дают показания о совершенных ими преступлениях в отношении мирных граждан.
* Запрещенная в России террористическая организация.