https://ria.ru/20221017/zima-1824585553.html
Хабиров пожелал всему миру самой холодной зимы в истории
Хабиров пожелал всему миру самой холодной зимы в истории - РИА Новости, 17.10.2022
Хабиров пожелал всему миру самой холодной зимы в истории
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании регионального правительства заявил, что ждет самой холодной в истории зимы для всего мира, добавив, что... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:13
2022-10-17T13:13
2022-10-17T13:13
россия
общество
радий хабиров
республика башкортостан
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УФА, 17 окт – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании регионального правительства заявил, что ждет самой холодной в истории зимы для всего мира, добавив, что "мы-то выдержим"."На Россию приходит зима, системы все должны быть готовы. Люди должны знать все нюансы с платежами, но, если что-то выходит из-под контроля, тогда лично докладывайте мне. Я по понятным причинам, вот честно вам скажу, я жду, чтобы в мире была самая холодная зима за все время, какое возможно. Но мы-то это выдержим", - сказал Хабиров на еженедельной "оперативке".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, радий хабиров, республика башкортостан
Россия, Общество, Радий Хабиров, Республика Башкортостан
Хабиров пожелал всему миру самой холодной зимы в истории
Глава Башкирии Хабиров пожелал всему миру самой холодной зимы в истории