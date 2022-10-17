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Хабиров пожелал всему миру самой холодной зимы в истории - РИА Новости, 17.10.2022
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Хабиров пожелал всему миру самой холодной зимы в истории
Хабиров пожелал всему миру самой холодной зимы в истории - РИА Новости, 17.10.2022
Хабиров пожелал всему миру самой холодной зимы в истории
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании регионального правительства заявил, что ждет самой холодной в истории зимы для всего мира, добавив, что... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:13
2022-10-17T13:13
россия
общество
радий хабиров
республика башкортостан
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УФА, 17 окт – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании регионального правительства заявил, что ждет самой холодной в истории зимы для всего мира, добавив, что "мы-то выдержим"."На Россию приходит зима, системы все должны быть готовы. Люди должны знать все нюансы с платежами, но, если что-то выходит из-под контроля, тогда лично докладывайте мне. Я по понятным причинам, вот честно вам скажу, я жду, чтобы в мире была самая холодная зима за все время, какое возможно. Но мы-то это выдержим", - сказал Хабиров на еженедельной "оперативке".
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россия, общество, радий хабиров, республика башкортостан
Россия, Общество, Радий Хабиров, Республика Башкортостан
13:13 17.10.2022
 
Хабиров пожелал всему миру самой холодной зимы в истории

Глава Башкирии Хабиров пожелал всему миру самой холодной зимы в истории

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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УФА, 17 окт – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании регионального правительства заявил, что ждет самой холодной в истории зимы для всего мира, добавив, что "мы-то выдержим".
"На Россию приходит зима, системы все должны быть готовы. Люди должны знать все нюансы с платежами, но, если что-то выходит из-под контроля, тогда лично докладывайте мне. Я по понятным причинам, вот честно вам скажу, я жду, чтобы в мире была самая холодная зима за все время, какое возможно. Но мы-то это выдержим", - сказал Хабиров на еженедельной "оперативке".
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
13:02
"Зима близко". В Сети ужаснулись заявлению Борреля об Украине
 
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