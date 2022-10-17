https://ria.ru/20221017/zima-1824585553.html

Хабиров пожелал всему миру самой холодной зимы в истории

Хабиров пожелал всему миру самой холодной зимы в истории - РИА Новости, 17.10.2022

Хабиров пожелал всему миру самой холодной зимы в истории

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании регионального правительства заявил, что ждет самой холодной в истории зимы для всего мира, добавив, что... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:13

2022-10-17T13:13

2022-10-17T13:13

россия

общество

радий хабиров

республика башкортостан

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УФА, 17 окт – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании регионального правительства заявил, что ждет самой холодной в истории зимы для всего мира, добавив, что "мы-то выдержим"."На Россию приходит зима, системы все должны быть готовы. Люди должны знать все нюансы с платежами, но, если что-то выходит из-под контроля, тогда лично докладывайте мне. Я по понятным причинам, вот честно вам скажу, я жду, чтобы в мире была самая холодная зима за все время, какое возможно. Но мы-то это выдержим", - сказал Хабиров на еженедельной "оперативке".

https://ria.ru/20221017/borrel-1824581539.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, общество, радий хабиров, республика башкортостан