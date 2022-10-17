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Урожайность зерновых в Ивановской области увеличилась почти на 31% - РИА Новости, 17.10.2022
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Ивановская область
https://ria.ru/20221017/zernovye-1824639474.html
Урожайность зерновых в Ивановской области увеличилась почти на 31%
Урожайность зерновых в Ивановской области увеличилась почти на 31% - РИА Новости, 17.10.2022
Урожайность зерновых в Ивановской области увеличилась почти на 31%
В Ивановской области полностью убраны зерновые и зернобобовые культуры, урожай почти на 31%превышает показатели 2021 года, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:19
2022-10-17T16:19
ивановская область
станислав воскресенский
гаврилово-посадский район
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ИВАНОВО, 17 окт – РИА Новости. В Ивановской области полностью убраны зерновые и зернобобовые культуры, урожай почти на 31%превышает показатели 2021 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В Ивановской области аграрии собрали 144 тысячи тонн зерна. Нынешний урожай на треть больше, чем прошлогодний. Спасибо за труд", – написал губернатор региона Станислав Воскресенский на своей официальной странице в соцсетях.В свою очередь, в пресс-службе добавили, что наибольшее количество зерна намолотили хозяйства Гаврилово-Посадского района – 48,4 тысячи тонн со средней урожайностью 29,8 центнера с гектара. В целом по области урожайность составила 22,1 центнера с гектара. Наибольшая средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур достигнута в Ильинском районе – 35,3 центнера с гектара.Кроме того, в Ивановской области завершен сев озимых культур. Сев проведен на площади 25,8 тысячи гектаров, в том числе озимой пшеницы – 20,5 тысяч гектаров, озимой ржи – 3,1 тысячи гектаров, озимого рапса – две тысячи гектаров.
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гаврилово-посадский район
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станислав воскресенский, гаврилово-посадский район
Ивановская область, Станислав Воскресенский, Гаврилово-Посадский район
16:19 17.10.2022
 

Урожайность зерновых в Ивановской области увеличилась почти на 31%

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПоле во время уборки урожая
Поле во время уборки урожая - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Поле во время уборки урожая
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 17 окт – РИА Новости. В Ивановской области полностью убраны зерновые и зернобобовые культуры, урожай почти на 31%превышает показатели 2021 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"В Ивановской области аграрии собрали 144 тысячи тонн зерна. Нынешний урожай на треть больше, чем прошлогодний. Спасибо за труд", – написал губернатор региона Станислав Воскресенский на своей официальной странице в соцсетях.
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За два года в Ивановской области вернут в оборот 23 тысячи гектаров пашни
В свою очередь, в пресс-службе добавили, что наибольшее количество зерна намолотили хозяйства Гаврилово-Посадского района – 48,4 тысячи тонн со средней урожайностью 29,8 центнера с гектара. В целом по области урожайность составила 22,1 центнера с гектара. Наибольшая средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур достигнута в Ильинском районе – 35,3 центнера с гектара.
Кроме того, в Ивановской области завершен сев озимых культур. Сев проведен на площади 25,8 тысячи гектаров, в том числе озимой пшеницы – 20,5 тысяч гектаров, озимой ржи – 3,1 тысячи гектаров, озимого рапса – две тысячи гектаров.
 
Ивановская областьСтанислав ВоскресенскийГаврилово-Посадский район
 
 
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