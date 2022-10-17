https://ria.ru/20221017/zernovye-1824639474.html

Урожайность зерновых в Ивановской области увеличилась почти на 31%

Урожайность зерновых в Ивановской области увеличилась почти на 31% - РИА Новости, 17.10.2022

Урожайность зерновых в Ивановской области увеличилась почти на 31%

В Ивановской области полностью убраны зерновые и зернобобовые культуры, урожай почти на 31%превышает показатели 2021 года, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:19

2022-10-17T16:19

2022-10-17T16:19

ивановская область

станислав воскресенский

гаврилово-посадский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577954848_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_51a464d70fe5fe11c9e0f6413d80e135.jpg

ИВАНОВО, 17 окт – РИА Новости. В Ивановской области полностью убраны зерновые и зернобобовые культуры, урожай почти на 31%превышает показатели 2021 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В Ивановской области аграрии собрали 144 тысячи тонн зерна. Нынешний урожай на треть больше, чем прошлогодний. Спасибо за труд", – написал губернатор региона Станислав Воскресенский на своей официальной странице в соцсетях.В свою очередь, в пресс-службе добавили, что наибольшее количество зерна намолотили хозяйства Гаврилово-Посадского района – 48,4 тысячи тонн со средней урожайностью 29,8 центнера с гектара. В целом по области урожайность составила 22,1 центнера с гектара. Наибольшая средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур достигнута в Ильинском районе – 35,3 центнера с гектара.Кроме того, в Ивановской области завершен сев озимых культур. Сев проведен на площади 25,8 тысячи гектаров, в том числе озимой пшеницы – 20,5 тысяч гектаров, озимой ржи – 3,1 тысячи гектаров, озимого рапса – две тысячи гектаров.

https://ria.ru/20220930/pashnya-1820547966.html

гаврилово-посадский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский, гаврилово-посадский район