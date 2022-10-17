https://ria.ru/20221017/zerno-1824492613.html

Румыния заняла первое место среди покупателей украинского зерна

Румыния заняла первое место среди покупателей украинского зерна - РИА Новости, 17.10.2022

Румыния заняла первое место среди покупателей украинского зерна

Румыния в июне-июле текущего года стала основным покупателем зерна с Украины, сместив с первого места Китай, показали расчеты РИА Новости на основе данных... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T04:05

2022-10-17T04:05

2022-10-17T04:05

румыния

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украина

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Румыния в июне-июле текущего года стала основным покупателем зерна с Украины, сместив с первого места Китай, показали расчеты РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade.Если в первые два летних месяца прошлого года Румыния купила злаковых с Украины на 213,4 тысячи долларов, то в этом году нарастила закупки в полторы тысячи раз - до 314 миллионов долларов. Что касается Китая, то он приобрел этим летом зерна лишь на 95 тысяч долларов против 288 миллионов долларов годом ранее. При этом он компенсировал выпавшие объемы поставками из Австралии и Индии.Второе место по покупкам злаковых заняла Польша, нарастившая их по итогам двух летних месяцев в 29 раз - до 122,6 миллиона долларов. На третьем месте расположилась Турция - она нарастила ввоз на 33%, до 90 миллионов долларов.Четвертое место у Венгрии, купившей зерна на 69 миллионов долларов против 137 тысяч долларов годом ранее. Египет находится на пятом месте с 25,6 миллиона долларов, что почти в пять раз меньше прошлогодних значений. В топ-10 лидеров по закупкам украинского зерна текущим летом также вошли Словакия, Ливан, Нидерланды, Германия и Испания.Первую десятку крупнейших получателей украинского зерна в прошлом году составляли Китай, Нидерланды, Египет, Индонезия, Иран, Турция, Ливия, Израиль, Бельгия и Испания.В конце июля была достигнута договоренность о зерновой сделке, которая предполагает решение проблем поставок продовольствия на мировые рынки. В ее рамках был разработан механизм вывоза украинской продукции из черноморских портов. Одновременно ООН обязалась способствовать снятию санкционных ограничений с экспорта российской сельхозпродукции. Сделка начала работать в августе, однако пока данные за последний месяц лета не опубликованы.

https://ria.ru/20221017/zerno-1824491391.html

https://ria.ru/20221011/suda-1823119369.html

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румыния, китай, украина, оон