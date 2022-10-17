https://ria.ru/20221017/zerno-1824491391.html

Развитые страны скупили более 80 процентов украинского зерна

Развитые страны скупили более 80 процентов украинского зерна - РИА Новости, 17.10.2022

Развитые страны скупили более 80 процентов украинского зерна

Страны с развитой экономикой в июне-июле этого года стали главными покупателями украинского зерна, на них пришелся 81% от всех поставок, следует из расчетов РИА РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T03:04

2022-10-17T03:04

2022-10-17T07:39

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Страны с развитой экономикой в июне-июле этого года стали главными покупателями украинского зерна, на них пришелся 81% от всех поставок, следует из расчетов РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade.Объемы поставок в этот период снизились на 43%: на рынки экспортировали продукции на 771 миллион долларов против 1,3 миллиарда годом ранее.Несмотря на сокращение общего объема поставок за первые два летних месяца, западные страны нарастили закупки, приобретя у Украины зерно на 625 миллионов долларов против 380 миллионов годом ранее. Одновременно остальной мир сократил закупки почти в семь раз — до 146 миллионов долларов против 967 миллионов долларов.Таким образом, если в 2021 году на западные страны приходилось лишь 28% от зерновых поставок Украины, то в 2022 году их доля подскочила до 81%.Основным покупателем зерна стала Румыния, которая нарастила закупки с 213,4 тысячи долларов в июне-июле 2021 года в полторы тысячи раз — до 314 миллионов долларов в аналогичный период текущего года. Второе место заняла Польша, нарастившая их по итогам двух летних месяцев в 29 раз — до 122,6 миллиона долларов. На третьем месте Турция — она нарастила ввоз на 33%, до 90 миллионов долларов.Четвертое место у Венгрии, купившей зерна на 69 миллионов долларов против 137 тысяч долларов годом ранее. Египет находится на пятом месте с 25,6 миллиона долларов, что почти в пять раз меньше прошлогодних значений. В топ-10 лидеров по закупкам украинского зерна текущим летом также вошли Словакия, Ливан, Нидерланды, Германия и Испания.В первой десятке крупнейших получателей украинского зерна в прошлом году были Китай, Нидерланды, Египет, Индонезия, Иран, Турция, Ливия, Израиль, Бельгия и Испания.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает. Срок действия соглашения истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы его продления до сих пор неясны.

https://ria.ru/20221014/zerno-1824079166.html

https://ria.ru/20221011/zerno-1823223276.html

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