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Минздрав проработает вопрос увеличения зарплат медиков в селах
Минздрав проработает вопрос увеличения зарплат медиков в селах - РИА Новости, 17.10.2022
Минздрав проработает вопрос увеличения зарплат медиков в селах
Минздрав России проработает вопрос увеличения зарплат медикам, работающим в селах, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T19:55
2022-10-17T19:55
2022-10-17T19:55
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
госдума рф
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минздрав России проработает вопрос увеличения зарплат медикам, работающим в селах, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Надо рассмотреть этот вопрос... Мы его проработаем", - сказал Мурашко в ходе выступления в Госдуме, отвечая на предложение депутата увеличить зарплаты медиков, работающих в селах.Ранее сообщалось, что в апреле кабмин расширил действие программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", чтобы в ней могли принимать участие еще и выпускники медицинских колледжей и вузов из малых городов и сел, они получают такие же выплаты, что и врачи при переезде.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия, Госдума РФ
Минздрав проработает вопрос увеличения зарплат медиков в селах
Мурашко: Минздрав проработает вопрос увеличения зарплат медикам, работающим в селах