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Минздрав проработает вопрос увеличения зарплат медиков в селах

Минздрав проработает вопрос увеличения зарплат медиков в селах - РИА Новости, 17.10.2022

Минздрав проработает вопрос увеличения зарплат медиков в селах

Минздрав России проработает вопрос увеличения зарплат медикам, работающим в селах, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T19:55

2022-10-17T19:55

2022-10-17T19:55

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

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госдума рф

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минздрав России проработает вопрос увеличения зарплат медикам, работающим в селах, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Надо рассмотреть этот вопрос... Мы его проработаем", - сказал Мурашко в ходе выступления в Госдуме, отвечая на предложение депутата увеличить зарплаты медиков, работающих в селах.Ранее сообщалось, что в апреле кабмин расширил действие программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", чтобы в ней могли принимать участие еще и выпускники медицинских колледжей и вузов из малых городов и сел, они получают такие же выплаты, что и врачи при переезде.

https://ria.ru/20221014/prilozhenie-1824182176.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, госдума рф