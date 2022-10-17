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Минздрав проработает вопрос увеличения зарплат медиков в селах - РИА Новости, 17.10.2022
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Минздрав проработает вопрос увеличения зарплат медиков в селах
Минздрав проработает вопрос увеличения зарплат медиков в селах - РИА Новости, 17.10.2022
Минздрав проработает вопрос увеличения зарплат медиков в селах
Минздрав России проработает вопрос увеличения зарплат медикам, работающим в селах, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T19:55
2022-10-17T19:55
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
госдума рф
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минздрав России проработает вопрос увеличения зарплат медикам, работающим в селах, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Надо рассмотреть этот вопрос... Мы его проработаем", - сказал Мурашко в ходе выступления в Госдуме, отвечая на предложение депутата увеличить зарплаты медиков, работающих в селах.Ранее сообщалось, что в апреле кабмин расширил действие программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", чтобы в ней могли принимать участие еще и выпускники медицинских колледжей и вузов из малых городов и сел, они получают такие же выплаты, что и врачи при переезде.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия, Госдума РФ
19:55 17.10.2022
 
Минздрав проработает вопрос увеличения зарплат медиков в селах

Мурашко: Минздрав проработает вопрос увеличения зарплат медикам, работающим в селах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минздрав России проработает вопрос увеличения зарплат медикам, работающим в селах, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Надо рассмотреть этот вопрос... Мы его проработаем", - сказал Мурашко в ходе выступления в Госдуме, отвечая на предложение депутата увеличить зарплаты медиков, работающих в селах.
Ранее сообщалось, что в апреле кабмин расширил действие программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", чтобы в ней могли принимать участие еще и выпускники медицинских колледжей и вузов из малых городов и сел, они получают такие же выплаты, что и врачи при переезде.
Здание Министерства здравоохранения России - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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Минздрав планирует запустить мобильное приложение для медиков
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияГосдума РФ
 
 
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