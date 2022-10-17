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Запад привлекает звезд-оппозиционеров в "пятую колонну", заявил Совбез - РИА Новости, 17.10.2022
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Запад привлекает звезд-оппозиционеров в "пятую колонну", заявил Совбез
Запад привлекает звезд-оппозиционеров в "пятую колонну", заявил Совбез - РИА Новости, 17.10.2022
Запад привлекает звезд-оппозиционеров в "пятую колонну", заявил Совбез
Запад привлекает известных оппозиционно настроенных артистов и бизнесменов в ряды "пятой колонны" для подрывной работы в России, заявил заместитель секретаря... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:03
2022-10-17T17:03
олег храмов
россия
безопасность
совет безопасности рф
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Запад привлекает известных оппозиционно настроенных артистов и бизнесменов в ряды "пятой колонны" для подрывной работы в России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов."Целенаправленное влияние организуется и осуществляется различными способами, в том числе через формируемую "пятую колонну", с привлечением известных оппозиционно настроенных бизнесменов, артистов, блогеров, политиков и различных легко управляемых "меньшинств", - сказал Храмов в интервью "Российской газете". При этом он не назвал конкретные фамилии.
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олег храмов, россия, безопасность, совет безопасности рф
Олег Храмов, Россия, Безопасность, Совет Безопасности РФ
17:03 17.10.2022
 
Запад привлекает звезд-оппозиционеров в "пятую колонну", заявил Совбез

Заместитель Патрушева Храмов: Запад привлекает артистов и бизнесменов в "пятую колонну"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкЗаместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Олег Храмов
Заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Олег Храмов - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Олег Храмов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Запад привлекает известных оппозиционно настроенных артистов и бизнесменов в ряды "пятой колонны" для подрывной работы в России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.
"Целенаправленное влияние организуется и осуществляется различными способами, в том числе через формируемую "пятую колонну", с привлечением известных оппозиционно настроенных бизнесменов, артистов, блогеров, политиков и различных легко управляемых "меньшинств", - сказал Храмов в интервью "Российской газете". При этом он не назвал конкретные фамилии.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 22:32
Аксенов считает хорошим сигналом отъезд из страны "пятой колонны"
 
Олег ХрамовРоссияБезопасностьСовет Безопасности РФ
 
 
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