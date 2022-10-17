https://ria.ru/20221017/zapad-1824654555.html
Запад привлекает звезд-оппозиционеров в "пятую колонну", заявил Совбез
Запад привлекает звезд-оппозиционеров в "пятую колонну", заявил Совбез - РИА Новости, 17.10.2022
Запад привлекает звезд-оппозиционеров в "пятую колонну", заявил Совбез
Запад привлекает известных оппозиционно настроенных артистов и бизнесменов в ряды "пятой колонны" для подрывной работы в России, заявил заместитель секретаря... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:03
2022-10-17T17:03
2022-10-17T17:03
олег храмов
россия
безопасность
совет безопасности рф
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Запад привлекает известных оппозиционно настроенных артистов и бизнесменов в ряды "пятой колонны" для подрывной работы в России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов."Целенаправленное влияние организуется и осуществляется различными способами, в том числе через формируемую "пятую колонну", с привлечением известных оппозиционно настроенных бизнесменов, артистов, блогеров, политиков и различных легко управляемых "меньшинств", - сказал Храмов в интервью "Российской газете". При этом он не назвал конкретные фамилии.
https://ria.ru/20220316/aksenov-1778564555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег храмов, россия, безопасность, совет безопасности рф
Олег Храмов, Россия, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Запад привлекает звезд-оппозиционеров в "пятую колонну", заявил Совбез
Заместитель Патрушева Храмов: Запад привлекает артистов и бизнесменов в "пятую колонну"