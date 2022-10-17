https://ria.ru/20221017/zapad-1824654555.html

Запад привлекает звезд-оппозиционеров в "пятую колонну", заявил Совбез

Запад привлекает звезд-оппозиционеров в "пятую колонну", заявил Совбез - РИА Новости, 17.10.2022

Запад привлекает звезд-оппозиционеров в "пятую колонну", заявил Совбез

Запад привлекает известных оппозиционно настроенных артистов и бизнесменов в ряды "пятой колонны" для подрывной работы в России, заявил заместитель секретаря... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:03

2022-10-17T17:03

2022-10-17T17:03

олег храмов

россия

безопасность

совет безопасности рф

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Запад привлекает известных оппозиционно настроенных артистов и бизнесменов в ряды "пятой колонны" для подрывной работы в России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов."Целенаправленное влияние организуется и осуществляется различными способами, в том числе через формируемую "пятую колонну", с привлечением известных оппозиционно настроенных бизнесменов, артистов, блогеров, политиков и различных легко управляемых "меньшинств", - сказал Храмов в интервью "Российской газете". При этом он не назвал конкретные фамилии.

https://ria.ru/20220316/aksenov-1778564555.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

олег храмов, россия, безопасность, совет безопасности рф