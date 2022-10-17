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Россиян предупредили о штрафах за домашние заготовки - РИА Новости, 17.10.2022
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Россиян предупредили о штрафах за домашние заготовки
Россиян предупредили о штрафах за домашние заготовки - РИА Новости, 17.10.2022
Россиян предупредили о штрафах за домашние заготовки
Неправильное хранение заготовок в многоквартирном доме может обернуться штрафом, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T01:16
2022-10-17T01:16
елена кудерко
общество
россия
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Неправильное хранение заготовок в многоквартирном доме может обернуться штрафом, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.Если в частом доме банки можно спокойно разместить в подвале, то в многоэтажках это часто бывает противозаконно, пояснила эксперт.Подвал многоэтажного дома считается не предназначенным для хранения личных вещей, в том числе банок с соленьями, если это не предусмотрено техническим паспортом или проектом, подчеркнула она.
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елена кудерко, общество, россия
Елена Кудерко, Общество, Россия
01:16 17.10.2022
 
Россиян предупредили о штрафах за домашние заготовки

Юрист Кудерко предупредила о штрафе за неправильное хранение заготовок в жилом доме

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗаготовка из огурцов
Заготовка из огурцов - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Заготовка из огурцов . Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Неправильное хранение заготовок в многоквартирном доме может обернуться штрафом, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.
Если в частом доме банки можно спокойно разместить в подвале, то в многоэтажках это часто бывает противозаконно, пояснила эксперт.

"Складирование вещей собственников расценивается как нарушение требований пожарной безопасности, за что налагается административный штраф от двух до трех тысяч рублей", - рассказала Кудерко.

Подвал многоэтажного дома считается не предназначенным для хранения личных вещей, в том числе банок с соленьями, если это не предусмотрено техническим паспортом или проектом, подчеркнула она.
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Маринованные, соленые, жареные: пошаговые рецепты заготовки грибов
 
Елена КудеркоОбществоРоссия
 
 
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