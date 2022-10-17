https://ria.ru/20221017/zagotovki-1824485857.html
Россиян предупредили о штрафах за домашние заготовки
Россиян предупредили о штрафах за домашние заготовки - РИА Новости, 17.10.2022
Россиян предупредили о штрафах за домашние заготовки
Неправильное хранение заготовок в многоквартирном доме может обернуться штрафом, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T01:16
2022-10-17T01:16
2022-10-17T01:16
елена кудерко
общество
россия
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Неправильное хранение заготовок в многоквартирном доме может обернуться штрафом, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.Если в частом доме банки можно спокойно разместить в подвале, то в многоэтажках это часто бывает противозаконно, пояснила эксперт.Подвал многоэтажного дома считается не предназначенным для хранения личных вещей, в том числе банок с соленьями, если это не предусмотрено техническим паспортом или проектом, подчеркнула она.
https://ria.ru/20220827/griby-1812604335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена кудерко, общество, россия
Елена Кудерко, Общество, Россия
Россиян предупредили о штрафах за домашние заготовки
Юрист Кудерко предупредила о штрафе за неправильное хранение заготовок в жилом доме