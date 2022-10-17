https://ria.ru/20221017/zaes-1824601700.html

Запорожские власти исключили возможность демилитаризации зоны АЭС

Запорожские власти исключили возможность демилитаризации зоны АЭС - РИА Новости, 17.10.2022

Запорожские власти исключили возможность демилитаризации зоны АЭС

Демилитаризация зоны Запорожской АЭС исключена, учитывая подготовку украинских войск к штурму атомной станции, заявил член главного совета администрации... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:14

2022-10-17T14:14

2022-10-17T14:14

специальная военная операция на украине

владимир рогов

в мире

запорожская область

энергодар

запорожская аэс

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Демилитаризация зоны Запорожской АЭС исключена, учитывая подготовку украинских войск к штурму атомной станции, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.В понедельник украинская компания "Энергоатом" призвала международное сообщество принять меры для скорейшей демилитаризации ЗАЭС и вывода с территории станции и города Энергодар всех российских военных, а саму станцию вернуть под контроль Украины."С их стороны подобные заявления – откровенный цинизм и наглость. Они призывают к демилитаризации, а сами стягивают к линии фронта новые силы и вооружение, готовясь форсировать Днепр и захватить АЭС. Поэтому не надо спекулировать и держать за идиотов все международное сообщество. Украинские террористы вооружены всем, чем только можно и готовятся к штурму атомной станции, потому демилитаризация в этих условиях исключена. Покажите хоть одну атомную станцию в мире, с которой снята охрана", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, присутствие российских войск в зоне АЭС, а также бойцов Росгвардии, охраняющих атомную станцию, сдерживает украинских боевиков от провокации."Киевский режим своей политикой ядерного терроризма несет угрозу для всего мира", - подчеркнул Рогов и добавил, что Запорожская область является субъектом Российской Федерации, а АЭС – ее государственной собственностью, которая неприкосновенна и находится под защитой.

https://ria.ru/20221017/zaes-1824556889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир рогов, в мире, запорожская область, энергодар, запорожская аэс, украина, россия, ситуация в днр и лнр