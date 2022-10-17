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Запорожские власти исключили возможность демилитаризации зоны АЭС - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/zaes-1824601700.html
Запорожские власти исключили возможность демилитаризации зоны АЭС
Запорожские власти исключили возможность демилитаризации зоны АЭС - РИА Новости, 17.10.2022
Запорожские власти исключили возможность демилитаризации зоны АЭС
Демилитаризация зоны Запорожской АЭС исключена, учитывая подготовку украинских войск к штурму атомной станции, заявил член главного совета администрации... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:14
2022-10-17T14:14
специальная военная операция на украине
владимир рогов
в мире
запорожская область
энергодар
запорожская аэс
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Демилитаризация зоны Запорожской АЭС исключена, учитывая подготовку украинских войск к штурму атомной станции, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.В понедельник украинская компания "Энергоатом" призвала международное сообщество принять меры для скорейшей демилитаризации ЗАЭС и вывода с территории станции и города Энергодар всех российских военных, а саму станцию вернуть под контроль Украины."С их стороны подобные заявления – откровенный цинизм и наглость. Они призывают к демилитаризации, а сами стягивают к линии фронта новые силы и вооружение, готовясь форсировать Днепр и захватить АЭС. Поэтому не надо спекулировать и держать за идиотов все международное сообщество. Украинские террористы вооружены всем, чем только можно и готовятся к штурму атомной станции, потому демилитаризация в этих условиях исключена. Покажите хоть одну атомную станцию в мире, с которой снята охрана", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, присутствие российских войск в зоне АЭС, а также бойцов Росгвардии, охраняющих атомную станцию, сдерживает украинских боевиков от провокации."Киевский режим своей политикой ядерного терроризма несет угрозу для всего мира", - подчеркнул Рогов и добавил, что Запорожская область является субъектом Российской Федерации, а АЭС – ее государственной собственностью, которая неприкосновенна и находится под защитой.
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запорожская область
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владимир рогов, в мире, запорожская область, энергодар, запорожская аэс, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, В мире, Запорожская область, Энергодар, Запорожская АЭС, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:14 17.10.2022
 
Запорожские власти исключили возможность демилитаризации зоны АЭС

Рогов заявил, что демилитаризация зоны Запорожской АЭС исключена

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Демилитаризация зоны Запорожской АЭС исключена, учитывая подготовку украинских войск к штурму атомной станции, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В понедельник украинская компания "Энергоатом" призвала международное сообщество принять меры для скорейшей демилитаризации ЗАЭС и вывода с территории станции и города Энергодар всех российских военных, а саму станцию вернуть под контроль Украины.
"С их стороны подобные заявления – откровенный цинизм и наглость. Они призывают к демилитаризации, а сами стягивают к линии фронта новые силы и вооружение, готовясь форсировать Днепр и захватить АЭС. Поэтому не надо спекулировать и держать за идиотов все международное сообщество. Украинские террористы вооружены всем, чем только можно и готовятся к штурму атомной станции, потому демилитаризация в этих условиях исключена. Покажите хоть одну атомную станцию в мире, с которой снята охрана", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, присутствие российских войск в зоне АЭС, а также бойцов Росгвардии, охраняющих атомную станцию, сдерживает украинских боевиков от провокации.
"Киевский режим своей политикой ядерного терроризма несет угрозу для всего мира", - подчеркнул Рогов и добавил, что Запорожская область является субъектом Российской Федерации, а АЭС – ее государственной собственностью, которая неприкосновенна и находится под защитой.
Сотрудник Росгвардии с противодроновым комплексом в Энергодаре. - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
11:54
Украина намерена использовать Киевскую ГЭС для захвата ЗАЭС, заявил Рогов
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговВ миреЗапорожская областьЭнергодарЗапорожская АЭСУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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