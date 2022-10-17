Запорожские власти исключили возможность демилитаризации зоны АЭС
Рогов заявил, что демилитаризация зоны Запорожской АЭС исключена
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Демилитаризация зоны Запорожской АЭС исключена, учитывая подготовку украинских войск к штурму атомной станции, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В понедельник украинская компания "Энергоатом" призвала международное сообщество принять меры для скорейшей демилитаризации ЗАЭС и вывода с территории станции и города Энергодар всех российских военных, а саму станцию вернуть под контроль Украины.
"С их стороны подобные заявления – откровенный цинизм и наглость. Они призывают к демилитаризации, а сами стягивают к линии фронта новые силы и вооружение, готовясь форсировать Днепр и захватить АЭС. Поэтому не надо спекулировать и держать за идиотов все международное сообщество. Украинские террористы вооружены всем, чем только можно и готовятся к штурму атомной станции, потому демилитаризация в этих условиях исключена. Покажите хоть одну атомную станцию в мире, с которой снята охрана", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, присутствие российских войск в зоне АЭС, а также бойцов Росгвардии, охраняющих атомную станцию, сдерживает украинских боевиков от провокации.
"Киевский режим своей политикой ядерного терроризма несет угрозу для всего мира", - подчеркнул Рогов и добавил, что Запорожская область является субъектом Российской Федерации, а АЭС – ее государственной собственностью, которая неприкосновенна и находится под защитой.