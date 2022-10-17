https://ria.ru/20221017/zaes-1824556889.html
Украина намерена использовать Киевскую ГЭС для захвата ЗАЭС, заявил Рогов
Украина намерена использовать Киевскую ГЭС для захвата ЗАЭС, заявил Рогов - РИА Новости, 17.10.2022
Украина намерена использовать Киевскую ГЭС для захвата ЗАЭС, заявил Рогов
Власти Украины намерены использовать Киевскую ГЭС, чтобы еще больше поднять уровень воды на ДнепроГЭС для дальнейшей попытки захвата Запорожской атомной... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:54
2022-10-17T11:54
2022-10-17T11:54
украина
запорожская область
запорожье
запорожская аэс
владимир рогов
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Власти Украины намерены использовать Киевскую ГЭС, чтобы еще больше поднять уровень воды на ДнепроГЭС для дальнейшей попытки захвата Запорожской атомной электростанции, заявил член главного совета Запорожской области Владимир Рогов.Ранее он говорил, что украинская сторона уже начала сброс днепровской воды по каскаду гидроэлектростанций для затопления прибрежных фортификаций на левом берегу и облегчения возможной десантной операции. Эти действия, указывал он, могут привести к колоссальным жертвам среди жителей города Запорожье."Помимо ДнепроГЭС, Среднеднепровской ГЭС и Кременчугской ГЭС, будет использована еще и Киевская ГЭС, находящаяся чуть выше Киева. Они хотят еще на 2-3, а возможно и на 5 метров повысить уровень (воды), которая, похоже, будет сбрасываться с ДнепроГЭС", - сказал Рогов в эфире Первого канала.По его словам, так речной десант украинских войск планирует преодолеть заграждения на берегу Днепра и захватить Запорожскую АЭС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, запорожская область, запорожье, запорожская аэс, владимир рогов
Украина, Запорожская область, Запорожье, Запорожская АЭС, Владимир Рогов
Украина намерена использовать Киевскую ГЭС для захвата ЗАЭС, заявил Рогов
Рогов заявил, что ВСУ намерены использовать Киевскую ГЭС для захвата Запорожской АЭС