Рейтинг@Mail.ru
Украина намерена использовать Киевскую ГЭС для захвата ЗАЭС, заявил Рогов - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221017/zaes-1824556889.html
Украина намерена использовать Киевскую ГЭС для захвата ЗАЭС, заявил Рогов
Украина намерена использовать Киевскую ГЭС для захвата ЗАЭС, заявил Рогов - РИА Новости, 17.10.2022
Украина намерена использовать Киевскую ГЭС для захвата ЗАЭС, заявил Рогов
Власти Украины намерены использовать Киевскую ГЭС, чтобы еще больше поднять уровень воды на ДнепроГЭС для дальнейшей попытки захвата Запорожской атомной... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:54
2022-10-17T11:54
украина
запорожская область
запорожье
запорожская аэс
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824550818_0:14:3071:1741_1920x0_80_0_0_7db05e48f970dfe3c1476986af19919e.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Власти Украины намерены использовать Киевскую ГЭС, чтобы еще больше поднять уровень воды на ДнепроГЭС для дальнейшей попытки захвата Запорожской атомной электростанции, заявил член главного совета Запорожской области Владимир Рогов.Ранее он говорил, что украинская сторона уже начала сброс днепровской воды по каскаду гидроэлектростанций для затопления прибрежных фортификаций на левом берегу и облегчения возможной десантной операции. Эти действия, указывал он, могут привести к колоссальным жертвам среди жителей города Запорожье."Помимо ДнепроГЭС, Среднеднепровской ГЭС и Кременчугской ГЭС, будет использована еще и Киевская ГЭС, находящаяся чуть выше Киева. Они хотят еще на 2-3, а возможно и на 5 метров повысить уровень (воды), которая, похоже, будет сбрасываться с ДнепроГЭС", - сказал Рогов в эфире Первого канала.По его словам, так речной десант украинских войск планирует преодолеть заграждения на берегу Днепра и захватить Запорожскую АЭС.
https://ria.ru/20221017/zaes-1824503413.html
украина
запорожская область
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824550818_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_1109a13951ca21273bef1100163e97ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, запорожская область, запорожье, запорожская аэс, владимир рогов
Украина, Запорожская область, Запорожье, Запорожская АЭС, Владимир Рогов
11:54 17.10.2022
 
Украина намерена использовать Киевскую ГЭС для захвата ЗАЭС, заявил Рогов

Рогов заявил, что ВСУ намерены использовать Киевскую ГЭС для захвата Запорожской АЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии с противодроновым комплексом в Энергодаре.
Сотрудник Росгвардии с противодроновым комплексом в Энергодаре. - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудник Росгвардии с противодроновым комплексом в Энергодаре.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Власти Украины намерены использовать Киевскую ГЭС, чтобы еще больше поднять уровень воды на ДнепроГЭС для дальнейшей попытки захвата Запорожской атомной электростанции, заявил член главного совета Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее он говорил, что украинская сторона уже начала сброс днепровской воды по каскаду гидроэлектростанций для затопления прибрежных фортификаций на левом берегу и облегчения возможной десантной операции. Эти действия, указывал он, могут привести к колоссальным жертвам среди жителей города Запорожье.
"Помимо ДнепроГЭС, Среднеднепровской ГЭС и Кременчугской ГЭС, будет использована еще и Киевская ГЭС, находящаяся чуть выше Киева. Они хотят еще на 2-3, а возможно и на 5 метров повысить уровень (воды), которая, похоже, будет сбрасываться с ДнепроГЭС", - сказал Рогов в эфире Первого канала.
По его словам, так речной десант украинских войск планирует преодолеть заграждения на берегу Днепра и захватить Запорожскую АЭС.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 08:44Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили десятки украинских дронов в районе ЗАЭС
 
УкраинаЗапорожская областьЗапорожьеЗапорожская АЭСВладимир Рогов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала