https://ria.ru/20221017/zaes-1824503413.html
Российские военные уничтожили десятки украинских дронов в районе ЗАЭС
Российские военные уничтожили десятки украинских дронов в районе ЗАЭС - РИА Новости, 17.10.2022
Российские военные уничтожили десятки украинских дронов в районе ЗАЭС
Бойцы Вооруженных сил РФ и росгвардейцы уничтожают десятки украинских беспилотных летательных аппаратов в районе Запорожской АЭС, используя антидронные пушки и... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T08:44
2022-10-17T08:44
2022-10-17T08:54
специальная военная операция на украине
технологии
россия
запорожская аэс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813831682_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_ed140cf2fce61f5877b30214bf7f2493.jpg
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 17 окт - РИА Новости. Бойцы Вооруженных сил РФ и росгвардейцы уничтожают десятки украинских беспилотных летательных аппаратов в районе Запорожской АЭС, используя антидронные пушки и огнестрельное оружие, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений Росгвардии."Противодронное ружье эффективно работает. Мы только им посадили за последний месяц около 15 беспилотников. Стрелковым оружием мы сбили порядка 20 БЛА, которые несли на себе не только камеру и средства объективного контроля, но и снаряды", - сказал офицер.По словам росгвардейца, в том числе были сбиты беспилотники британского производства Malloy Т150, которые могут нести на себе боевой заряд до 65 килограммов.Военнослужащий также отметил, что использовать посажанные наблюдательные БЛА украинских боевиков нет смысла, так как они малоэффективны для выполнения задач."Использовать их нет смысла, у нас и свои дроны хорошие, а посажанные – это китайский аналог, ни о чем", - пояснил росгвардеец.
https://ria.ru/20221017/zaderzhanie-1824498443.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813831682_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_e0477c1bc547a9c099c844b3e8582270.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Запорожская АЭС, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
08:44 17.10.2022 (обновлено: 08:54 17.10.2022)
Российские военные уничтожили десятки украинских дронов в районе ЗАЭС
ВС России и Росгвардия сообщили об уничтожении десятков украинских дронов в районе ЗАЭС
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 17 окт - РИА Новости. Бойцы Вооруженных сил РФ и росгвардейцы уничтожают десятки украинских беспилотных летательных аппаратов в районе Запорожской АЭС, используя антидронные пушки и огнестрельное оружие, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений Росгвардии.
"Противодронное ружье эффективно работает. Мы только им посадили за последний месяц около 15 беспилотников. Стрелковым оружием мы сбили порядка 20 БЛА, которые несли на себе не только камеру и средства объективного контроля, но и снаряды", - сказал офицер.
По словам росгвардейца, в том числе были сбиты беспилотники британского производства Malloy Т150, которые могут нести на себе боевой заряд до 65 килограммов.
Военнослужащий также отметил, что использовать посажанные наблюдательные БЛА украинских боевиков нет смысла, так как они малоэффективны для выполнения задач.
"Использовать их нет смысла, у нас и свои дроны хорошие, а посажанные – это китайский аналог, ни о чем", - пояснил росгвардеец.