https://ria.ru/20221017/zaes-1824503413.html

Российские военные уничтожили десятки украинских дронов в районе ЗАЭС

Российские военные уничтожили десятки украинских дронов в районе ЗАЭС - РИА Новости, 17.10.2022

Российские военные уничтожили десятки украинских дронов в районе ЗАЭС

Бойцы Вооруженных сил РФ и росгвардейцы уничтожают десятки украинских беспилотных летательных аппаратов в районе Запорожской АЭС, используя антидронные пушки и... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T08:44

2022-10-17T08:44

2022-10-17T08:54

специальная военная операция на украине

технологии

россия

запорожская аэс

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 17 окт - РИА Новости. Бойцы Вооруженных сил РФ и росгвардейцы уничтожают десятки украинских беспилотных летательных аппаратов в районе Запорожской АЭС, используя антидронные пушки и огнестрельное оружие, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений Росгвардии."Противодронное ружье эффективно работает. Мы только им посадили за последний месяц около 15 беспилотников. Стрелковым оружием мы сбили порядка 20 БЛА, которые несли на себе не только камеру и средства объективного контроля, но и снаряды", - сказал офицер.По словам росгвардейца, в том числе были сбиты беспилотники британского производства Malloy Т150, которые могут нести на себе боевой заряд до 65 килограммов.Военнослужащий также отметил, что использовать посажанные наблюдательные БЛА украинских боевиков нет смысла, так как они малоэффективны для выполнения задач."Использовать их нет смысла, у нас и свои дроны хорошие, а посажанные – это китайский аналог, ни о чем", - пояснил росгвардеец.

https://ria.ru/20221017/zaderzhanie-1824498443.html

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технологии, россия, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность