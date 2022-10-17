Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили десятки украинских дронов в районе ЗАЭС - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/zaes-1824503413.html
Российские военные уничтожили десятки украинских дронов в районе ЗАЭС
Российские военные уничтожили десятки украинских дронов в районе ЗАЭС - РИА Новости, 17.10.2022
Российские военные уничтожили десятки украинских дронов в районе ЗАЭС
Бойцы Вооруженных сил РФ и росгвардейцы уничтожают десятки украинских беспилотных летательных аппаратов в районе Запорожской АЭС, используя антидронные пушки и... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T08:44
2022-10-17T08:54
специальная военная операция на украине
технологии
россия
запорожская аэс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813831682_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_ed140cf2fce61f5877b30214bf7f2493.jpg
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 17 окт - РИА Новости. Бойцы Вооруженных сил РФ и росгвардейцы уничтожают десятки украинских беспилотных летательных аппаратов в районе Запорожской АЭС, используя антидронные пушки и огнестрельное оружие, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений Росгвардии."Противодронное ружье эффективно работает. Мы только им посадили за последний месяц около 15 беспилотников. Стрелковым оружием мы сбили порядка 20 БЛА, которые несли на себе не только камеру и средства объективного контроля, но и снаряды", - сказал офицер.По словам росгвардейца, в том числе были сбиты беспилотники британского производства Malloy Т150, которые могут нести на себе боевой заряд до 65 килограммов.Военнослужащий также отметил, что использовать посажанные наблюдательные БЛА украинских боевиков нет смысла, так как они малоэффективны для выполнения задач."Использовать их нет смысла, у нас и свои дроны хорошие, а посажанные – это китайский аналог, ни о чем", - пояснил росгвардеец.
https://ria.ru/20221017/zaderzhanie-1824498443.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813831682_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_e0477c1bc547a9c099c844b3e8582270.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Запорожская АЭС, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
08:44 17.10.2022 (обновлено: 08:54 17.10.2022)
 
Российские военные уничтожили десятки украинских дронов в районе ЗАЭС

ВС России и Росгвардия сообщили об уничтожении десятков украинских дронов в районе ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 17 окт - РИА Новости. Бойцы Вооруженных сил РФ и росгвардейцы уничтожают десятки украинских беспилотных летательных аппаратов в районе Запорожской АЭС, используя антидронные пушки и огнестрельное оружие, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений Росгвардии.
"Противодронное ружье эффективно работает. Мы только им посадили за последний месяц около 15 беспилотников. Стрелковым оружием мы сбили порядка 20 БЛА, которые несли на себе не только камеру и средства объективного контроля, но и снаряды", - сказал офицер.
По словам росгвардейца, в том числе были сбиты беспилотники британского производства Malloy Т150, которые могут нести на себе боевой заряд до 65 килограммов.
Военнослужащий также отметил, что использовать посажанные наблюдательные БЛА украинских боевиков нет смысла, так как они малоэффективны для выполнения задач.
"Использовать их нет смысла, у нас и свои дроны хорошие, а посажанные – это китайский аналог, ни о чем", - пояснил росгвардеец.
Побережье Черного моря в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 07:52Специальная военная операция на Украине
Росгвардия задержала 90 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияЗапорожская АЭСФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала