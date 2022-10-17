https://ria.ru/20221017/zaes-1824499516.html

Украинские боевики регулярно проводят разведку боем в прибрежной линии ЗАЭС

Украинские боевики регулярно проводят разведку боем в прибрежной линии ЗАЭС - РИА Новости, 17.10.2022

Украинские боевики регулярно проводят разведку боем в прибрежной линии ЗАЭС

Военнослужащие РФ ведут круглосуточное наблюдение за береговой линией Запорожской АЭС, используя объективные средства наблюдения, включая беспилотники, в связи... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T08:05

2022-10-17T08:05

2022-10-17T09:24

специальная военная операция на украине

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

энергодар

запорожская область

запорожская аэс

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ЭНЕРГОДАР, 17 окт - РИА Новости. Военнослужащие РФ ведут круглосуточное наблюдение за береговой линией Запорожской АЭС, используя объективные средства наблюдения, включая беспилотники, в связи с участившимся попытками украинских боевиков провести разведку боем с использованием скоростных моторных лодок, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений Росгвардии."Неравнодушные жители городов передают нам постоянно информацию о происходящем там. Мы знаем порядок их (украинских боевиков - ред.) действий. Беспилотниками мы вскрываем их намерения. Они постоянно проводят разведку боем на моторных лодках, почти каждые два дня. Мы видим это все, наблюдаем, подпускаем их ближе, чтобы понять замысел", - сказал офицер.По словам росгвардейца, несколько дней назад украинские боевики предприняли попытку прорваться на левый берег Днепра, используя 10 скоростных моторных лодок."Все лодки мы потопили. Пока тут такая обстановка", - уточнил он.Корреспонденты РИА Новости, побывав на первой линии обороны ЗАЭС, смогли увидеть основательно подготовленные фортификационные сооружения. Выкопаны окопы, блиндажи оборудованы бетонными перекрытиями. Практически на каждой огневой точке находятся пулеметы, гранатометы и некоторые виды тяжелого вооружения.По словам офицера Росгвардии, усилена оборона практически всего левого берега Днепра - от Энергодара и дальше вдоль Каховского водохранилища. Предприняты все меры, чтобы не допустить высадку десанта боевиков, в том числе и в отдаленных от АЭС населенных пунктах, расположенных на береговой линии.

https://ria.ru/20221017/zaes-1824495031.html

https://ria.ru/20221017/zaderzhanie-1824498443.html

энергодар

запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боец Росгвардии рассказал о сбитых беспилотниках ВСУ и методах борьбы с ними Боец Росгвардии рассказал о сбитых беспилотниках ВСУ и методах борьбы с ними 2022-10-17T08:05 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), энергодар, запорожская область, запорожская аэс