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Украинские боевики регулярно проводят разведку боем в прибрежной линии ЗАЭС - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/zaes-1824499516.html
Украинские боевики регулярно проводят разведку боем в прибрежной линии ЗАЭС
Украинские боевики регулярно проводят разведку боем в прибрежной линии ЗАЭС - РИА Новости, 17.10.2022
Украинские боевики регулярно проводят разведку боем в прибрежной линии ЗАЭС
Военнослужащие РФ ведут круглосуточное наблюдение за береговой линией Запорожской АЭС, используя объективные средства наблюдения, включая беспилотники, в связи... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T08:05
2022-10-17T09:24
специальная военная операция на украине
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
энергодар
запорожская область
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ЭНЕРГОДАР, 17 окт - РИА Новости. Военнослужащие РФ ведут круглосуточное наблюдение за береговой линией Запорожской АЭС, используя объективные средства наблюдения, включая беспилотники, в связи с участившимся попытками украинских боевиков провести разведку боем с использованием скоростных моторных лодок, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений Росгвардии."Неравнодушные жители городов передают нам постоянно информацию о происходящем там. Мы знаем порядок их (украинских боевиков - ред.) действий. Беспилотниками мы вскрываем их намерения. Они постоянно проводят разведку боем на моторных лодках, почти каждые два дня. Мы видим это все, наблюдаем, подпускаем их ближе, чтобы понять замысел", - сказал офицер.По словам росгвардейца, несколько дней назад украинские боевики предприняли попытку прорваться на левый берег Днепра, используя 10 скоростных моторных лодок."Все лодки мы потопили. Пока тут такая обстановка", - уточнил он.Корреспонденты РИА Новости, побывав на первой линии обороны ЗАЭС, смогли увидеть основательно подготовленные фортификационные сооружения. Выкопаны окопы, блиндажи оборудованы бетонными перекрытиями. Практически на каждой огневой точке находятся пулеметы, гранатометы и некоторые виды тяжелого вооружения.По словам офицера Росгвардии, усилена оборона практически всего левого берега Днепра - от Энергодара и дальше вдоль Каховского водохранилища. Предприняты все меры, чтобы не допустить высадку десанта боевиков, в том числе и в отдаленных от АЭС населенных пунктах, расположенных на береговой линии.
https://ria.ru/20221017/zaes-1824495031.html
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энергодар
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Боец Росгвардии рассказал о сбитых беспилотниках ВСУ и методах борьбы с ними
Боец Росгвардии рассказал о сбитых беспилотниках ВСУ и методах борьбы с ними
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), энергодар, запорожская область, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС
08:05 17.10.2022 (обновлено: 09:24 17.10.2022)
 
Украинские боевики регулярно проводят разведку боем в прибрежной линии ЗАЭС

Росгвардеец заявил о попытках украинских боевиков вести разведку боем у ЗАЭС

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ЭНЕРГОДАР, 17 окт - РИА Новости. Военнослужащие РФ ведут круглосуточное наблюдение за береговой линией Запорожской АЭС, используя объективные средства наблюдения, включая беспилотники, в связи с участившимся попытками украинских боевиков провести разведку боем с использованием скоростных моторных лодок, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений Росгвардии.
"Неравнодушные жители городов передают нам постоянно информацию о происходящем там. Мы знаем порядок их (украинских боевиков - ред.) действий. Беспилотниками мы вскрываем их намерения. Они постоянно проводят разведку боем на моторных лодках, почти каждые два дня. Мы видим это все, наблюдаем, подпускаем их ближе, чтобы понять замысел", - сказал офицер.
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Офицер Росгвардии рассказал подробности высадки украинского десанта у ЗАЭС
По словам росгвардейца, несколько дней назад украинские боевики предприняли попытку прорваться на левый берег Днепра, используя 10 скоростных моторных лодок.
"Все лодки мы потопили. Пока тут такая обстановка", - уточнил он.
Корреспонденты РИА Новости, побывав на первой линии обороны ЗАЭС, смогли увидеть основательно подготовленные фортификационные сооружения. Выкопаны окопы, блиндажи оборудованы бетонными перекрытиями. Практически на каждой огневой точке находятся пулеметы, гранатометы и некоторые виды тяжелого вооружения.
По словам офицера Росгвардии, усилена оборона практически всего левого берега Днепра - от Энергодара и дальше вдоль Каховского водохранилища. Предприняты все меры, чтобы не допустить высадку десанта боевиков, в том числе и в отдаленных от АЭС населенных пунктах, расположенных на береговой линии.
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Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ЭнергодарЗапорожская областьЗапорожская АЭС
 
 
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