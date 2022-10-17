https://ria.ru/20221017/zaes-1824499516.html
Украинские боевики регулярно проводят разведку боем в прибрежной линии ЗАЭС
Украинские боевики регулярно проводят разведку боем в прибрежной линии ЗАЭС - РИА Новости, 17.10.2022
Украинские боевики регулярно проводят разведку боем в прибрежной линии ЗАЭС
Военнослужащие РФ ведут круглосуточное наблюдение за береговой линией Запорожской АЭС, используя объективные средства наблюдения, включая беспилотники, в связи... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T08:05
2022-10-17T08:05
2022-10-17T09:24
специальная военная операция на украине
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
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ЭНЕРГОДАР, 17 окт - РИА Новости. Военнослужащие РФ ведут круглосуточное наблюдение за береговой линией Запорожской АЭС, используя объективные средства наблюдения, включая беспилотники, в связи с участившимся попытками украинских боевиков провести разведку боем с использованием скоростных моторных лодок, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений Росгвардии."Неравнодушные жители городов передают нам постоянно информацию о происходящем там. Мы знаем порядок их (украинских боевиков - ред.) действий. Беспилотниками мы вскрываем их намерения. Они постоянно проводят разведку боем на моторных лодках, почти каждые два дня. Мы видим это все, наблюдаем, подпускаем их ближе, чтобы понять замысел", - сказал офицер.По словам росгвардейца, несколько дней назад украинские боевики предприняли попытку прорваться на левый берег Днепра, используя 10 скоростных моторных лодок."Все лодки мы потопили. Пока тут такая обстановка", - уточнил он.Корреспонденты РИА Новости, побывав на первой линии обороны ЗАЭС, смогли увидеть основательно подготовленные фортификационные сооружения. Выкопаны окопы, блиндажи оборудованы бетонными перекрытиями. Практически на каждой огневой точке находятся пулеметы, гранатометы и некоторые виды тяжелого вооружения.По словам офицера Росгвардии, усилена оборона практически всего левого берега Днепра - от Энергодара и дальше вдоль Каховского водохранилища. Предприняты все меры, чтобы не допустить высадку десанта боевиков, в том числе и в отдаленных от АЭС населенных пунктах, расположенных на береговой линии.
https://ria.ru/20221017/zaes-1824495031.html
https://ria.ru/20221017/zaderzhanie-1824498443.html
энергодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824509655_151:0:1591:1080_1920x0_80_0_0_54c5d35e51d3d0762d64c8965b48909a.jpg
Боец Росгвардии рассказал о сбитых беспилотниках ВСУ и методах борьбы с ними
Боец Росгвардии рассказал о сбитых беспилотниках ВСУ и методах борьбы с ними
2022-10-17T08:05
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), энергодар, запорожская область, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС
08:05 17.10.2022 (обновлено: 09:24 17.10.2022)
Украинские боевики регулярно проводят разведку боем в прибрежной линии ЗАЭС
Росгвардеец заявил о попытках украинских боевиков вести разведку боем у ЗАЭС
ЭНЕРГОДАР, 17 окт - РИА Новости. Военнослужащие РФ ведут круглосуточное наблюдение за береговой линией Запорожской АЭС, используя объективные средства наблюдения, включая беспилотники, в связи с участившимся попытками украинских боевиков провести разведку боем с использованием скоростных моторных лодок, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений Росгвардии.
"Неравнодушные жители городов передают нам постоянно информацию о происходящем там. Мы знаем порядок их (украинских боевиков - ред.) действий. Беспилотниками мы вскрываем их намерения. Они постоянно проводят разведку боем на моторных лодках, почти каждые два дня. Мы видим это все, наблюдаем, подпускаем их ближе, чтобы понять замысел", - сказал офицер.
По словам росгвардейца, несколько дней назад украинские боевики предприняли попытку прорваться на левый берег Днепра, используя 10 скоростных моторных лодок.
"Все лодки мы потопили. Пока тут такая обстановка", - уточнил он.
Корреспонденты РИА Новости, побывав на первой линии обороны ЗАЭС, смогли увидеть основательно подготовленные фортификационные сооружения. Выкопаны окопы, блиндажи оборудованы бетонными перекрытиями. Практически на каждой огневой точке находятся пулеметы, гранатометы и некоторые виды тяжелого вооружения.
По словам офицера Росгвардии
, усилена оборона практически всего левого берега Днепра
- от Энергодара
и дальше вдоль Каховского водохранилища. Предприняты все меры, чтобы не допустить высадку десанта боевиков, в том числе и в отдаленных от АЭС населенных пунктах, расположенных на береговой линии.