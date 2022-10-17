https://ria.ru/20221017/zaes-1824495031.html

Офицер Росгвардии рассказал подробности высадки украинского десанта у ЗАЭС

Офицер Росгвардии рассказал подробности высадки украинского десанта у ЗАЭС - РИА Новости, 17.10.2022

Офицер Росгвардии рассказал подробности высадки украинского десанта у ЗАЭС

Командир одного из подразделений Росгвардии рассказал РИА Новости подробности высадки украинского десанта для захвата Запорожской АЭС, которая была отражена в... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T06:08

2022-10-17T06:08

2022-10-17T06:10

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

энергодар

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ЭНЕРГОДАР, 17 окт - РИА Новости. Командир одного из подразделений Росгвардии рассказал РИА Новости подробности высадки украинского десанта для захвата Запорожской АЭС, которая была отражена в начале сентября.По словам офицера Росгвардии, место для атаки десанта на левом берегу Днепра было выбрано противником не случайно: яхт-клуб "Волна" в Энергодаре стоит напротив самого узкого перешейка Каховского водохранилища."Они налетели на наши позиции - около 40 лодок, из них половина была потоплена, а личный состав ВСУ погиб", - рассказал собеседник агентства.Он также добавил, что перед высадкой украинские войска обстреляли этот район из американских артиллерийских систем - 155-миллиметровой гаубицы "М-777" и РСЗО HIMARS, задев при этом дома мирных жителей прибрежного поселка.Поздно вечером 2 сентября две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного. ВКС России нанесли удары и уничтожили 20 катеров и лодок, остальные развернулись и ушли в направлении украинского берега.

https://radiosputnik.ria.ru/20221012/zaes-1823497855.html

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запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, энергодар