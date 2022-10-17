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Росгвардия задержала 90 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/zaderzhanie-1824498443.html
Росгвардия задержала 90 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Росгвардия задержала 90 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 17.10.2022
Росгвардия задержала 90 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Военнослужащие Росгвардии за неделю выявили и задержали в Херсонской и Запорожской областях 90 пособников украинских военных и разных вооруженных формирований... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T07:52
2022-10-17T07:52
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
запорожская область
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 17 окт – РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии за неделю выявили и задержали в Херсонской и Запорожской областях 90 пособников украинских военных и разных вооруженных формирований киевских властей, рассказал РИА Новости офицер одного из подразделений Росгвардии."За прошедшую неделю офицерами Росгвардии на территории Херсонской и Запорожской областей выявлено 90 пособников СБУ, ВСУ и националистических организаций", - рассказал росгвардеец.По словам офицера, за минувшие семь дней обнаружено два крупных тайника с оружием и боеприпасами. Изъяты, в частности, переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла", 15 единиц противотанковых гранатометов и более 190 выстрелов к ним и свыше 6,5 тысячи боеприпасов различного калибра.
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вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Запорожская область
07:52 17.10.2022
 
Росгвардия задержала 90 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Офицер Росгвардии: в Херсонской и Запорожской областях было задержано 90 пособников ВСУ

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoПобережье Черного моря в Херсонской области
Побережье Черного моря в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 17 окт – РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии за неделю выявили и задержали в Херсонской и Запорожской областях 90 пособников украинских военных и разных вооруженных формирований киевских властей, рассказал РИА Новости офицер одного из подразделений Росгвардии.
"За прошедшую неделю офицерами Росгвардии на территории Херсонской и Запорожской областей выявлено 90 пособников СБУ, ВСУ и националистических организаций", - рассказал росгвардеец.
По словам офицера, за минувшие семь дней обнаружено два крупных тайника с оружием и боеприпасами. Изъяты, в частности, переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла", 15 единиц противотанковых гранатометов и более 190 выстрелов к ним и свыше 6,5 тысячи боеприпасов различного калибра.
Вид на Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 16:12В мире
МВД Запорожья изъяло оружейный арсенал у выявленного пособника ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Запорожская область
 
 
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