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Росгвардия задержала 90 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Росгвардия задержала 90 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 17.10.2022
Росгвардия задержала 90 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Военнослужащие Росгвардии за неделю выявили и задержали в Херсонской и Запорожской областях 90 пособников украинских военных и разных вооруженных формирований... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T07:52
2022-10-17T07:52
2022-10-17T07:52
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
запорожская область
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 17 окт – РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии за неделю выявили и задержали в Херсонской и Запорожской областях 90 пособников украинских военных и разных вооруженных формирований киевских властей, рассказал РИА Новости офицер одного из подразделений Росгвардии."За прошедшую неделю офицерами Росгвардии на территории Херсонской и Запорожской областей выявлено 90 пособников СБУ, ВСУ и националистических организаций", - рассказал росгвардеец.По словам офицера, за минувшие семь дней обнаружено два крупных тайника с оружием и боеприпасами. Изъяты, в частности, переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла", 15 единиц противотанковых гранатометов и более 190 выстрелов к ним и свыше 6,5 тысячи боеприпасов различного калибра.
https://radiosputnik.ria.ru/20220827/posobnik-1812558591.html
запорожская область
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вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Запорожская область
Росгвардия задержала 90 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Офицер Росгвардии: в Херсонской и Запорожской областях было задержано 90 пособников ВСУ