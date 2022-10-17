https://ria.ru/20221017/zaderzhanie-1824498443.html

Росгвардия задержала 90 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Росгвардия задержала 90 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 17.10.2022

Росгвардия задержала 90 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Военнослужащие Росгвардии за неделю выявили и задержали в Херсонской и Запорожской областях 90 пособников украинских военных и разных вооруженных формирований... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T07:52

2022-10-17T07:52

2022-10-17T07:52

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

запорожская область

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 17 окт – РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии за неделю выявили и задержали в Херсонской и Запорожской областях 90 пособников украинских военных и разных вооруженных формирований киевских властей, рассказал РИА Новости офицер одного из подразделений Росгвардии."За прошедшую неделю офицерами Росгвардии на территории Херсонской и Запорожской областей выявлено 90 пособников СБУ, ВСУ и националистических организаций", - рассказал росгвардеец.По словам офицера, за минувшие семь дней обнаружено два крупных тайника с оружием и боеприпасами. Изъяты, в частности, переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла", 15 единиц противотанковых гранатометов и более 190 выстрелов к ним и свыше 6,5 тысячи боеприпасов различного калибра.

https://radiosputnik.ria.ru/20220827/posobnik-1812558591.html

запорожская область

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вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), запорожская область