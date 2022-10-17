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Региональные войска начали выполнять задачи по защите Союзного государства - РИА Новости, 17.10.2022
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Региональные войска начали выполнять задачи по защите Союзного государства
Региональные войска начали выполнять задачи по защите Союзного государства - РИА Новости, 17.10.2022
Региональные войска начали выполнять задачи по защите Союзного государства
Российско-белорусская региональная группировка войск приступила к выполнению задач по защите Союзного государства, заявил министр обороны Белоруссии Виктор... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:42
2022-10-17T18:11
белоруссия
минск
министерство обороны белоруссии
россия
в мире
союзное государство
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МИНСК, 17 окт — РИА Новости. Российско-белорусская региональная группировка войск приступила к выполнению задач по защите Союзного государства, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на встрече с коллективом Минского тракторного завода."Сама региональная группировка войск и сил — это сложный организм из множества составляющих. В него входят и органы управления различного уровня, и войска, и силы, а также различные системы обеспечения — как белорусские, так и российские", — приводит его заявление агентство Белта.По словам министра, военные не допустят развязывания вооруженного конфликта на территории Беларуси. Различные варианты развертывания и применения группировки отрабатывались на учениях, добавил Хренин.Он подчеркнул, что это лишь реакция на действия оппонентов, а задачи группировки назвал сугубо оборонительными."В целом же мы считаем, что реализованные в настоящее время и спланированные Вооруженными силами меры стратегического сдерживания обеспечивают демонстрацию готовности к защите нашей страны и нанесению неприемлемого ущерба агрессору. Но все же основой нашей военной политики остается позиция, что целесообразнее не бряцать оружием, а садиться за стол переговоров и договариваться", — заключил Хренин.Силы региональной группировки Союзного государства проведут в Белоруссии учения с пусками зенитных управляемых ракет, сообщил начальник департамента военного сотрудничества белорусского министерства обороны полковник Валерий РевенкоРевенко добавил, что воинские части группировки планирубт разместить на четырех полигонах в восточной и центральной частях страны.По информации Минобороны Белоруссии, в конце прошлой недели в республику начали прибывать первые эшелоны с российскими военнослужащими. Группировка будет насчитывать до девяти тысяч человек, около 170 танков, порядка 200 боевых бронированных машин и 100 орудий и минометов.О развертывании региональной группировки заявил 10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пояснил, что договорился об этом с российским лидером Владимиром Путиным из-за обострения ситуации на западных границах Союзного государства. По словам Лукашенко, Запад подталкивает Украину к открытию фронта против Белоруссии, а НАТО и некоторые страны Европы рассматривают варианты агрессии против Минска.
https://ria.ru/20221014/belorussiya-1824041608.html
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белоруссия, минск, министерство обороны белоруссии, россия, в мире, союзное государство
Белоруссия, Минск, Министерство обороны Белоруссии, Россия, В мире, Союзное государство, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
15:42 17.10.2022 (обновлено: 18:11 17.10.2022)
 
Региональные войска начали выполнять задачи по защите Союзного государства

МО Белоруссии: региональные войска начали выполнять задачи по защите Союзного государства

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкРоссийские военные в Белоруссии
Российские военные в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Российские военные в Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 17 окт — РИА Новости. Российско-белорусская региональная группировка войск приступила к выполнению задач по защите Союзного государства, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на встрече с коллективом Минского тракторного завода.

"Сама региональная группировка войск и сил — это сложный организм из множества составляющих. В него входят и органы управления различного уровня, и войска, и силы, а также различные системы обеспечения — как белорусские, так и российские", — приводит его заявление агентство Белта.
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По словам министра, военные не допустят развязывания вооруженного конфликта на территории Беларуси. Различные варианты развертывания и применения группировки отрабатывались на учениях, добавил Хренин.

"Мы на практике апробировали как одновременное развертывание всех систем в случае явной угрозы, так и поэтапное их развертывание в соответствии с условиями обстановки. Мы уверены: это обеспечит безопасность по всему периметру границ Союзного государства в восточноевропейском регионе коллективной безопасности", — сказал глава Минобороны.

Он подчеркнул, что это лишь реакция на действия оппонентов, а задачи группировки назвал сугубо оборонительными.
"В целом же мы считаем, что реализованные в настоящее время и спланированные Вооруженными силами меры стратегического сдерживания обеспечивают демонстрацию готовности к защите нашей страны и нанесению неприемлемого ущерба агрессору. Но все же основой нашей военной политики остается позиция, что целесообразнее не бряцать оружием, а садиться за стол переговоров и договариваться", — заключил Хренин.
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Силы региональной группировки Союзного государства проведут в Белоруссии учения с пусками зенитных управляемых ракет, сообщил начальник департамента военного сотрудничества белорусского министерства обороны полковник Валерий Ревенко
"Основным содержание указанных мероприятий (боевой подготовки. — Прим.ред.) будут являться тактические учения, в том числе, с боевой стрельбой и пуском зенитных управляемых ракет, тактико-специальные занятия с отработкой вопросов инженерного оборудования районов и рубежей, организации связи, охранения, материально-технического обеспечения", — рассказал он.
Ревенко добавил, что воинские части группировки планирубт разместить на четырех полигонах в восточной и центральной частях страны.
По информации Минобороны Белоруссии, в конце прошлой недели в республику начали прибывать первые эшелоны с российскими военнослужащими. Группировка будет насчитывать до девяти тысяч человек, около 170 танков, порядка 200 боевых бронированных машин и 100 орудий и минометов.
О развертывании региональной группировки заявил 10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пояснил, что договорился об этом с российским лидером Владимиром Путиным из-за обострения ситуации на западных границах Союзного государства. По словам Лукашенко, Запад подталкивает Украину к открытию фронта против Белоруссии, а НАТО и некоторые страны Европы рассматривают варианты агрессии против Минска.
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