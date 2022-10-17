https://ria.ru/20221017/zadachi-1824629369.html

Региональные войска начали выполнять задачи по защите Союзного государства

Региональные войска начали выполнять задачи по защите Союзного государства - РИА Новости, 17.10.2022

Региональные войска начали выполнять задачи по защите Союзного государства

Российско-белорусская региональная группировка войск приступила к выполнению задач по защите Союзного государства, заявил министр обороны Белоруссии Виктор... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:42

2022-10-17T15:42

2022-10-17T18:11

белоруссия

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министерство обороны белоруссии

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союзное государство

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МИНСК, 17 окт — РИА Новости. Российско-белорусская региональная группировка войск приступила к выполнению задач по защите Союзного государства, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на встрече с коллективом Минского тракторного завода."Сама региональная группировка войск и сил — это сложный организм из множества составляющих. В него входят и органы управления различного уровня, и войска, и силы, а также различные системы обеспечения — как белорусские, так и российские", — приводит его заявление агентство Белта.По словам министра, военные не допустят развязывания вооруженного конфликта на территории Беларуси. Различные варианты развертывания и применения группировки отрабатывались на учениях, добавил Хренин.Он подчеркнул, что это лишь реакция на действия оппонентов, а задачи группировки назвал сугубо оборонительными."В целом же мы считаем, что реализованные в настоящее время и спланированные Вооруженными силами меры стратегического сдерживания обеспечивают демонстрацию готовности к защите нашей страны и нанесению неприемлемого ущерба агрессору. Но все же основой нашей военной политики остается позиция, что целесообразнее не бряцать оружием, а садиться за стол переговоров и договариваться", — заключил Хренин.Силы региональной группировки Союзного государства проведут в Белоруссии учения с пусками зенитных управляемых ракет, сообщил начальник департамента военного сотрудничества белорусского министерства обороны полковник Валерий РевенкоРевенко добавил, что воинские части группировки планирубт разместить на четырех полигонах в восточной и центральной частях страны.По информации Минобороны Белоруссии, в конце прошлой недели в республику начали прибывать первые эшелоны с российскими военнослужащими. Группировка будет насчитывать до девяти тысяч человек, около 170 танков, порядка 200 боевых бронированных машин и 100 орудий и минометов.О развертывании региональной группировки заявил 10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пояснил, что договорился об этом с российским лидером Владимиром Путиным из-за обострения ситуации на западных границах Союзного государства. По словам Лукашенко, Запад подталкивает Украину к открытию фронта против Белоруссии, а НАТО и некоторые страны Европы рассматривают варианты агрессии против Минска.

https://ria.ru/20221014/belorussiya-1824041608.html

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822885055.html

https://ria.ru/20221014/voyska-1824135465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

белоруссия, минск, министерство обороны белоруссии, россия, в мире, союзное государство