https://ria.ru/20221017/yaytsa-1824489283.html

СМИ: потеря Херсонской области обернулась для Украины неожиданной проблемой

СМИ: потеря Херсонской области обернулась для Украины неожиданной проблемой - РИА Новости, 17.10.2022

СМИ: потеря Херсонской области обернулась для Украины неожиданной проблемой

На Украине в очередной раз подорожали куриные яйца – цена на десяток начинается от 80 гривен (135 рублей – Прим. ред.), производители связывают это с... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T01:35

2022-10-17T01:35

2022-10-17T01:39

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украина

россия

херсонская область

яйца

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. На Украине в очередной раз подорожали куриные яйца – цена на десяток начинается от 80 гривен (135 рублей – Прим. ред.), производители связывают это с воссоединением Херсонской области с Россией, сообщает издание Страна.ua.Министр аграрной политики Украины Николай Сольский объяснил сложившуюся ситуацию. По его словам, несколько птицефабрик прекратили работать из-за российской спецоперации, а продолжающие функционировать предприятия не спешили увеличивать поголовье кур-несущек и увеличивать темпы производства. Однако, по его утверждению, в скором времени ситуация должна нормализоваться."Союз птицеводов Украины", в свою очередь, пояснил, что комплекс "Чернобаевский", который был одним из крупнейших производителем яиц на Украине, находится в Херсонской области, которая по результатам референдума вошла в состав России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

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в мире, украина, россия, херсонская область , яйца