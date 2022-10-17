https://ria.ru/20221017/vzryvy-1824621314.html
СМИ сообщили о взрывах во Львовской и Тернопольской областях
СМИ сообщили о взрывах во Львовской и Тернопольской областях - РИА Новости, 17.10.2022
СМИ сообщили о взрывах во Львовской и Тернопольской областях
Украинское издание "Страна.ua" сообщила о взрывах во Львовской и Тернопольской областях. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:20
2022-10-17T15:20
2022-10-17T15:25
специальная военная операция на украине
тернопольская область
в мире
украина
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщила о взрывах во Львовской и Тернопольской областях.Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины."Во Львовской и Тернопольской областях сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тернопольская область, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Тернопольская область, В мире, Украина
15:20 17.10.2022 (обновлено: 15:25 17.10.2022)
СМИ сообщили о взрывах во Львовской и Тернопольской областях
"Страна.ua"сообщила о взрывах во Львовской и Тернопольской областях