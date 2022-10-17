https://ria.ru/20221017/vzryvy-1824621314.html

СМИ сообщили о взрывах во Львовской и Тернопольской областях

СМИ сообщили о взрывах во Львовской и Тернопольской областях - РИА Новости, 17.10.2022

СМИ сообщили о взрывах во Львовской и Тернопольской областях

Украинское издание "Страна.ua" сообщила о взрывах во Львовской и Тернопольской областях. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:20

2022-10-17T15:20

2022-10-17T15:25

специальная военная операция на украине

тернопольская область

в мире

украина

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщила о взрывах во Львовской и Тернопольской областях.Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины."Во Львовской и Тернопольской областях сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тернопольская область

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

тернопольская область, в мире, украина