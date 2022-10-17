https://ria.ru/20221017/vzryv-1824496374.html

Власти Киева сообщили о взрывах в центре города

Власти Киева сообщили о взрывах в центре города - РИА Новости, 17.10.2022

Власти Киева сообщили о взрывах в центре города

Украинские СМИ утром в понедельник сообщили о взрывах в Киеве, где объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T06:54

2022-10-17T06:54

2022-10-17T08:46

киев

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинские СМИ утром в понедельник сообщили о взрывах в Киеве, где объявлена воздушная тревога."Сообщают о звуках взрывов в Киеве", - говорится в сообщении "24 канала" в Telegram.Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрыве в Шевченковском районе в центре города. Позже он заявил о втором взрыве там же.Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской области, а также еще в семи регионах Украины. Также сообщалось о пожарах на инфраструктурных объектах в Николаеве.В понедельник президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о нанесении массированного удара по украинским объектам. Подрыв автомобиля на Крымском мосту он назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.На прошлой неделе украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества.

https://ria.ru/20221010/kiev-1822721415.html

https://ria.ru/20221016/spetsoperatsiya-1824405760.html

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киев