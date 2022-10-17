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Власти Киева сообщили о взрывах в центре города - РИА Новости, 17.10.2022
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Власти Киева сообщили о взрывах в центре города
Власти Киева сообщили о взрывах в центре города - РИА Новости, 17.10.2022
Власти Киева сообщили о взрывах в центре города
Украинские СМИ утром в понедельник сообщили о взрывах в Киеве, где объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T06:54
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киев
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинские СМИ утром в понедельник сообщили о взрывах в Киеве, где объявлена воздушная тревога."Сообщают о звуках взрывов в Киеве", - говорится в сообщении "24 канала" в Telegram.Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрыве в Шевченковском районе в центре города. Позже он заявил о втором взрыве там же.Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской области, а также еще в семи регионах Украины. Также сообщалось о пожарах на инфраструктурных объектах в Николаеве.В понедельник президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о нанесении массированного удара по украинским объектам. Подрыв автомобиля на Крымском мосту он назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.На прошлой неделе украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества.
https://ria.ru/20221010/kiev-1822721415.html
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киев
Киев
06:54 17.10.2022 (обновлено: 08:46 17.10.2022)
 
Власти Киева сообщили о взрывах в центре города

Мэр Киева Кличко заявил о взрывах в Шевченковском районе в центре города

© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинские СМИ утром в понедельник сообщили о взрывах в Киеве, где объявлена воздушная тревога.
"Сообщают о звуках взрывов в Киеве", - говорится в сообщении "24 канала" в Telegram.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрыве в Шевченковском районе в центре города. Позже он заявил о втором взрыве там же.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской области, а также еще в семи регионах Украины. Также сообщалось о пожарах на инфраструктурных объектах в Николаеве.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 10:45Специальная военная операция на Украине
В Киеве прогремели новые взрывы, пишут СМИ
В понедельник президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о нанесении массированного удара по украинским объектам. Подрыв автомобиля на Крымском мосту он назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
На прошлой неделе украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества.
Украинские пожарные на месте взрыва - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
Вчера, 14:02Специальная военная операция на Украине
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