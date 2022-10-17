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В Омской области стартовали единовременные выплаты мобилизованным

В Омской области стартовали единовременные выплаты мобилизованным - РИА Новости, 17.10.2022

В Омской области стартовали единовременные выплаты мобилизованным

Единовременные выплаты мобилизованным омичам начали выплачивать с сегодняшнего дня в Омской области, рассказал губернатор региона Александр Бурков в своем... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:31

2022-10-17T15:31

2022-10-17T15:31

специальная военная операция на украине

общество

александр бурков

омская область

частичная мобилизация в россии

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ОМСК, 17 окт - РИА Новости. Единовременные выплаты мобилизованным омичам начали выплачивать с сегодняшнего дня в Омской области, рассказал губернатор региона Александр Бурков в своем официальном Telegram-канале.Он объяснил, что писать заявления или обращаться куда-то не требуется. Вся информация имеется в мобилизационном пункте."Как и обещал, cегодня стартовали единовременные денежные выплаты в размере 100 тысяч рублей мобилизованным омичам", - поделился губернатор.Деньги будут перечисляться мобилизованным в течение нескольких дней. Это связано с техническими условиями зачисления.

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, александр бурков, омская область, частичная мобилизация в россии