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В Омской области стартовали единовременные выплаты мобилизованным - РИА Новости, 17.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Омской области стартовали единовременные выплаты мобилизованным
В Омской области стартовали единовременные выплаты мобилизованным - РИА Новости, 17.10.2022
В Омской области стартовали единовременные выплаты мобилизованным
Единовременные выплаты мобилизованным омичам начали выплачивать с сегодняшнего дня в Омской области, рассказал губернатор региона Александр Бурков в своем... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:31
2022-10-17T15:31
специальная военная операция на украине
общество
александр бурков
омская область
частичная мобилизация в россии
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ОМСК, 17 окт - РИА Новости. Единовременные выплаты мобилизованным омичам начали выплачивать с сегодняшнего дня в Омской области, рассказал губернатор региона Александр Бурков в своем официальном Telegram-канале.Он объяснил, что писать заявления или обращаться куда-то не требуется. Вся информация имеется в мобилизационном пункте."Как и обещал, cегодня стартовали единовременные денежные выплаты в размере 100 тысяч рублей мобилизованным омичам", - поделился губернатор.Деньги будут перечисляться мобилизованным в течение нескольких дней. Это связано с техническими условиями зачисления.
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общество, александр бурков, омская область, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Александр Бурков, Омская область, Частичная мобилизация в России
15:31 17.10.2022
 
В Омской области стартовали единовременные выплаты мобилизованным

Губернатор Омской области Бурков рассказал о начале единовременных выплат мобилизованным

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкТоржественная церемония выдачи оружия мобилизованным гражданам в Свердловской области
Торжественная церемония выдачи оружия мобилизованным гражданам в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Торжественная церемония выдачи оружия мобилизованным гражданам в Свердловской области. Архивное фото
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ОМСК, 17 окт - РИА Новости. Единовременные выплаты мобилизованным омичам начали выплачивать с сегодняшнего дня в Омской области, рассказал губернатор региона Александр Бурков в своем официальном Telegram-канале.
Он объяснил, что писать заявления или обращаться куда-то не требуется. Вся информация имеется в мобилизационном пункте.
"Как и обещал, cегодня стартовали единовременные денежные выплаты в размере 100 тысяч рублей мобилизованным омичам", - поделился губернатор.
Деньги будут перечисляться мобилизованным в течение нескольких дней. Это связано с техническими условиями зачисления.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоАлександр БурковОмская областьЧастичная мобилизация в России
 
 
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