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В Омской области стартовали единовременные выплаты мобилизованным
В Омской области стартовали единовременные выплаты мобилизованным - РИА Новости, 17.10.2022
В Омской области стартовали единовременные выплаты мобилизованным
Единовременные выплаты мобилизованным омичам начали выплачивать с сегодняшнего дня в Омской области, рассказал губернатор региона Александр Бурков в своем... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:31
2022-10-17T15:31
2022-10-17T15:31
специальная военная операция на украине
общество
александр бурков
омская область
частичная мобилизация в россии
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ОМСК, 17 окт - РИА Новости. Единовременные выплаты мобилизованным омичам начали выплачивать с сегодняшнего дня в Омской области, рассказал губернатор региона Александр Бурков в своем официальном Telegram-канале.Он объяснил, что писать заявления или обращаться куда-то не требуется. Вся информация имеется в мобилизационном пункте."Как и обещал, cегодня стартовали единовременные денежные выплаты в размере 100 тысяч рублей мобилизованным омичам", - поделился губернатор.Деньги будут перечисляться мобилизованным в течение нескольких дней. Это связано с техническими условиями зачисления.
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр бурков, омская область, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Александр Бурков, Омская область, Частичная мобилизация в России
В Омской области стартовали единовременные выплаты мобилизованным
Губернатор Омской области Бурков рассказал о начале единовременных выплат мобилизованным