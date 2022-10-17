https://ria.ru/20221017/vybory-1824689573.html

Ван дер Беллен выиграл президентские выборы в Австрии

Ван дер Беллен выиграл президентские выборы в Австрии - РИА Новости, 17.10.2022

Ван дер Беллен выиграл президентские выборы в Австрии

Опубликованы итоговые результаты выборов президента Австрии, им стал Александер Ван дер Беллен, набравший 56,7%, сообщил в понедельник сайт МВД республики. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T18:30

2022-10-17T18:30

2022-10-17T18:39

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ВЕНА, 17 окт - РИА Новости. Опубликованы итоговые результаты выборов президента Австрии, им стал Александер Ван дер Беллен, набравший 56,7%, сообщил в понедельник сайт МВД республики.Таким образом, 78-летний Ван дер Беллен второй раз подряд займет пост главы государства. Ранее он уже получил поздравления с победой на выборах от коллеги из Германии, Франка-Вальтера Штайнмайера. Явка на выборах президента Австрии, которые состоялись 9 октября, составила 65,2%, сообщили в МВД.Второе место по итогам голосования, как ожидалось, занял Вальтер Розенкранц (17,7%), кандидат от правой партии FPÖ, а на третьем месте неожиданно оказался лидер Пивной партии, 35-летний панк-музыкант Доминик Влазны (8,3%). Влазны стал самым юным кандидатом в президенты Австрии за историю республики. Он заявил, что глубоко удовлетворен своим результатом.

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