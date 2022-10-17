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ВТБ погасил основной долг по выпуску еврооблигаций на сумму $1,5 млрд

ВТБ погасил основной долг по выпуску еврооблигаций на сумму $1,5 млрд - РИА Новости, 17.10.2022

ВТБ погасил основной долг по выпуску еврооблигаций на сумму $1,5 млрд

Банк ВТБ (ПАО) в понедельник через НРД в рублях по курсу Банка России на дату платежа осуществил погашение основного долга и выплату финального купона по... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T22:27

2022-10-17T22:27

2022-10-17T22:27

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) в понедельник через НРД в рублях по курсу Банка России на дату платежа осуществил погашение основного долга и выплату финального купона по еврооблигациям, выпущенным на сумму 1,5 миллиарда долларов (ISIN: XS0842078536, эмитент: VTB Capital S.A., Люксембург), сообщает пресс-служба банка.Как и в предыдущих платежах по еврооблигациям в апреле-июне 2022 года, в связи с действующим режимом санкционных ограничений ВТБ по независящим от него обстоятельствам не имеет технической возможности осуществлять платежи по еврооблигациям в рамках стандартных платежных схем, предусмотренных эмиссионной документацией. Зарубежная платежная и депозитарная инфраструктура выпусков еврооблигаций продолжает оставаться заблокированной", - говорится в сообщении.Пресс-служба отмечает, что в настоящее время банк прорабатывает возможность выплат в рамках действующего законодательства Российской Федерации в пользу держателей еврооблигаций, учитываемых вне периметра российской депозитарной системы. Дополнительная информация будет доводиться до держателей еврооблигаций по мере выработки соответствующих технических решений.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, люксембург (округ), втб, новости компаний - экономика