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ВТБ погасил основной долг по выпуску еврооблигаций на сумму $1,5 млрд - РИА Новости, 17.10.2022
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ВТБ погасил основной долг по выпуску еврооблигаций на сумму $1,5 млрд
ВТБ погасил основной долг по выпуску еврооблигаций на сумму $1,5 млрд - РИА Новости, 17.10.2022
ВТБ погасил основной долг по выпуску еврооблигаций на сумму $1,5 млрд
Банк ВТБ (ПАО) в понедельник через НРД в рублях по курсу Банка России на дату платежа осуществил погашение основного долга и выплату финального купона по... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T22:27
2022-10-17T22:27
экономика
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втб
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) в понедельник через НРД в рублях по курсу Банка России на дату платежа осуществил погашение основного долга и выплату финального купона по еврооблигациям, выпущенным на сумму 1,5 миллиарда долларов (ISIN: XS0842078536, эмитент: VTB Capital S.A., Люксембург), сообщает пресс-служба банка.Как и в предыдущих платежах по еврооблигациям в апреле-июне 2022 года, в связи с действующим режимом санкционных ограничений ВТБ по независящим от него обстоятельствам не имеет технической возможности осуществлять платежи по еврооблигациям в рамках стандартных платежных схем, предусмотренных эмиссионной документацией. Зарубежная платежная и депозитарная инфраструктура выпусков еврооблигаций продолжает оставаться заблокированной", - говорится в сообщении.Пресс-служба отмечает, что в настоящее время банк прорабатывает возможность выплат в рамках действующего законодательства Российской Федерации в пользу держателей еврооблигаций, учитываемых вне периметра российской депозитарной системы. Дополнительная информация будет доводиться до держателей еврооблигаций по мере выработки соответствующих технических решений.
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экономика, люксембург (округ), втб, новости компаний - экономика
Экономика, Люксембург (округ), ВТБ, Новости компаний - Экономика
22:27 17.10.2022
 
ВТБ погасил основной долг по выпуску еврооблигаций на сумму $1,5 млрд

ВТБ погасил основной долг по выпуску еврооблигаций на сумму $1,5 млрд

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЛоготип банка "ВТБ"
Логотип банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип банка "ВТБ" . Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) в понедельник через НРД в рублях по курсу Банка России на дату платежа осуществил погашение основного долга и выплату финального купона по еврооблигациям, выпущенным на сумму 1,5 миллиарда долларов (ISIN: XS0842078536, эмитент: VTB Capital S.A., Люксембург), сообщает пресс-служба банка.
"В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выплаты в пользу держателей еврооблигаций упомянутого выпуска, учитываемых в НКО АО НРД (Национальный расчетный депозитарий) и прочих российских депозитариях, осуществлены через НРД в рублях по курсу Банка России на дату платежа.
Как и в предыдущих платежах по еврооблигациям в апреле-июне 2022 года, в связи с действующим режимом санкционных ограничений ВТБ по независящим от него обстоятельствам не имеет технической возможности осуществлять платежи по еврооблигациям в рамках стандартных платежных схем, предусмотренных эмиссионной документацией. Зарубежная платежная и депозитарная инфраструктура выпусков еврооблигаций продолжает оставаться заблокированной", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что в настоящее время банк прорабатывает возможность выплат в рамках действующего законодательства Российской Федерации в пользу держателей еврооблигаций, учитываемых вне периметра российской депозитарной системы. Дополнительная информация будет доводиться до держателей еврооблигаций по мере выработки соответствующих технических решений.
Стенд ВТБ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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