https://ria.ru/20221017/vsu-1824593697.html

ВСУ отбирают у жителей транспорт, чтобы вывозить раненых, заявили в ЛНР

ВСУ отбирают у жителей транспорт, чтобы вывозить раненых, заявили в ЛНР - РИА Новости, 17.10.2022

ВСУ отбирают у жителей транспорт, чтобы вывозить раненых, заявили в ЛНР

Украинские войска отбирают у местного населения Донецкой Народной Республики, проживающего поблизости от линии фронта, транспорт для вывоза раненых, сообщил... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:44

2022-10-17T13:44

2022-10-17T13:44

специальная военная операция на украине

в мире

виталий киселев

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Украинские войска отбирают у местного населения Донецкой Народной Республики, проживающего поблизости от линии фронта, транспорт для вывоза раненых, сообщил полковник полиции Луганской Народной республики Виталий Киселев.По его словам, в воскресенье, 16 октября, в районе Яковлевки больше роты танков и более сотни человек пехоты украинских войск пытались вклиниться между российскими подразделениями, но благодаря нанесению ракетно-артиллерийского удара ВКС РФ понесли тяжелые потери."По радиоперехвату было слышно, что (у них – ред) отсутствуют кровоостанавливающие, перевязочные материалы, средства эвакуации, и были даны команды, чтобы у местного населения в Бахмуте, Соледаре отбирали гражданский автотранспорт и таким образом вывозили своих погибших и раненых. Даже в таких тяжелых условиях – люди живут там в тяжелейших условиях в Бахмуте, Соледаре, Северске – все равно (украинские войска – ред.) продолжают (поддерживать – ред.) свою националистическую идеологию, отбирая и угрожая местному населению", - сказал Киселев в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20221016/plennyy-1824371240.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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