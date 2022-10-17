Рейтинг@Mail.ru
ВСУ отбирают у жителей транспорт, чтобы вывозить раненых, заявили в ЛНР - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/vsu-1824593697.html
ВСУ отбирают у жителей транспорт, чтобы вывозить раненых, заявили в ЛНР
ВСУ отбирают у жителей транспорт, чтобы вывозить раненых, заявили в ЛНР - РИА Новости, 17.10.2022
ВСУ отбирают у жителей транспорт, чтобы вывозить раненых, заявили в ЛНР
Украинские войска отбирают у местного населения Донецкой Народной Республики, проживающего поблизости от линии фронта, транспорт для вывоза раненых, сообщил... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:44
2022-10-17T13:44
специальная военная операция на украине
в мире
виталий киселев
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:192:2500:1598_1920x0_80_0_0_e70a9ac8f0a914016cffcb6d17cfdeee.jpg
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Украинские войска отбирают у местного населения Донецкой Народной Республики, проживающего поблизости от линии фронта, транспорт для вывоза раненых, сообщил полковник полиции Луганской Народной республики Виталий Киселев.По его словам, в воскресенье, 16 октября, в районе Яковлевки больше роты танков и более сотни человек пехоты украинских войск пытались вклиниться между российскими подразделениями, но благодаря нанесению ракетно-артиллерийского удара ВКС РФ понесли тяжелые потери."По радиоперехвату было слышно, что (у них – ред) отсутствуют кровоостанавливающие, перевязочные материалы, средства эвакуации, и были даны команды, чтобы у местного населения в Бахмуте, Соледаре отбирали гражданский автотранспорт и таким образом вывозили своих погибших и раненых. Даже в таких тяжелых условиях – люди живут там в тяжелейших условиях в Бахмуте, Соледаре, Северске – все равно (украинские войска – ред.) продолжают (поддерживать – ред.) свою националистическую идеологию, отбирая и угрожая местному населению", - сказал Киселев в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20221016/plennyy-1824371240.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_169:0:2392:1667_1920x0_80_0_0_e9edb91be7e91c5271450a053467a47d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виталий киселев, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Киселев, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:44 17.10.2022
 
ВСУ отбирают у жителей транспорт, чтобы вывозить раненых, заявили в ЛНР

Представитель ЛНР Киселев: ВСУ отбирают у жителей транспорт, чтобы вывозить раненых

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Украинские войска отбирают у местного населения Донецкой Народной Республики, проживающего поблизости от линии фронта, транспорт для вывоза раненых, сообщил полковник полиции Луганской Народной республики Виталий Киселев.
По его словам, в воскресенье, 16 октября, в районе Яковлевки больше роты танков и более сотни человек пехоты украинских войск пытались вклиниться между российскими подразделениями, но благодаря нанесению ракетно-артиллерийского удара ВКС РФ понесли тяжелые потери.
"По радиоперехвату было слышно, что (у них – ред) отсутствуют кровоостанавливающие, перевязочные материалы, средства эвакуации, и были даны команды, чтобы у местного населения в Бахмуте, Соледаре отбирали гражданский автотранспорт и таким образом вывозили своих погибших и раненых. Даже в таких тяжелых условиях – люди живут там в тяжелейших условиях в Бахмуте, Соледаре, Северске – все равно (украинские войска – ред.) продолжают (поддерживать – ред.) свою националистическую идеологию, отбирая и угрожая местному населению", - сказал Киселев в эфире Первого канала.
Военнослужащие во время тактических учений - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
Вчера, 09:04Специальная военная операция на Украине
Российские военные оказали помощь раненому украинскому пленному
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиталий КиселевЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала