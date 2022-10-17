https://ria.ru/20221017/vsu-1824593697.html
ВСУ отбирают у жителей транспорт, чтобы вывозить раненых, заявили в ЛНР
ВСУ отбирают у жителей транспорт, чтобы вывозить раненых, заявили в ЛНР - РИА Новости, 17.10.2022
ВСУ отбирают у жителей транспорт, чтобы вывозить раненых, заявили в ЛНР
Украинские войска отбирают у местного населения Донецкой Народной Республики, проживающего поблизости от линии фронта, транспорт для вывоза раненых, сообщил... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:44
2022-10-17T13:44
2022-10-17T13:44
специальная военная операция на украине
в мире
виталий киселев
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Украинские войска отбирают у местного населения Донецкой Народной Республики, проживающего поблизости от линии фронта, транспорт для вывоза раненых, сообщил полковник полиции Луганской Народной республики Виталий Киселев.По его словам, в воскресенье, 16 октября, в районе Яковлевки больше роты танков и более сотни человек пехоты украинских войск пытались вклиниться между российскими подразделениями, но благодаря нанесению ракетно-артиллерийского удара ВКС РФ понесли тяжелые потери."По радиоперехвату было слышно, что (у них – ред) отсутствуют кровоостанавливающие, перевязочные материалы, средства эвакуации, и были даны команды, чтобы у местного населения в Бахмуте, Соледаре отбирали гражданский автотранспорт и таким образом вывозили своих погибших и раненых. Даже в таких тяжелых условиях – люди живут там в тяжелейших условиях в Бахмуте, Соледаре, Северске – все равно (украинские войска – ред.) продолжают (поддерживать – ред.) свою националистическую идеологию, отбирая и угрожая местному населению", - сказал Киселев в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20221016/plennyy-1824371240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВСУ отбирают у жителей транспорт, чтобы вывозить раненых, заявили в ЛНР
Представитель ЛНР Киселев: ВСУ отбирают у жителей транспорт, чтобы вывозить раненых