https://ria.ru/20221017/vs-1824574455.html

ВС России пресекли наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

ВС России пресекли наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 17.10.2022

ВС России пресекли наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Российские военнослужащие уничтожили более 100 украинских военных и 13 бронированных машин, когда те пытались прорвать оборону около Брускинского в Херсонской... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:45

2022-10-17T12:45

2022-10-17T12:51

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили более 100 украинских военных и 13 бронированных машин, когда те пытались прорвать оборону около Брускинского в Херсонской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками пресечена попытка подразделений ВСУ прорвать оборону в районе населенного пункта Брускинское Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей", - уточняют российские военные.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы рф, херсонская область , вооруженные силы украины, в мире