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ВС России пресекли наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
ВС России пресекли наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 17.10.2022
ВС России пресекли наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Российские военнослужащие уничтожили более 100 украинских военных и 13 бронированных машин, когда те пытались прорвать оборону около Брускинского в Херсонской... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:45
2022-10-17T12:45
2022-10-17T12:51
специальная военная операция на украине
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херсонская область
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили более 100 украинских военных и 13 бронированных машин, когда те пытались прорвать оборону около Брускинского в Херсонской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками пресечена попытка подразделений ВСУ прорвать оборону в районе населенного пункта Брускинское Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей", - уточняют российские военные.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, В мире
12:45 17.10.2022 (обновлено: 12:51 17.10.2022)
ВС России пресекли наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Минобороны: ВС России пресекли попытку ВСУ прорвать оборону в Херсонской области