https://ria.ru/20221017/vks-1824729144.html

Эксперт раскрыл детали учебно-тренировочных полетов ВКС России

Эксперт раскрыл детали учебно-тренировочных полетов ВКС России - РИА Новости, 17.10.2022

Эксперт раскрыл детали учебно-тренировочных полетов ВКС России

Учебно-тренировочные полеты ВКС России всегда проходят без боекомплекта, заявил РИА Новости, комментируя ЧП с Су-34 в Ейске, доктор военных наук Константин... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T21:12

2022-10-17T21:12

2022-10-17T21:12

происшествия

константин сивков

ейск

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

войска воздушно-космической обороны

су-34

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Учебно-тренировочные полеты ВКС России всегда проходят без боекомплекта, заявил РИА Новости, комментируя ЧП с Су-34 в Ейске, доктор военных наук Константин Сивков."Судя по кадрам, горит топливо самолета - причины происшествия еще предстоит установить, была ли это ошибка пилотирования или техническая неисправность. Учебные полеты ВКС всегда проходят без боекомплекта - если бы у Су-34 сдетонировал БК, то рвануло бы гораздо сильнее ", - сказал он.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. Как в свою очередь отметили в СК, Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20221017/su-34-1824708856.html

ейск

россия

краснодарский край

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, константин сивков, ейск, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), войска воздушно-космической обороны, су-34