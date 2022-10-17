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Эксперт раскрыл детали учебно-тренировочных полетов ВКС России - РИА Новости, 17.10.2022
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Эксперт раскрыл детали учебно-тренировочных полетов ВКС России
Эксперт раскрыл детали учебно-тренировочных полетов ВКС России - РИА Новости, 17.10.2022
Эксперт раскрыл детали учебно-тренировочных полетов ВКС России
Учебно-тренировочные полеты ВКС России всегда проходят без боекомплекта, заявил РИА Новости, комментируя ЧП с Су-34 в Ейске, доктор военных наук Константин... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T21:12
2022-10-17T21:12
происшествия
константин сивков
ейск
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
войска воздушно-космической обороны
су-34
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Учебно-тренировочные полеты ВКС России всегда проходят без боекомплекта, заявил РИА Новости, комментируя ЧП с Су-34 в Ейске, доктор военных наук Константин Сивков."Судя по кадрам, горит топливо самолета - причины происшествия еще предстоит установить, была ли это ошибка пилотирования или техническая неисправность. Учебные полеты ВКС всегда проходят без боекомплекта - если бы у Су-34 сдетонировал БК, то рвануло бы гораздо сильнее ", - сказал он.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. Как в свою очередь отметили в СК, Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
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ейск
россия
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происшествия, константин сивков, ейск, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), войска воздушно-космической обороны, су-34
Происшествия, Константин Сивков, Ейск, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ), Войска воздушно-космической обороны, Су-34
21:12 17.10.2022
 
Эксперт раскрыл детали учебно-тренировочных полетов ВКС России

Эксперт Сивков: учебно-тренировочные полеты ВКС России всегда проходят без боекомплекта

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкКомандир в кабине вертолета Ми-28 во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае
Командир в кабине вертолета Ми-28 во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме Черниговка в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Командир в кабине вертолета Ми-28 во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Учебно-тренировочные полеты ВКС России всегда проходят без боекомплекта, заявил РИА Новости, комментируя ЧП с Су-34 в Ейске, доктор военных наук Константин Сивков.
"Судя по кадрам, горит топливо самолета - причины происшествия еще предстоит установить, была ли это ошибка пилотирования или техническая неисправность. Учебные полеты ВКС всегда проходят без боекомплекта - если бы у Су-34 сдетонировал БК, то рвануло бы гораздо сильнее ", - сказал он.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. Как в свою очередь отметили в СК, Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
Пожар на месте падения Су-34 в Ейске. Кадр из видео очевидца
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ПроисшествияКонстантин СивковЕйскРоссияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)Войска воздушно-космической обороныСу-34
 
 
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