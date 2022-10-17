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СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/vinnitsa-1824607445.html
СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области - РИА Новости, 17.10.2022
СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
В Винницкой области Украины в понедельник слышны взрывы, сообщает украинский телеканал "ТСН". РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:31
2022-10-17T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
винницкая область
украина
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Винницкой области Украины в понедельник слышны взрывы, сообщает украинский телеканал "ТСН"."Сообщают, что в Винницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале. Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221017/dnepropetrovsk-1824567320.html
винницкая область
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в мире, винницкая область, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Винницкая область, Украина, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:31 17.10.2022
 
СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области

ТСН сообщил, что в Винницкой области слышны звуки взрывов

CC BY-SA 4.0 / Shyam peelery / Винница
Винница - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Shyam peelery /
Винница. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Винницкой области Украины в понедельник слышны взрывы, сообщает украинский телеканал "ТСН".
"Сообщают, что в Винницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале. Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Вид на Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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Днепропетровские власти заявили о новом ракетном ударе по инфраструктуре
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВинницкая областьУкраинаВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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