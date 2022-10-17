https://ria.ru/20221017/vinnitsa-1824607445.html

СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области

СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области - РИА Новости, 17.10.2022

СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области

В Винницкой области Украины в понедельник слышны взрывы, сообщает украинский телеканал "ТСН". РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:31

2022-10-17T14:31

2022-10-17T14:31

специальная военная операция на украине

в мире

винницкая область

украина

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791161266_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_5e599c174d8192d76fe79674198e3e9f.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Винницкой области Украины в понедельник слышны взрывы, сообщает украинский телеканал "ТСН"."Сообщают, что в Винницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале. Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221017/dnepropetrovsk-1824567320.html

винницкая область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, винницкая область, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр